Москва подземная: Секретная ветка метро существовала, а для Сталина построили «мраморный бункер»

Буквально пару лет назад у нас рассекретили огромный массив архивов по подземному строительству, которое велось в 30-е- 60-е годы прошлого века. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Слышал? Под землею город строют - говорят, на случай ядерной войны". Эту песню Владимира Высоцкого в начале семидесятых знали все. Она называлась "Слухи" и в ней заодно пелось про грядущее подорожание штанов и алкоголя.

Сейчас, по прошествии времени, выяснилось, что слухи были вовсе не слухами. Про подорожавшие штаны с водкой сразу было понятно, а недавно подтвердилось и про город под землей. Информацию об этом ищите в книге "Советские "Секретные бункеры", написанной группой историков во главе с Дмитрием Юрковым.

Дело в том, что буквально пару лет назад у нас рассекретили огромный массив архивов по подземному строительству, которое велось в 30-е- 60-е годы прошлого века. Упомянутая книга стала первым изданием про бункеры, написанным с опорой на документы, а не агентство "Одна баба сказала".

- Это была настоящая сенсация! - говорит Дмитрий Юрков. - В архивах оказалось столько всего, что мы, историки, сами выпучили глаза и только говорили друг другу "а ты представляешь"?

ИТАЛЬЯНСКАЯ ИДЕЯ

Идее первых бункеров глубокого залегания мы обязаны итальянцам. В 1930 году на стол начальнику Мобилизационных войск НКВД лег перевод итальянской журнальной статьи. Авторы материала предлагали использовать тоннели метрополитена в качестве бункеров, защищающих от бомбежек. В самом деле, зачем вставать дважды, когда можно было провести туда "подземные проходы" от правительственных зданий и получить отличные убежища.

- А ведь это идея! - решили наши.

Что интересно, сами итальянцы своими идеями так и не воспользовались. У них метро появилось только в 1955 году!

ДВЕРЬ ЗА СПИНОЮ ИЛЬИЧА

Те, кто бывали на Белорусской кольцевой, конечно, обращали внимание на две загадочные дверцы за памятником Ленину.

Именно они ведут в первый секретный правительственный объект, который начали строить по итальянским идеям еще в 1937 году. Там, за дверцами центральный зал станции продолжался на десятки метров, ответвлялся, и в нем располагалась резервная телеграфно-телефонная станция, главный узел связи страны. Толстые своды метрополитена должны были сберечь телефонную связь от прямого авиаудара. Да и Ильич "охранял" вход на станцию неспроста: все помнят его хрестоматийную цитату: "взять мосты, вокзалы, телефон, телеграф!"

В таком виде за спиной у вождя защищенная станция просуществовала аж до 1995 года. Но что там сейчас - загадка. Да и сам бюст осенью этого передвинули в вестибюль, а на его месте установили скульптуру «Советская Белоруссия».

К слову, довольно много бункеров, построенных во времена Сталина, используются до сих пор по прямому назначению.

«НАШ ПОДВАЛ»

Чуть ранее, чем правительственный объект на «Белорусской», появился первый московский секретный бункер. Правда, не правительственного, а военного назначения. Это был командный пункт московской ПВО, расположившийся прямо за путевой стеной станции "Чистые пруды" (до 1990-го года она называлась "Кировская"). В годы войны в бункере работали офицеры, отражающие налеты на город, а пассажиры метро даже не подозревали о соседях за стенкой.

Во время строительства этого сооружения перед Метростроем впервые встала задача: как бы похитрее запрятать вход, чтобы никто ни о чем не догадался. (Ну ежу же понятно, что военные не могли "ходить на работу" через метрополитен на виду у всех граждан. Это было бы, как минимум, очень странно).

Варианты маскировки предлагались весьма экзотические: например, устроить вход через столичную школу номер двенадцать.

В итоге шахту вписали в новый дом по адресу Мясницкая улица, 37А, строение 1, специально построенный для маскировочных целей. И до сих пор этот дом обнесен забором и принадлежит военному ведомству. "Наш подвал", - ласково называют сотрудники учреждения свой "объект глубокого залегания".

Cтарые чертежи удивляют качеством проработки: в подземном оъекте на Белорусской изобразили даже человечков Аксонометрическая проекция: РГАЭ, 1943 год. Обработка: Анастасия Зотова.

«КИРОВСКАЯ»

Как гласят рассекреченные документы, зимой и весной 1941 года военное подземное строительство в Москве нереально активизировалось. "Плохо", "Ускориться", - размашистым почерком через весь лист писал Каганович на резолюциях по строительству секретных объектов. И все равно толку было мало. К началу войны бункеры для правящей верхушки и самого Сталина так и не были сооружены.

И это настоящий парадокс. Представим себе: в это время уже понастроили сотни убежищ для населения, а вот у кремлевской верхушки надежного укрытия не было.

Что делать в такой ситуации? Пришлось поступать радикально и экспроприировать под бункер целую станцию метро «Чистые пруды» ("Кировская"). Внутри станции понастроили стенок из щитов, сделали уютненькие кабинеты. Как пишет москововед Лев Колодный, в вагонах накрывали столы и спали там на диванах.

С "Кировской" в первые месяцы войны и велось управление страной. Правда, преимущественно по ночам, потому что днем немцы не бомбили и Ставка сидела на поверхности в симпатичном особнячке с мезонином по адресу Мясницкая, 37 строение 1. Домик выбрали неспроста: именно к нему примыкала шахта, принадлежавшая московским военным, чей бункер, как мы помним, располагался по соседству, через стеночку от "Кировской".

Секретный бункер Сталина имеет странную конфигурацию, например, удивляет зал круглой формы, нетипичный для оъектов подобного рода Фрагмент объекта №18. Анастасия Зотова. Перерисовка с ветхой кальки из РГВА

ОБЪЕКТ НОМЕР ОДИН

Понятно, что вариант, когда высшие лица страны мечутся туда-сюда, никого не устраивал. Поэтому, пусть и бешеными темпами, но бункер для Сталина, наконец, достроили к осени 1941 года. Это был кремлевский объект номер один. Ход в него оборудовали прямо из квартиры вождя, расположенной в здании Сената. Внутреннее убранство убежища копировало Ближнюю дачу в Кунцеве: все было идентично начиная с комнат, отделанных деревянными панелями и заканчивая мебелью и столовыми приборами

- Коменданты гордились тем, как они здорово копировали Ближнюю дачу! - писала дочь Сталина Светлана Аллилуева в мемуарах.

Согласно рассекреченным документам, убежище было неглубокого залегания, но конструкция могла выдержать попадание двухтонной авиабомбы: бункер защищался рекордным по тем временам железобетонным тюфяком толщиной почти три метра!

В принципе, Светлана Аллилуева выдала все подробности про бункер еще в шестидесятые годы, когда написала свои мемуары. Но про это все благополучно забыл, и в 1992 году СМИ разразились "сенсацией": во время ремонта в кабинете Сталина нашли подземный ход! Якобы рабочие так и не поняли, что это был за ход и замуровали его, хотя это неточно. Про первый объект вообще известно очень мало, детальные чертежи до сих пор хранятся в комендатуре Кремля.

- Это самый загадочный и самый исторически значимый объект и, по сути, это единственный настоящий "Бункер Сталина" в черте старой Москвы, - говорит Юрков.

А то, что сталинский бункер назывался первым, скорее, исключение из правил. Вообще-то нумерация бункерам давалась "от балды", не по порядку, а наугад, чтобы сильнее запутать потенциального и реального врага. Иногда вместо номеров использовались кодовые название. Например, в Таджикистане секретный объект для правительства был обустроен под горой и носил смешное кодовое имя "овощехранилище".

ТОННЕЛЬ В ИЗМАЙЛОВЕ

В этом месте должны возопить некоторые читатели. Как единственный бункер Сталина! А куда дели рассекреченный бункер в Измайлове, где функционирует целый музей?

Те, кто бывали в музее, конечно, слышали местные байки. О том, что "секретный правительственный бункер" расположен под стадионом в Измайлове; что аж от Кремля к нему тянется секретный тоннель по которому Сталин разъезжал почему-то на танке; что Иосиф Виссарионович собственной персоной прятался в Измайлове во время бомбежек и, наконец, что в главном зале бункера особая акустика, чтобы всуе не пропадало ни одно слово вождя.

А вот эти истории, в отличие от песенки Высоцкого, - сущий вымысел.

Как отмечает Дмитрий Юрков, легенда родилась от "ненаучного отношения к источникам". В девяностые годы кому-то бог послал чертеж стадиона в Измайлове, где, помимо прочих обозначений, имелось словосочетание "правительственный тоннель". Фантазия забурлила на полную мощность, а то, что тоннель полуподземный и смотрит прямо на Кремль - добавило фактурки и позволило роиться целому аттракциону для туристов.

Ученые относятся к "бункеру Сталина в Измайлове" скептически.

- Мы тоже раскопали чертежи 1939 года и видели, что это никакой не бункер, а вестибюль стадиона, - говорит Дмитрий. - Под "правительственным тоннелем" подразумевался обычный тоннель для вип-ложи: альтернативный вход на трибуны для правительства и журналистов, созданный, чтобы вип-гостям не пересекаться с потоком обычных граждан.

ДАЧНЫЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Но зато архивы пролили свет на существование как минимум, трех сталинских бункеров первой категории.

Самый известный из них - объект номер восемнадцать на Ближней даче в Кунцеве. На даче Сталин проводил много времени, где собирались члены Политбюро, а во время войны - члены Государственного комитета обороны. Сначала предполагалось, что убежище будет глубокого залегания, но помешали грунты и на даче устроили так называемую "слоистую конструкцию", когда подземный этаж расположен неглубоко, но зато сверху его защищает железобетонный тюфяк. Объект был сдан в 1942 году, но воспользовался ли им Сталин - так и непонятно.

Второй дачный бункер вождя расположился около правительственной дачи на Валдае в районе деревни Долгие Броды. Как гласят документы, именно туда 20 мая 1942 года было переброшено сто сотрудников Метростроя "с тридцатью отбойными молотками". Стройку курировал НКВД, но какие-либо подробности не разглашаются по понятным причинам: сейчас там расположена дача Путина.

Больше всего вопросов вызывает бункер номер 31- спецубежище при запасной сталинской даче в Липках, построенное в 1943 году. По конфигурации убежище очень похоже на то, что прокопано под Ближней дачей. Неглубокое залегание, три выхода на поверхность и в служебную постройку, а еще один выход, снабженный лифтом, соединяется с главным зданием - старым усадебным домом в центре парка. Все бы ничего, если бы не ослепительная роскошь: изнутри бункер отделали мрамором, а общая стоимость работ составила невероятные по тем временам 16 миллионов рублей!

- В этом бункере вызывает вопросы абсолютно все, - говорит Дмитрий Юрков.

Было бы понятно, если бы такой подземный дворец построили в Зубалово, где жили родственники вождя, или в удаленном от столицы Семеновском... Но почему настолько мощное спецсооружение вырыли на второсортной даче, где Сталин практически не бывал? К чему такое расточительство, учитывая, что вплоть до лета 1941 года у вождя вообще не было подземного убежища, а запасные бункеры для Ставки строились по самой бюджетной технологии - из дерева? Ответов пока не найдено, равно как и документов, подчеркивающих исключительный статус дачи.

Сейчас бункер затоплен, но в прошлом году активисты потратили две недели, чтобы откачать воду. Тогда, пользуясь моментом, в убежище успели залезть все желающие и наделали там потрясающие фото.

Откачивали воду и в этом году, но на этот раз обошлось без огласки и, соотвественно, туристов. Однако, несмотря на строжайшую секретность, в бункер удалось спуститься корреспондентам «Комсомольской правды».

Фрагмент довоенного рассекреченного документа. Вход в секретный бункер на метро Кировское предлагалось устроить внутри школы номер 12 Фото: Евгения КОРОБКОВА

Какие еще здания Москвы маскируют вход в убежище

"От этой картины на стене большая польза! Она дырку на обоях загораживает", - говорила мама дяди Федора из мультфильма "Каникулы в Простоквашино". Как следует из рассекреченных архивов, по принципу картины в доме дяди Федора "работало" довольно большое количество зданий в Москве. Правда, они загораживали дырку не на стене, а в земле, то есть, вход в шахту. Много таких "домиков с начинкой" сохранилось до сих пор.

- Страшненькая серенькая избушка во 2-м Новокузнецком переулке иллюстрирует истину, что за непрезентабельной внешностью может скрываться глубокое содержание. Посмотришь на эту серую мышь и плюнешь от досады. Меж тем, избушка, начиная с шестидесятых годов прошлого века венчала собой вход в бункер Министерства Иностранных дел. Здесь в виде спецархива хранилось 120 тонн самых страшных тайн Советского Союза. Подземное хранилище рассекретили в 2018 году из-за протечек. Сейчас в бункере функционирует музей "Бункер 703", но в будущем убежище планируют залить бетоном.

- Входом в бункер служили не только страшные домики. Если повнимательнее рассмотреть Набатную башню столичного Кремля, то можно заметить в ней небольшую красную дверь. Как следует из недавно рассекреченных архивов, башня вела на "двадцать пятый объект", суперсовременное кремлевское подземелье под Васильевским спуском, предназначенное для аппарата правительства и всех кремлевских обитателей. Объект не успели построить к началу войны и в спешке доделывали уже осенью 1941 года. "Двадцать пятый" был самым прогрессивным укрытием сороковых годов: из неглубокого убежища по наклонному подземному ходу можно было попасть в другие убежища, расположенные уже на глубине залегания метрополитена. А там и выход на зеленую ветку оборудован.

- Еще об одном секретном объекте напоминает Богоявленская церковь, возвышающаяся на углу Богоявленского переулка и Никольской улицы. Под церковью расположен бункер № 16, принадлежавший связистам НКВД. Во время строительства рассматривался вопрос о сносе здания, чтобы залить на его месте защитный тюфяк. Однако руководители Метростроя грудью встали на защиту храма, отстояли его и даже приспособили под нужды убежища, пристроив к стенам вентиляционные вытяжки.

- Те, кто гулял по Украинскому бульвару близ метро Киевская, конечно, обращали внимание на странную пятиэтажку с замазанными стеклами на первом этаже. Это сооружение скрывает еще один вход в секретное подземелье, на этот раз, принадлежащее ТАСС. Удивительно, что это не ведомственное здание и не маскировочный комплекс, а обычный жилой дом, обитатели которого даже не догадывались, что солидную часть пространства в центре дома пожирает вход в бывший командный пункт.

- Много интересных тайн хранит Зарядье. Как известно, на месте, где сейчас разбит парк, предполагалось построить восьмую высотку. Здание так и не соорудили, но бункеры к нему прорыть успели, причем, один из выходов расположен в аккурат под концертным залом «Зарядье».

- Ну и, само собой, нельзя промолчать про пустырь МГУ. По Москве с незапамятных времен ходила тайная легенда, что на пустыре ничего не строят потому, что там пролегает подземный город. (Видимо, этому подземному городу и посвятил песню Высоцкий). Исследования архивов подтвердили, что история про город - чистая правда. В пятидесятые годы правящая верхушка стала носиться с идеей переселения из Кремля на окраину Москвы. (Как мы знаем, и в наши времена такие идеи часто возникают). В качестве места для переселения выбрали пустырь за МГУ и приступили к строительству "подводной" части" айсберга: бункеры для правительства появились на рекордной глубине 189 метров! Однако, когда подошли к строительству наземной части, энтузиазм угас и ничего строить не стали. Но народ не обманешь. Как ни маскируйся, а все же трудно скрыть кипучую деятельность и вывоз земли грузовиками по ночам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правда о Метро-2

Последний рассекреченный объект в Москве - это бункер номер сто три. В начале шестидесятых в Кремле озаботились созданием нового бункера, но уже такого, чтобы защищал высшие чины от ядерной угрозы. Для этих целей построили новые объекты под Кремлем и заодно захватили более ранние сооружения - это уже упомянутые бункеры в Зарядье и подземные убежища КГБ на Лубянке. Получилась гигантская подземная подкова, пролегающая от Александровского сада до Лубянки. В случае необходимости в этих бункерах могла укрыться кремлевская элита в полном составе.

Но это еще не все. Параллельно со строительством объекта возник вопрос: а как в случае войны эвакуировать обитателей объекта 103? Понятное дело, поблизости располагается ветка метро, однако для эвакуации элиты ее решили не использовать.

- Предполагалось, что в метро укроются обычные граждане, - говорит Дмитрий Юрков. - Очевидно, они не будут рады появлению "виновников" войны. В лучшем случае притопавшее в полном составе правительство встретили бы матюками...

Шутки шутками, а подобные вопросы всерьез обсуждались на заседаниях и нашли отражение в документах.

В итоге решили, что близости с народом допускать не нужно, и поэтому придется строить запасной эвакуационный тоннель, который уходил бы из сто третьего комплекса на окраину и позволял автономно эвакуировать все правительство с чиновниками.

И этот тоннель построили. Подземный железнодорожный путь соединил Кремль с объектом сто три, а дальше - захватил те самые бункеры на пустыре за МГУ, о которых мы писали выше. На поверхность правительство должно было выходить на платформе «Матвеевская» в Раменках!

В общем, этот секретный путь и есть то самое "Метро-2" о котором так любят поговорить. Причем, по некоторым данным (уже неофициальным) ветка, хотя и перестала быть секретной, но используется до сих пор для быстрой переброски документов из Кремля.

Логично предположить, что раз информацию о подземной ветке рассекретили, значит, в Креме появились новые подземные ходы? Логика понятна, но историки в этом сомневаются.

- За последние 30-40 лет поменялись все концепции, - говорит Юрков. - С начала девяностых, когда дело касается укрытия высших правительственных лиц, действует концепция воздушных командных пунктов. То есть, элита уходит не под землю, а в воздух и на специальных "самолетах судного дня" кружит над каким-нибудь безопасным и малонаселенным городом. Например, руководствуясь этой тактикой, во время теракта 11 сентября Буша загнали не в бункер, а на самолет.

КОНКРЕТНО

Под столицей прорыто еще масса всего интересного. Подробности можно узнать из лекций в музее "Бункер 703", а еще - можно купить книгу, где все обо всем написано. Подробно — на сайте bunker703.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что скрывает секретная библиотека МИДа

«Страшно, аж жуть»: корреспонденты «КП» спустились в секретный бункер Сталина в Подмосковье