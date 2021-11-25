Всё, что вы хотели знать о газификации

Важный момент для многих россиян - все работы по подведению газа закончены и теперь можно пользоваться!

С 2021 года в России началась догазификация. Это государственная программа, участвуя в которой владельцы частных домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах, могут подвести сетевой газ к границам своих участков бесплатно.

Какие условия должны выполняться?

Сначала надо понять, попадаете ли вы в принципе под догазификацию. Для этого должны выполняться несколько условий:

• дом и участок оформлены в собственность;

• населенный пункт уже газифицирован – то есть в нем есть внутрипоселковые газораспределительные сети;

• газ будет использоваться в бытовых целях, не для бизнеса.

В чем разница?

Чем отличается догазификация от газификации? Газификация – это подведение сетевого газа к населенным пунктам, где его раньше не было. По программе газификации строят магистральные, межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы. Догазификация может быть только после газификации: если населенный пункт не газифицирован, неоткуда тянуть газораспределительные сети до границ участков.

Основные этапы подключения

Для подключения частного дома к сетевому газу по программе догазификации:

• Оформляете заявку на подключение.

• Подписываете договор с местной газораспределительной организацией (ГРО) и получаете технические условия, в соответствии с которыми необходимо подготовить дом к подключению газа.

• Проектирование и строительство. ГРО строит газопровод до границы участка, а потребитель организует строительство на территории участка и в доме, а также покупает и обеспечивает монтаж газового оборудования: плиты, котла и т. д.

• После завершения строительства газовики проверяют готовность вашего домовладения к приему газа, соответствию техническим условиям и требованиям безопасности. Если все в порядке, подписывается акт о готовности к пуску газа.

• На заключительном этапе нужно заключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования и газопровода, на поставку газа и пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту. После этого специалисты газораспределительной организации осуществят пуск газа.

Важно

Что сделают в рамках догазификации бесплатно

Обеспечат техническое присоединение до границы участка, то есть сделают разводку от поселковой газораспределительной сети до вашего забора.

За что надо платить

• Строительство газопровода на территории участка и в доме.

• Приобретение, монтаж и подключение газового оборудования и приборов учета газа.

Проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу догазификации, можно на официальном портале Единого оператора газификации по ссылке «Проверить адрес»: connectgas.ru/gasification_program

Посмотреть, какие газовые сети будут построены в вашем регионе по программе газификации, можно на сайте gazprommap.ru

ПОДРОБНО

Как провести газ по программе догазификации

Заявка

Первый этап – оформление заявки. Если ваш населенный пункт входит в программу догазификации, это не значит, что ко всем домам в нем будут подводить газ. Догазифицируют ваше домохозяйство, только если вы подадите заявку.

Понадобятся следующие документы:

• паспорт;

• СНИЛС;

• правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок;

• ситуационный план;

• согласие на обработку персональных данных.

Это можно сделать через официальный сайт Единого оператора газификации connectgas.ru,через портал госуслуг (должна быть подтвержденная учетная запись), а также лично в офисе МФЦ или местной газораспределительной организации.

Договор на техническое присоединение

Получив вашу заявку, газораспределительная организация проверит полноту и качество предоставленных документов и соответствие вашей заявки условиям догазификации. Если все условия будут соблюдены, то специалисты ГРО предложат вам подписать договор на подключение (техническое присоединение). Вместе с договором вручат технические условия. Это важный документ, обязательный к исполнению. Оборудование, которое вы будете покупать, и газораспределительные сети, которые будете строить на своей территории, должны соответствовать техническим условиям. Заказать проведение газовых сетей в пределах участка можно в той же газораспределительной организации. Для этого нужно при подаче документов указать в заявке на догазификацию дополнительные мероприятия по подключению внутри границ земельного участка. Договор на подключение будет составлен комплексный, учитывающий мероприятия как до границы земельного участка, так и внутри него. Работы внутри границ нужно будет оплачивать.

Проектные и строительные работы

На этом этапе от вас требуется подготовить домовладение к подключению газа. В свою очередь, газовики будут строить газопровод к границе вашего участка.

Когда работы на участке и в доме завершатся, сообщите от этом в газораспределительную организацию. Оттуда к вам направят специалистов, которые проверят соответствие построенного вами газопровода выданным техническим условиям. Если замечаний не будет, подписывается акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Сроки подключения указываются в договоре. Они зависят, в частности, от протяженности газопровода, который надо проложить от внутрипоселковой сети до границы вашего участка.

Договоры на техническое обслуживание и поставку

После того как подписан акт о готовности сетей газопотребления, можно считать, что все необходимые работы закончены. Но вам нужно еще заключить договоры:

• на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО);

• на техническое обслуживание газопровода;

• на поставку газа (с поставщиком газа).

Договоры на техническое обслуживание вы заключаете, чтобы специализированная организация могла проводить осмотр и проверки оборудования и газопровода. О ТО ВДГО мы подробно пишем тут.

Пуск газа

Это счастливое событие произойдет после того, как вы подпишете документы из предыдущего пункта. Можете пользоваться, но не забывайте соблюдать правила безопасности.

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