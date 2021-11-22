Что думают россияне о предложении запретить указывать в СМИ национальность преступников

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Парламент Чеченской республики предложил внести поправки в «Закон о средствах массовой информации», которые подразумевают запрет на распространение информации о национальности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к совершению преступления. Поправки предстоит обсудить и рассмотреть Госдуме.

А пока мы задали экспертам вопрос: А вам важно знать национальность преступника?

Константин ЗАТУЛИН, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Мы выбираем из двух зол меньшее. Меньшее зло - объективная информация о преступнике. Это позволяет определить мотив преступления, расследовать его и назначить наказание. Если же мы принимаем такой закон, то снимаем ответственность и с народа за своих представителей, и с территории.

Руслан ГЕРЕЕВ, директор Центра исламских исследований Северного Кавказа:

- Проект давно надо было внести в Госдуму. Разве, кроме «лиц кавказской национальности», в криминальных сводках упоминают другие народы? Но когда олимпийский чемпион Садулаев шел во главе российской сборной со знаменем на закрытии Игр-2020, он же Россию представлял? Да, преступность в среде приезжающих в большие российские города есть. Но разве она больше, чем среди коренных жителей?

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе:

- Уже несколько лет национальность в официальных сводках не упоминается. Главный вопрос не в национальности, а в том, чтобы все были равны перед законом. Чтобы не могли купить суд.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Есть объективные данные. Они нужны для принятия административных и политических решений. Как мы можем исключать очаги преступлений, если в их основе конфликтные отношения, например, представителей диаспор?

Сергей ГРИНИН, глава организации «Гражданская безопасность»:

- Фраза «преступник не имеет национальности» лукава. Если мы, как страус, закапываем голову в песок, то пытаемся замолчать проблему, вместо того чтобы ее решать.

Тельман ГДЛЯН, экс-старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР:

- Это проблема - указывать, откуда преступник. Следователю может быть важно, где его подопечный учился-крестился.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сайт KP.RU провел опрос среди своих читателей и узнал, как к такому предложению относятся простые россияне. Исследование мы проводили в социальных сетях KP.RU. В опросе приняли участие 5,5 тысячи человек.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Оказалось, что большинство россиян выступают против таких запретов. 54% участников опроса заявили, что хотели бы знать как можно больше информации о преступниках. 31% респондентов заявили, что не видят ничего страшного в том, что в СМИ публикуется полная и достоверная информация о тех, кто нарушает закон. При этом 11% опрошенных заявили, что законопроект поддерживают.

МНЕНИЕ

"Перестрелка в городе М. гражданина Д.Д. с автоматом АК": У преступников отнимут национальность

С таким прекрасным предложением в Госдуму обратился парламент Чечни (подробности)