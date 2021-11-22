Геннадий Зюганов: Уголовщины в деле Рашкина нет. Его обманули. Надеемся на объективность Думы и прокуратуры

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Алло! Как настроение, товарищ Генеральный секретарь?

- Рабочее. Сижу, готовлюсь.

- К чему, Геннадий Андреевич?

- К нашим думским пленарным заседаниям.

- А вот прошла информация о том, что мандатная депутатская комиссия все-таки настаивает на том, чтобы Дума приняла решение о лишении прикосновенности товарища Валерия Рашкина. А Генпрокуратура предлагает все-таки меру пресечения. (Какую - пока не ясно.) Как вы к этому ко всему относитесь?

- Ну, прежде всего, сегодня (в понедельник, 22 ноября. А.Г.) заседала комиссия у нас, которая рассматривает эти вопросы. (Имеется ввиду комиссия фракции КПРФ. - А.Г.) На заседание пришел представитель прокуратуры, который потребовал, чтобы Дума рассмотрела их документы, а это - уже два тома дела...

- И что же решили?

- И - фактически - сняли с Рашкина неприкосновенность, настаивают на этом и чуть ли не дали право провести обыски - всюду, где он жил, работал или пребывает.

На мой взгляд, это полная чепуха. Это не только преследование...

- Но все же по закону?

- Но Рашкин же признал, что, действительно, был на охоте и стрелял. Он написал заявление, готов дать все необходимые показания по этому делу. Заявление отправили в прокуратуру и Следственный комитет.

- В общем, вы по-прежнему недовольны, как проводят расследование.

- Самое удивительное, что за три недели они не нашли времени для того, чтобы его (Рашкина. - А.Г.) пригласить, хотя бы расспросить. (Он же фигурант дела, по их документам. ) Что было, как было и почему это было.

- А что касается снятия неприкосновенности...

- А зачем? И так никто ж не препятствует - пожалуйста , расследуйте!

Я сказал: если у вас желание есть расспросить по этому поводу любого из депутатов нашей фракции, мы с удовольствием выскажемся, дадим показания.

Более того, Рашкин сказал: да, в общем, я с этой охотой не просто ошибся, меня обманули, те, кто пригласил, наврали, что у них есть все лицензии.

И ещё он заявил, что «готов полностью компенсировать тот убыток для природы, который причинил», готов все сделать для этого.

Ничто не препятствует установить истину.

Уголовщины в деле Рашкина, на наш взгляд, нет. Есть только основания для административного наказания. Ещё раз... Его обманули. Подставили.