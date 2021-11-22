Великая, Гамова и Борзаковский отчитались за работу и переизбрались в комиссию спортсменов ОКР

Олимпийский комитет России

В здании Олимпийского комитета России прошло расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР, которая по своей сути является голосом всех российских олимпийцев.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил исключительную важность работы комиссии спортсменов ОКР. По его словам в успешном выступлении нашей Олимпийской Команды на прошедшей Олимпиаде в Токио есть большая заслуга председателя Комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, Елены Исинбаевой, представляющей Россию Комиссии спортсменов МОК, и их коллег.

— Наши спортсмены регулярно и предметно общались с коллегами из всех международных спортивных организаций. Один из вопросов, который поднимался, это незыблемость прав чистых российских спортсменов в контексте санкций и ограничений, предлагавшихся к применению. Голос наших спортсменов был услышан, в результате мы выступили в полном составе на Олимпийских играх в Токио, и сделали это весьма успешно, — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Важнейшим событием заседания комиссии спортсменов ОКР стало выступление Софьи Великой. Двукратная Олимпийская чемпионка подвела итоги пятилетней работы. Краеугольным камнем в вступлении Великой стал отчет о деятельности Комиссии по вопросам санкций по итогам прошлогодних решений CAS. Великая рассказала, что неоднократно обращалась к президенту МОК Томасу Баху с просьбами не отстранять чистых спортсменов и не наказывать тех, кто уже отбыл наказание и был ранее отстранен от спортивной деятельности. Также представители российских спортсменов поднимали вопрос о недопустимости нейтрального статуса для нашей Олимпийской команды. И в конечном итоге, как ни настаивали наши зарубежные оппоненты, российские олимпийцы выступили в Токио и будет выступать в Пекине со всеми элементами национальной идентификации. То есть. Со своим флагом и музыкальным сопровождением, в понятной, узнаваемой экипировке. Успехов удалось добиться и в борьбе со стереотипами иностранных коллег по отношению к российским спортсменам. Представителям России удалось доказать, что они столкнулись с дискриминацией, не совершив при этом никаких нарушений.

Председатель Комиссии спортсменов ОКР Софья Великая

Во второй части заседания прошло несколько круглых столов с представители различных видов спорта, а по итогам очного общения состоялись выборы в Комиссию спортсменов ОКР от летних видов спорта. В новый состав вошли 7 человек: Юрий Борзаковский (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Андрей Моисеев (пятиборец), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Стефания Елфутина (парусный спорт) и Анастасия Фесикова (плавание).

— Будем делать все, чтобы способствовать дальнейшему развитию российского спорта, — резюмировала назначение Елфутина.

Утвердить новый состав Комиссии должен Исполком ОКР, который состоится 24 ноября.