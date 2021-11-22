"Одноклассники" удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей

До конца декабря при пополнении баланса рекламного кабинета внутри социальной сети от 1000 рублей ОК будет удваивать каждый платеж бонусами

"Одноклассники" запустили программу по поддержке малого и среднего бизнеса: до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget. Таким образом ОК помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории в непростое для бизнеса время, связанное с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

До конца декабря при пополнении баланса рекламного кабинета внутри социальной сети от 1000 рублей ОК будет удваивать каждый платеж бонусами. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод BONUS2021 по ссылке. Например, если вы пополните баланс на продвижение на пять тысяч рублей, ОК добавит такую же сумму бонусами. Максимальная сумма бонусов на одного пользователя – 15 тысяч рублей.

В кабинете можно продвигать публикации как от личного бизнес-профиля, так и от группы в соцсети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в Одноклассниках. Для продвижения публикации достаточно указать параметры целевой аудитории по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Также в соцсети можно создавать специальные рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок, а также в формате Lead Ads.

Одноклассники последовательно развивают инструменты для малого и среднего бизнеса и поддерживают предпринимателей. В апреле 2020 года социальная сеть уже запускала удвоение платежей — за всё время акции бюджеты были удвоены на сумму более 10 млн рублей. В апреле Одноклассники обновили рекламные форматы Canvas и Lead Ads и сделали их доступными для всех пользователей. В ноябре 2021 года ОК провели конференцию для бизнеса, на которой рассказали, как применять новые форматы для создания контента и инструменты продвижения, чтобы эффективно взаимодействовать с аудиторией.