Не отходы, а средства реабилитации

Инициаторы проекта рассказывают, что только за четыре года собрали более 290 тонн крышечек на сумму более 7,8 млн рублей. Фото: Shutterstock

Девятилетнюю Вику из Нефтеюганска воспитывают бабушка и дедушка. В силу особенностей здоровья и развития оно может только стоять у опоры и сделать несколько шагов. Зато девочка любит плавать и вообще старается быть самостоятельной. Чтобы бабушка могла возить ее на занятия и прогулки в октябре на средства, вырученные в рамках благотворительной акции «Добрые крышечки», девочке купили удобную коляску. Она стала уже 54-м ребенком, получившим современные средства реабилитации для улучшения, насколько возможно, качества жизни благодаря проекту. Теперь аналогичная поддержка требуется и страдающему ДЦП Тиме из Севастополя, который живет с приемной семьей в Москве. На коляску необходимо более 300 тысяч рублей, и в ноябре волонтеры открыли сбор средств. Проект «Добрые крышечки» основан, напомним, одноименным общественным движением и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Он стартовал в конце 2016 года и к настоящему времени поддержан на правительственном уровне. Практически с самого начала в нем участвует и один из крупнейших региональных операторов по вывозу ТКО компания «Хартия».

Начало партнерству «Добрых крышечек» и «Хартии» было положено в 2017 году, когда акционером оператора стал бизнесмен Игорь Чайка. С тех пор по мере расширения географии присутствия компании и эколого-благотворительная акция становится все более известна в разных регионах России. Она сфокусирована на поддержке подопечных волонтерского проекта «Близкие люди» - детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Оканчивая сбор средств для одного ребенка, сразу же открывают программа для другого. Фактически, детям закупаются дорогостоящие инвалидные кресла-коляски, реабилитационные костюмы, вертикализаторы и электротрициклы, ходунки, велосипеды и многое другое, что необходимо для повышения качества жизни.

А сделать это возможно благодаря организованному на массовом уровне сбору пластиковых крышечек от бутылок с водой и некоторых других напитков. Сырье отправляется крупными партиями на заводы по переработке, где их взвешивают и оплачивают. Средства переводят благотворителям, которые и помогают семьям.

В компании Чайки отмечают актуальность проекта и говорят о том, что он преследуют сразу несколько целей, среди которых:

· сбор сырья, которое при отсутствии вторичной переработки разлагается в природе от 200 до 400 лет;

· личная адресная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьей;

· привлечение внимание общественности и к вопросам снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и др.

Для самого регионального оператора участие в акции - это еще и возможность усовершенствовать систему сбора и сортировки ТКО. У него большой собственный парк евроконтейнеров - стационарные пункты раздельного сбора организованы во всех 90 муниципальных образованиях, где работает «Хартия». Что касается крышечек, то вначале оператор собирал их в школах и общественных пространствах. Теперь эта работа ведется и в стационарных пунктах для сбора отходов, что позволяет выделить крышечки из общего потока мусора уже при первичной сортировке. В Москве, в частности, их можно сдать в стационарные пункты, а также в контейнеры синего цвета на площадках на территории СВАО и ВАО. В Московской области для этого используются контейнеры для раздельного сбора отходов. В Ярославской области – контейнеры оранжевого цвета, а также стационарный пункт-приема РСО. Во Владимирской - контейнеры в офисах самого оператора и в образовательных учреждениях, а также установленные в рамках акции ЭКОгород. Тульская область использует стационарные пункты-павильоны, а также контейнеры на территории общественных пространств.

Обычно за несколько месяцев оператор аккумулирует большие партии, а затем передает сырье переработчикам. В числе его партнеров, например, Тверской Завод Вторичных Полимеров и предприятие Re-plast. Денежные средства, вырученные уже от переработчиков, «Хартия» направляет на счет благотворительного фонда.

Инициаторы проекта рассказывают, что только за четыре года собрали более 290 тонн крышечек на сумму более 7,8 млн рублей. По итогам заканчивающегося пятого года акции, это сумма уже гораздо больше. Успешно развиваться ей помогает поддержка общественников и бизнеса. Та же «Хартия», например, ведет активную просветительскую деятельность. В том числе, оператор рассказывает людям, а он обслуживает почти 7 млн человек, о важности проекта «Добрые крышечки» и информирует, что их удобно накапливать и сдавать в пятилитровых пластиковых бутылках из-под воды, которые тоже идут на переработку. Последние достижения компании в проекте – 450 кг сырья, отправленного на завод из Ярославской области. В настоящее время оператор планирует передать на переработку еще 2 тонны из Владимирской области, а в декабре отправит крупную партию из Тулы. Общий объем собранных им за время участия крышечек составляет уже 22,5 тонн. Информация о вырученных средствах и помощи детям обновляется на странице проекта.