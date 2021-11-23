«Займусь поисками новой суррогатной мамы»: Калашникова простила женщину, которой отдала миллионы

Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Уже несколько дней вся страна обсуждает Анну Калашникову, которая решила снова стать мамой, наняв суррогатную мать. Напомним: у артистки есть 6-летний сын Даниил, отцом которого многие считали певца Прохора Шаляпина. Но потом артистка рассказала, что родила мальчика от своего бывшего гражданского мужа-бизнесмена. И теперь, встретив новую любовь в лице банкира Ивана Семёнова, певица снова захотела стать мамой. Калашникова наняла суррогатную мать, поскольку из-за частых перелётов и потери ребёнка в 2017 году, переживала, что не сможет выносить малыша самостоятельно.

Поначалу все шло хорошо, суррогатная мать была найдена, Анна и Иван заплатили женщине около трёх миллионов рублей, но потом в дело вмешался случай. Гинеколога артистки смутило странное поведение суррогатной матери, которая вдруг на приемах стала задавать подозрительные вопросы : «Когда можно будет начать заниматься сексом с мужем? И могу ли я быть беременна, если в моем теле находится другой эмбрион?». Разумеется, все эти вопросы насторожили Анну, поэтому она попросила Анастасию (так зовут ее суррогатную мать) пройти соответствующий тест. Однако вместо этого Настя начала избегать Калашникову.

Встретив новую любовь в лице банкира Ивана Семёнова, певица снова захотела стать мамой. Фото: Личный архив

Певица заподозрила женщину в обмане и решила обратиться в программу «На самом деле» за помощью.

На первом эфире психолог Сабина Пантус внезапно заподозрила и саму Калашникову в подлоге. Эксперт шоу «На самом деле» не поверила, что у Анны есть сын Даниил, которого певица родила в 2015 году.

- Знаете, какой главный вопрос , который мне задают зрители нашего шоу о вас с Прохором? – спросила Сабина у Калашниковой.-Людей интересует есть ли у вас вообще сын Даниил? Потому как в инстаграме вы своего ребенка не показываете!

Певица поспешила опровергнуть эти домыслы, предъявив психологу паспорт, куда был вписан ее сын. А своей нежелание показывать чадо в соцсетях артистка объяснила боязнью за сына.

- Каждый раз, когда я показываю Данечку в ленте или в сторис, мой ребенок болеет. А я очень суеверна. Поэтому отказалась от этой практики, - объяснила Анна.

А вот в случае с суррогатным материнством все не так просто. Оказалось, что ребенок, которого носит под сердцем специально нанятая женщина, действительно оказался не малышом Калашниковой. Узнав эту новость, певица расплакалась в телестудии. Однако забирать деньги, которые она уже заплатила суррогатной матери, девушка тем не менее не стала. Мол, за эти полгода уже привыкла к мысли, что это ее ребенок, будет переживать за его судьбу и достаток.

- Произошла трагическая ошибка. Дело в том, что Настя уже была беременна на момент подселения наших эмбрионов, просто не знала об этом, - вздыхает певица. - Врачи не доглядели. Хотя это и горько осознавать, что у меня не будет в ближайшее время ребенка, но я не хочу отчаиваться. Я оставлю Насте деньги, которые ей заплатила. Пусть этот ребенок вырастет здоровым. А мы с моим молодым человеком будем пытаться снова стать родителями. С другой суррогатной мамой. Возможно, и нам когда-нибудь повезет, - с горечью заявила Калашникова.