Слишком много мутаций: Ученые объявили, что коронавирус в Японии самоликвидировался

Летом Японию накрыла пятая, как считают местные власти, волна пандемии, которая была вызвана дельта-штаммом Фото: REUTERS

В Японии произошло то, чего ждет весь мир. Дельта-штамм коронавируса, самый заразный, самоликвидировался. Правда, это не официальная версия вирусологов, а лишь предположение, с которым выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ, пишет Japan Times.

Летом Японию накрыла пятая, как считают местные власти, волна пандемии, которая была вызвана дельта-штаммом. Ежедневно в стране заболевало по 26 тысяч человек. Япония стояла на гране введения полного локдауна. Но через три месяца ситуация кардинально изменилась. Сейчас медики фиксируют минимальное количество новых инфицированных - в районе 200 пациентов. А 7 ноября был беспрецедентный момент, когда впервые за 15 месяцев не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

Причин тому много. В стране восходящего солнца уровень полностью привиты почти 76% жителей — можно только позавидовать. К тому же дисциплинированные японцы носят всегда носят маски, а уж в Токио и до всякой пандемии так многие делали: слишком уж грязный воздух в самом большом городе мира.

Но профессор Итуро Иноуэ уверен — коронавирус в своем эволюционном развитии зашел не туда, и теперь просто исчезнет. Согласно исследованиям японца, дельта-штамм претерпевает примерно две мутации в месяц — по меркам генетики это очень много. И в Японии случилось так, что мутации затронули ключевой белок вируса, который отвечает за его размножение. Собственно, эту функцию вирус потерял, так что биологический вид теперь просто вымирает.

И это даже не вопрос чистой случайности. Дело в том, что в ДНК азиатов есть особый белок, который может влиять на белок в вирусе. Да-да, хотя расовые теории мир, надеемся, оставил в прошлом, организмы представителей разных рас различаются — это научный факт.

- По мере того, как мутации накапливались, вирус «сломался» и не смог копировать себя. Учитывая, что число новых случаев заражения не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во время таких мутаций вирус пришел к естественному исчезновению, - заключил Иноуэ.

Его бы слова, как говорится, да Богу в уши. Только вот суровая реальность не так обнадеживает, как японский ученый. У корейцев, например, (южных, про их соседей промолчим, ибо толком ничего не знаем) и с вакцинацией тоже все довольно хорошо, и нужные белки в ДНК имеются, только вот почти все койки в ковидных госпиталях заняты. Не

Российский вирусолог, профессор Института профессионального образования Сеченского университета Анатолий Альштейн усомнился, что дельта-штамм коронавируса способен прийти к самоликвидации:

- Груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности. Но в принципе самоликвидация вируса маловероятна, поскольку в результате исправлений всегда отбираются варианты, которые не подверглись таким тяжелым изменениям.