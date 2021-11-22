В Москве пройдет форум «Здравоохранение в России – 2021»

1 декабря в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоится мероприятие «Здравоохранение в России – 2021», организаторами которого выступают Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья и Фонд Росконгресс.

На мероприятии пройдут дискуссии, посвященные вопросам распространения социально значимых заболеваний, стратегиям устойчивости перед инфекционными угрозами, а также важности использования ценностно-ориентированного подхода для противостояния экономическим вызовам. Итоги дискуссий лягут в основу программы Форума «Здоровое общество» в рамках предстоящего Российского инвестиционного форума в 2022 году.

«Ключевой темой мероприятия станет обсуждение перехода национальной системы здравоохранения на ценностно-ориентированный подход, в том числе на развитие программ профилактики, предупреждения развития заболеваний. Построение такой модели является необходимым условием достижения национальных целей развития в области здравоохранения и увеличения продолжительности здоровой жизни россиян», – подчеркнул депутат, член Комитета ГД РФ по охране здоровья Александр Петров.

Деловая программа мероприятия «Здравоохранение в России – 2021» включает в себя экспертные дискуссии «Борьба с онкологическими заболеваниями: вызовы, решения, итоги», «Остановить ВИЧ: на пути реализации государственной стратегии», «Следуя цели 2024: предупреждение и терапия сердечно-сосудистых заболеваний», «Борьба с сахарным диабетом: государственная стратегия и практика», «Реабилитация после COVID-19: в фокусе государственных приоритетов» и другие. Архитектура деловой программы опубликована на официальном сайте проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество»: forumhealth.ru.