Безопасный газ

Помните: неисправности в газовом оборудовании могут дорого обойтись не только вам, но и окружающим!

Кто должен контролировать оборудование

Газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка – это газовое оборудование. И оно не реже одного раза в год должно проходить техническое обслуживание, ведь своевременный контроль специалистов позволяет избежать аварийных ситуаций.

У каждого собственника газовых приборов должен быть заключен договор на техобслуживание со специализированной организацией. В индивидуальном порядке это можно сделать в офисах своей региональной газораспределительной организации типа «Газпром распределение». В многоэтажках такие договоры нередко заключаются «оптом» через обслуживающую дом управляющую компанию – если такое решение было принято на общем собрании собственников жилья.

Необходимость проводить техническое обслуживание газового оборудования – требование законодательства и норм безопасности. В пункте 21 Постановления Правительства РФ № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» сказано, что пользователи должны своевременно заключать договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией. Отвечает за надлежащее техническое состояние и безопасное использование всего, что у вас в доме работает на газе, сам собственник, то есть вы.

Не заключать договор и не пускать к себе газовиков-контролеров, которые проводят плановое техническое обслуживание, нельзя – поставщик газа в этом случае вправе вам его отключить. Даже если газ исправно оплачивается. Обоснование простое: безопасность превыше всего, возможные неисправности в газовом оборудовании могут дорого обойтись не только его владельцам, но и окружающим.

Как за отсутствие договора, так и за недопуск контролера предусмотрен административный штраф. Если же абонент отказывает специалисту в проведении техобслуживания более двух раз, поставщик вправе приостановить подачу газа. При этом отключение и подключение газа проводятся платно для потребителя, что влечет дополнительные расходы, которых легко можно избежать, если все делать вовремя.

ВНИМАНИЕ!

Что нельзя

• Самостоятельно устанавливать, передвигать, ремонтировать домашнее газовое. оборудование.

• Перекручивать, передавливать, сжимать, растягивать газовые шланги.

• Отключать или самостоятельно пытаться отрегулировать автоматику, которая обеспечивает безопасность работы газовых приборов.

• Оставлять включенный газ без присмотра и использовать газовую плиту для отопления.

• Спать в помещении, где установлены газовые приборы.

• Сушить над газовой плитой белье и другие вещи. Что-то к трубам газопровода привязывать, ставить или вешать на них какие-то предметы, использовать их для заземления.

• Разрешать пользоваться газом детям дошкольного возраста или людям, не знакомым с газовыми устройствами и правилами обращения с ними.

• Хранить дома баллоны со сжиженным газом (баллоны СУГ).

• Использовать при работающем газе электрическую вытяжку.

• Газовой отопительной печью нельзя пользоваться при закрытой задвижке! Также запрещено пользоваться газовой печью при отсутствии тяги в дымоходе.

Какие работы входят в техническое обслуживание

Специалист, который к вам пришел на ежегодное плановое обслуживание, обязан осмотреть оборудование на предмет его состояния и провести ряд работ с использованием специальных приборов.

Визуальный осмотр включает:

• проверку целостности газовых приборов и их соответствия нормативным требованиям,

• проверку наличия свободного доступа к ним,

• проверку состояния окраски и креплений газопровода,

• проверку наличия и целостности футляров в местах прокладки газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий.

Кроме того, специалист должен:

• проверить работоспособность отключающих устройств (кранов) перед газоиспользующим оборудованием (например, плитой) и их смазать;

• проверить герметичность соединений и отключающих устройств (с помощью прибора или обмыливания);

• разобрать и смазать краны на газоиспользующем оборудовании;

• проверить работоспособность автоматики, которая должна отключать подачу газа в случае неисправностей или отклонений в работе газовых приборов, наладить и отрегулировать ее;

• отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений;

• проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с дымовым каналом.

Помимо всех этих работ, вам также обязаны провести инструктаж по безопасному использованию газа.

Как я пойму, что пришел контролер, а не самозванец

О плановой проверке обязательно сообщают заранее способом, предусмотренным договором. В многоэтажках обычно вывешивают объявление, где указывают время, в которое придет специалист, и телефон для связи. Без предупреждения газовик-контролер заявляться не должен.

Если вы куда-то надолго уезжаете и боитесь пропустить проверку, сообщите об этом обслуживающей организации или управляющей компании и договоритесь об удобном для вас времени проведения работ.

На всякий случай надо помнить (и донести это до пожилых родственников), что настоящий контролер газовой службы:

• не собирает заявки на социальную газификацию;

• не продает и не устанавливает газовое оборудование;

• не штрафует на месте и не выдает «сертификаты».

Ну и наконец, самый верный способ выяснить, газовик ли стоит у вас под дверью (если есть какие-то сомнения), – позвонить в свою управляющую или газораспределительную организацию, там точно знают, должен ли к вам такой специалист прийти.

Как можно обнаружить утечку самому

• По запаху

• По звуку (характерное шипение)

• Можно использовать мыльный раствор, если есть подозрение, что утечка – в месте резьбового соединения (пузырики засвидетельствуют, что подозрения имеют основания)

Ни в коем случае не пытайтесь устранить утечку самостоятельно!

Что делать при запахе газа

Правильный алгоритм действий следующий – и именно в таком порядке.

1. Немедленно выключить плиту (газовую колонку, котел), перекрыть кран на газовой трубе.

2. Открыть окна.

3. Не курить! Не включать и не выключать никакие электроприборы и не нажимать на них никакие кнопки. Это касается в том числе:

• освещения,

• мобильников, планшетов, компьютера,

• стационарного телефона,

• кнопки вызова лифта, если запах почувствовали на лестничной клетке,

• кнопки звонка (соседям стучите!).

4. Вывести всех людей из опасного помещения и соседних с ним, сообщить о ЧП соседям, а также людям, которые могли случайно оказаться где-то рядом.

5. Уйти в безопасное место на улицу.

Из безопасного места звонить 04 или 112.

ВАЖНО

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ

Проверяйте периодически тягу в вентиляционных каналах. Приложите тонкий лист бумаги к вентиляционной решетке. Если он к решетке притягивается, тяга есть.

Прежде чем включать газовую плиту, проветривайте помещение.

Если будете использовать духовку, подержите сначала ее какое-то время открытой – для проветривания.

Следите за горелкой. Пламя должно быть ровным, голубоватым или фиолетовым. Если видите мерцание, или пламя вдруг погасло, или язычки стали неровными (с одной стороны длиннее, с другой короче), немедленно закройте все газовые краны и проветрите помещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всё, что вы хотели знать о газификации

Как подключить к дому газ с минимумом затрат, сил и времени, как воспользоваться программой догазификации - тема, которая волнует многих. У большинства людей нет опыта в подобных делах, поэтому возникает много вопросов (подробности)