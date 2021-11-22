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Общество22 ноября 2021 16:22

Российские школьники завоевали рекордное количество медалей на Международной олимпиаде по астрономии

Ребята обошли команды из 47 стран
Анна ЛУКЬЯНОВА
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Российская сборная установила абсолютный рекорд на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Российская сборная установила абсолютный рекорд на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Восемь золотых и две серебряных – удача астрономического масштаба! На престижном состязании знатоков небесной канцелярии россияне были на высоте сразу по нескольким позициям.

Эта олимпиада - индивидуальная, каждый выполняет задания сам за себя, и награду получают личную. Но по итогам подсчитывают и общекомандные результаты – неофициально, интересно же померяться знаниями и в масштабе стран. Так, первое командное место у России. Абсолютным победителем стал Максим Пермяков из Мордовии. Высокие результаты показали и пятерка умников основного состава сборной РФ (москвичи Илья Просяной, Елисей Жданов, Данила Шкиндеров, Андрей Ажакин и Илья Беспятый из Мордовии) и пятерка умников и умниц гостевого состава (Максим Пермяков и Максим Раменский из Мордовии, москвичи Екатерина Бобкова и Алексей Живин, Виктория Красоткина из Подмосковья). Для последних, к слову, это была тренировка перед олимпиадой в 2022 году.

Наши обошли по медалям команды из 47 стран. Состязались дистанционно, не выезжая из своих стран. Олимпиада проходила в Боготе, где, к слову, находится Национальная астрономическая обсерватория Колумбии - старейшая в Америке.

К слову, главный тренер нашей сборной Иван Утешев и сам четыре года подряд - с 2013 по 2016–е - привозил золото с Международных олимпиад, когда учился в столице Мордовии в Республиканском лицее для одаренных детей. При этом в 2015-м его медаль высшей пробы стала первой победой россиян по астрофизике. До этого никак не удавалось. Иван потом поступил в МФТИ и сейчас собирается в аспирантуру, а параллельно тренирует школьников.

- В этом году сюрприз – "необкатанный" участник Максим стал абсолютным чемпионом, что показывает: у нас много скрытых резервов. Чуть больше года назад начал участвовать в соревнованиях такого уровня, и в следующем году он сможет себя еще проявить, поскольку могут участвовать и первокурсники в год поступления.

- В команде две девушки? Это тоже редкость, не так ли?

- Да, редкость. Считается, что это астрофизика - направление не женское, хотя это предрассудок, и мы всегда радуемся, когда находятся талантливые девушки.

Мы поговорили и с Елисеем Ждановым, 11-классником столичной школы № 2007 ФМШ. В школьном олимпиадном движении он с третьего класса, но золотая медаль - первая.

- Эта победа - пропуск в вуз без вступительных экзаменов, верно?

- Да, я собираюсь в МФТИ. Профильный ЕГЭ теперь нужно сдать не ниже, чем на пятьдесят баллов.

- Можно в школу не ходить до конца года…

- Я не расслабляюсь. Часть прошлого учебного года заняла подготовка к олимпиаде, и теперь хочу завершить общую программу, чтобы на первом курсе не было проблем.

- Какие еще бонусы положены за победу на международной олимпиаде?

- Победителям, я слышал, дают президентский грант, в миллион рублей.

ОбразованиеКАРТИНА ДНЯ