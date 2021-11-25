Безопасный газ

Помните: неисправности в газовом оборудовании могут дорого обойтись не только вам, но и окружающим!
Газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка – это газовое оборудование. И оно не реже одного раза в год должно проходить техническое обслуживание, ведь своевременный контроль специалистов позволяет избежать аварийных ситуаций.
У каждого собственника газовых приборов должен быть заключен договор на техобслуживание со специализированной организацией. В индивидуальном порядке это можно сделать в офисах своей региональной газораспределительной организации типа «Газпром распределение». В многоэтажках такие договоры нередко заключаются «оптом» через обслуживающую дом управляющую компанию – если такое решение было принято на общем собрании собственников жилья.
Необходимость проводить техническое обслуживание газового оборудования – требование законодательства и норм безопасности. В пункте 21 Постановления Правительства РФ № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» сказано, что пользователи должны своевременно заключать договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией. Отвечает за надлежащее техническое состояние и безопасное использование всего, что у вас в доме работает на газе, сам собственник, то есть вы.
Не заключать договор и не пускать к себе газовиков-контролеров, которые проводят плановое техническое обслуживание, нельзя – поставщик газа в этом случае вправе вам его отключить. Даже если газ исправно оплачивается. Обоснование простое: безопасность превыше всего, возможные неисправности в газовом оборудовании могут дорого обойтись не только его владельцам, но и окружающим.
Как за отсутствие договора, так и за недопуск контролера предусмотрен административный штраф. Если же абонент отказывает специалисту в проведении техобслуживания более двух раз, поставщик вправе приостановить подачу газа. При этом отключение и подключение газа проводятся платно для потребителя, что влечет дополнительные расходы, которых легко можно избежать, если все делать вовремя.
ВНИМАНИЕ!
Что нельзя
• Самостоятельно устанавливать, передвигать, ремонтировать домашнее газовое. оборудование.
• Перекручивать, передавливать, сжимать, растягивать газовые шланги.
• Отключать или самостоятельно пытаться отрегулировать автоматику, которая обеспечивает безопасность работы газовых приборов.
• Оставлять включенный газ без присмотра и использовать газовую плиту для отопления.
• Спать в помещении, где установлены газовые приборы.
• Сушить над газовой плитой белье и другие вещи. Что-то к трубам газопровода привязывать, ставить или вешать на них какие-то предметы, использовать их для заземления.
• Разрешать пользоваться газом детям дошкольного возраста или людям, не знакомым с газовыми устройствами и правилами обращения с ними.
• Хранить дома баллоны со сжиженным газом (баллоны СУГ).
• Использовать при работающем газе электрическую вытяжку.
• Газовой отопительной печью нельзя пользоваться при закрытой задвижке! Также запрещено пользоваться газовой печью при отсутствии тяги в дымоходе.
Специалист, который к вам пришел на ежегодное плановое обслуживание, обязан осмотреть оборудование на предмет его состояния и провести ряд работ с использованием специальных приборов.
Визуальный осмотр включает:
• проверку целостности газовых приборов и их соответствия нормативным требованиям,
• проверку наличия свободного доступа к ним,
• проверку состояния окраски и креплений газопровода,
• проверку наличия и целостности футляров в местах прокладки газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий.
Кроме того, специалист должен:
• проверить работоспособность отключающих устройств (кранов) перед газоиспользующим оборудованием (например, плитой) и их смазать;
• проверить герметичность соединений и отключающих устройств (с помощью прибора или обмыливания);
• разобрать и смазать краны на газоиспользующем оборудовании;
• проверить работоспособность автоматики, которая должна отключать подачу газа в случае неисправностей или отклонений в работе газовых приборов, наладить и отрегулировать ее;
• отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования, очистить горелки от загрязнений;
• проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с дымовым каналом.
Помимо всех этих работ, вам также обязаны провести инструктаж по безопасному использованию газа.
О плановой проверке обязательно сообщают заранее способом, предусмотренным договором. В многоэтажках обычно вывешивают объявление, где указывают время, в которое придет специалист, и телефон для связи. Без предупреждения газовик-контролер заявляться не должен.
Если вы куда-то надолго уезжаете и боитесь пропустить проверку, сообщите об этом обслуживающей организации или управляющей компании и договоритесь об удобном для вас времени проведения работ.
На всякий случай надо помнить (и донести это до пожилых родственников), что настоящий контролер газовой службы:
• не собирает заявки на социальную газификацию;
• не продает и не устанавливает газовое оборудование;
• не штрафует на месте и не выдает «сертификаты».
Ну и наконец, самый верный способ выяснить, газовик ли стоит у вас под дверью (если есть какие-то сомнения), – позвонить в свою управляющую или газораспределительную организацию, там точно знают, должен ли к вам такой специалист прийти.
• По запаху
• По звуку (характерное шипение)
• Можно использовать мыльный раствор, если есть подозрение, что утечка – в месте резьбового соединения (пузырики засвидетельствуют, что подозрения имеют основания)
Ни в коем случае не пытайтесь устранить утечку самостоятельно!
Правильный алгоритм действий следующий – и именно в таком порядке.
1. Немедленно выключить плиту (газовую колонку, котел), перекрыть кран на газовой трубе.
2. Открыть окна.
3. Не курить! Не включать и не выключать никакие электроприборы и не нажимать на них никакие кнопки. Это касается в том числе:
• освещения,
• мобильников, планшетов, компьютера,
• стационарного телефона,
• кнопки вызова лифта, если запах почувствовали на лестничной клетке,
• кнопки звонка (соседям стучите!).
4. Вывести всех людей из опасного помещения и соседних с ним, сообщить о ЧП соседям, а также людям, которые могли случайно оказаться где-то рядом.
5. Уйти в безопасное место на улицу.
Из безопасного места звонить 04 или 112.
ВАЖНО
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ
Проверяйте периодически тягу в вентиляционных каналах. Приложите тонкий лист бумаги к вентиляционной решетке. Если он к решетке притягивается, тяга есть.
Прежде чем включать газовую плиту, проветривайте помещение.
Если будете использовать духовку, подержите сначала ее какое-то время открытой – для проветривания.
Следите за горелкой. Пламя должно быть ровным, голубоватым или фиолетовым. Если видите мерцание, или пламя вдруг погасло, или язычки стали неровными (с одной стороны длиннее, с другой короче), немедленно закройте все газовые краны и проветрите помещение.
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