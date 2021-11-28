Как южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал феноменом

Огромная авоська с деньгами, нависающая над персонажами сериала, убивает их

Азиатский телепродукт со странным для русского человека названием «Игра в кальмара» выскочил как чертик из табакерки. Никто не ждал от этого проекта чего-то выдающегося, но за первые 4 недели, что он доступен на стриминговом сервисе Netflix, его посмотрели 142 миллиона человек. Это рекорд сайта. Но главное - «Игра в кальмара» стала настоящим интернет-феноменом, который постепенно захватывает весь мир.

Просто, как перетягивание каната

«Игра в кальмара» снята в уже привычном для азиатской культуры жанре «королевская битва»: когда несколько героев вступают в некое состязание, выиграть которое может только один, а остальные в процессе лишатся жизни.

По сюжету «Игры в кальмара» 456 человек становятся участниками игры на выживание. Правила очень простые, потому что соревнуются участники в детских играх, например корейский аналог нашего «Море волнуется раз» или перетягивание каната. В общем, креатив на уровне свадебного тамады. С той лишь разницей, что в этих играх проигравших убивают. Но участники игры готовы рискнуть, потому что каждому нужны деньги: у одного мама сильно больна, другой - проворовавшийся биржевой брокер, третьей нужно вывезти родню из Северной Кореи.

Судя по всему, вот это сочетание простейших игр с огромной ставкой и цепляет зрителей. А еще нельзя не отметить, что выглядит сериал очень стильно: все игроки в одинаковой форме совсем не унылого вида, их охранники вовсе щеголяют в костюмах насыщенно-розового цвета. Да тут даже гробы, куда быстренько убирают тела проигравших, с бантиками!

Главный сюжет для Хеллоуина

Разумеется, идея устрашающего вечера в стиле «Игры в кальмара» стала самой популярной в этом году. Многочисленные китайские интернет-магазины быстренько подсуетились и нашили костюмов, как у героев сериала, участников игры и охранников. Но только костюмами дело не ограничилось - в некоторых школах США ученикам запретили любые отсылки к «Игре в кальмара», посчитав сериал слишком жестоким. Да, в тех самых школах, ученики которых при желании могут пистолет в класс принести.

А вот в Панаме Хеллоуин в стиле сериала закончился плачевно - погибли восемь человек, еще семеро получили ранения. Правда, такое совпадение с сюжетом случайно и не было прописано в сценарии вечера - перестрелку устроили две местные банды, которые давно враждуют. Пять тел было найдено в помещении клуба, а еще три полицейские позже обнаружили на городской свалке. Для Панамы перестрелки между враждующими бандами не в новинку - только в октябре было несколько подобных. Так что сериал здесь совершенно ни при чем, хотя совпадение любопытное.

Жалобы депутатов

Netflix рекомендует не смотреть «Игру в кальмара» лицам до 15 лет, но как тут проследишь. Так что многие серьезно переживают, как бы дети не восприняли все это ультранасилие в декорациях школьного праздника как руководство к действию.

Вот и родители из Великобритании решили обезопаситься и, вместо того чтобы лучше следить за своими детьми, попросили запретить сериал для всех. В школах королевства тоже обеспокоились - на переменах дети сменили привычные забавы на конкурсы из «Игры в кальмара». При этом, по отчетам педагогов, любимым моментом детворы во всех этих забавах был расстрел проигравших. К счастью, никто пока не пострадал.

В континентальной Европе подростки тоже поддались моде, только там с проигравшими поступают жестче - избивают. От жалоб родителей местные власти отмахнулись, а маститые педагоги объяснили: мол, на по-настоящему жестокое поведение детей влияют не сериалы и видеоигры, а насилие в семье и воспитание.

В мире появилась новая мода - одеваться, как герои «Игры в кальмара»: их униформа на последний Хеллоуин была едва ли не самой популярной. Самое странное, что родителей не смущает, когда их дети облачены в наряды охранников-палачей или кукол-убийц. Новое в

В России мамы школьников пока не жаловались (во всяком случае активно), но депутаты уже обеспокоились за них и предложили запретить сериал для всех. Идея прозвучала от Виталия Милонова - а тех, кто транслирует «Игру в кальмара», депутат предложил привлекать к уголовной ответственности.

У нас, кстати, сериал получил маркировку «18+». А ВЦИОМ посвятил ему целый соцопрос - и 26 процентов респондентов, которые как минимум слышали название сериала, согласны с тем, что его нужно обязательно запретить.

Сахарные соты и ожоги

Во время одного из испытаний герои сериала сталкиваются с печеньем дальгона - это такие соты из сахарного сиропа, на которых нужно вырезать определенную фигуру, кому звездочку, а кому и зонтик. Одно неверное движение, и печенье ломается, что в контексте сериала означает верную смерть.

И, конечно, всем тут же после просмотра «Игры в кальмара» захотелось приготовить такие соты и попытаться, как герои сериала, что-то на них вырезать одной лишь иголкой. Общепит по всему миру, особенно специализирующийся на азиатской кухне, быстро сориентировался - леденцы появились в меню. В Москве сразу несколько ресторанов готовы такой леденец подарить - при заказе на определенную сумму. И даже порадовать чем-то еще, если фигурку все-таки удастся вырезать.

Но сделать сахарные соты можно самому - видеорецептов в интернете появилось масса. Нужен всего-то сахар, который можно растопить в микроволновке. Здесь и притаилась опасность: например, 14-летний австралиец Эйден Хигги решил повторить сцену из уже любимого сериала и приготовить соты для друзей. Топить сахар мальчик решил в пластиковом стаканчике, который расплавился. Школьник испугался и попытался поскорее все убрать, раскаленный сироп попал на кожу и вызвал ожоги третьей степени. Вот только в больнице никто не удивился - оказалось, случай уже не первый.

Афера с криптовалютой

На волне популярности сериала на мутном (в большинстве стран для такого законы еще не приняты) рынке появилась криптовалюта Squid («Кальмар»). В какой-то момент казалось, что это новый биткоин, так быстро росла стоимость новой «монеты». Скупали «кальмаров» не только фанаты сериала, но и инвесторы, решившие, что тут как с теми же биткоинами - легкий способ разбогатеть, если вовремя сориентироваться. Всего криптовалюту приобрели около 40 тысяч пользователей. Но 1 ноября их всех ждало разочарование - ценность в мгновение упала до нуля. Почему?

Все просто: создатели Squid разом обналичили все инвестированные средства, превратившись в миллионеров. Официальный сайт проекта тут же стал недоступен, а обещанные покупателям «игры на деньги» (подразумевалось, что желающие смогут заработать еще больше «кальмаров») оказались просто выдумкой. Наказание мошенников едва ли ждет - узнать, кто за этим стоит, практически невозможно.

Версия для взрослых

Если что-то существует, значит, про это уже есть порно. Феномен «Игры в кальмара» только подтверждает эту интернет-мудрость. Тайваньская студия сняла порно по мотивам сериала. В игре участвовали только хорошенькие девушки, а что с ними происходило после проигрыша, представьте сами. По крайней мере никого не убивают.

Серьезно к такому ремейку, понятное дело, никто не отнесся, а порно породило тысячи новых мемов и шуток в сети. Впрочем, создателям только это и нужно было - о ролике говорят по всему миру.

23 миллиона подписчиков

Беженку из Северной Кореи в сериале сыграла южнокорейская модель Чон Хо Ён. До сериала о ней никто не слышал, а эта роль стала ее первой работой в кино. Очевидно, успешной - сериал едва появился на «Нетфликсе», а она уже стала самой популярной южнокорейской звездой в Инстаграме. Сейчас на девушку подписались больше 23 миллионов человек - она обогнала даже саму Ольгу Бузову.

Чон Хо Ён, играющая беженку из Северной Кореи, в жизни суперуспешная модель. Фото: hoooooyeony/Instagram

Теперь девушка может вообще ничего не делать и зарабатывать блогерством. Но такая популярность приносит варианты поинтереснее. Например, креативный директор модного дома Louis Vuitton Николя Жескьер предложил ей стать амбассадором бренда. Причем сотрудничать бренд предложил именно как актрисе, а не модели.

Хиты продаж

Все участники игры в сериале одеты одинаково. А в кадре то и дело мелькает их

обувь - классическая модель белых кед Vans. В них нет ничего особенного, но после выхода «Игры в кальмара» зрители захотели себе именно такие же.

Продажи «вансов» подскочили на 7800 процентов. Бренд явно оказался к этому готов и с удовольствием продолжает продажи, не заявляя, что фабрики не справляются. Популярностью пользуются и зеленые спортивные костюмы, в которые стилисты нарядили игроков. Но, к несчастью производителей, конкретная фирма костюмов в сериале не мелькала.

P.S. На днях стал известен ответ на главный вопрос, который волновал всех фанатов «Игры в кальмара». Второму сезону быть! С одной стороны, авторы сценария закончили первый сезон на таком моменте, с которого можно начать заново. А с другой - пока у создателей нет готового сценария. Хван Дон Хёк, главный режиссер и автор идеи сериала, признался, что ему «не оставили выбора», снимать ли второй сезон. Он говорил об огромной любви фанатов к своему детищу, но понятно, что не последнюю роль сыграл и мешок денег, который ему явно пообещали за продолжение главного хита боссы Netflix.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

Русский под прикрытием

Есть в «Игре в кальмара» и наш человек. Актера Хо Сон Тхэ, который сыграл одну из главных ролей - харизматичного гангстера-должника, называют русским под прикрытием. Поводов для этого немало.

Играющий гангстера-должника Хо Сон Тхэ несколько лет прожил в России, торгуя телевизорами LG. Фото: Кадр из фильма

В свое время он учил русский язык в Пусанском национальном университете. Переводчиком не стал, вместо этого отправился в Москву на заработки. Свободно владея языком, он отвечал за продажи телевизоров корейской компании LG в России. Сам он недавно вспоминал о своей жизни у нас в одном ток-шоу:

- Мне кажется, что я установил жидкокристаллические телевизоры LG во всех отелях Москвы.

Вернувшись в Корею, Хо Сон Тхэ устроился на работу в строительную компанию, так что актерскую карьеру ничто не предвещало. Но он стал участником реалити-шоу - по собственным словам, подал заявку по пьяни. Кстати, о зеленом змие. Когда все актеры «Игры в кальмара» стали звездами, поклонники с удивлением обнаружили в Инстаграме Хо Сон Тхэ фото бутылки водки «Байкал», сопровожденное трогательной надписью «Раз в год я скучаю по России». Сразу видно, наш человек.