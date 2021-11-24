Материнский капитал свою пользу доказал

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Материнский капитал - программа господдержки семей с детьми, которая существует с 2007 года. Раньше денежный сертификат можно было получить при рождении второго ребенка. Но с прошлого года маткапитал положен уже за первенца. Единственное условие - первый ребенок должен родиться или быть усыновлен не раньше 1 января 2020 года.

Сумма материнского капитала на первенца в 2021 году составляет 466 тыс. руб. Семьям, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, полагается доплата в размере 155,5 тыс. руб. «Повышенный» маткапитал на второго ребенка в семьях, где его еще никогда не было с 2020 года, составляет 639,4 тыс. руб. Выплаты правительство теперь индексирует ежегодно. По прогнозам, в следующем году за первого ребенка мама сможет получить больше полумиллиона рублей.

Как оформить материнский капитал

Хорошая новость: для этого почти ничего не придется делать. Уже больше года, а именно год и 7 месяцев, мамы получают сертификат от Пенсионного фонда в автоматическом режиме. Фонд обменивается данными с ФНС, после рождения ребенка сам оформляет сертификат и присылает его в личный кабинет мамы на сайте «Госуслуги». Однако, если ребенка усыновили, нужно подать заявление. Его рассмотрят в кратчайшие сроки - до 5 рабочих дней.

Куда потратить материнский капитал

Материнский капитал - это не «живые» деньги, а сертификат. Потратить его можно на строго определенные цели. Например, на покупку жилья. Причем как кредитного - в счет первого взноса, процентов или основного долга по ипотеке, - так и не кредитного. Использовать маткапитал на оплату ипотеки можно сразу после рождения ребенка. А заявление о распоряжении средствами - подать сразу в банк, минуя Пенсионный фонд.

Кроме того, маткапитал можно потратить на платное образование для детей (от детского сада до вуза), накопительную пенсию для мамы или адаптацию детей-инвалидов.

Можно ли получить деньги

Обналичивать сертификат незаконно. Единственный способ получить деньги - это оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Но она положена не всем, а только семьям с невысоким доходом - менее 2 прожиточных минимумов в регионе на человека. Кроме того, в такой семье должно быть двое детей, а второй - должен родиться не позднее 2018 года. Чтобы оформить такое пособие, нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно в том числе онлайн на портале электронных сервисов Пенсионного фонда es.pff.ru или портале «Госуслуги».