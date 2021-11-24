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В мире24 ноября 2021 5:00

В США успешно испытали аэротакси в виде летающей тарелки

Одноместная «тарелочка» взлетает вертикально
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Форма летающей тарелки позволяет аппарату летать по воздуху без крыльев. Фото Zeva Aero

Форма летающей тарелки позволяет аппарату летать по воздуху без крыльев. Фото Zeva Aero

Один из американских стартапов успешно испытал одноместное аэротакси. Испытанию подверглась модель в масштабе 1:8, и теперь инженеры Zeva Aero готовят к полету полномасштабную версию.

Пока все проводится в режиме полета, управляемого с земли, а роль пассажира выполняет манекен. Но уже через полгода инженеры, воплотившие в реальность подобие НЛО, намерены перейти к полноценным перевозкам желающих быстро переместиться из одной точки в другую без пробок на дорогах.

Форма летающей тарелки позволяет аппарату летать по воздуху без крыльев. Двигатель – электрический, его зарядки хватит на 80-километровый маршрут. Максимальная скорость – 257 км/ч.

Кресла для пассажира не предусмотрено: человек полетит в позе Супермена, то есть горизонтально: аэротакси в полете так и движется, а вот взлетает и садится он вертикально. Такая комбинация позволяет отказаться от взлетных площадок, и уж тем более от взлетно-посадочных полос.

Гендиректор компании уверен, что новинка, после того, как будет окончательно доведена до кондиции и получит необходимые сертификаты, будет востребована транспортными компаниями, военными, экстренными службами.

Пока не сообщается, как новое изобретение сможет работать в разных погодных условиях, например, в дождливую или снежную погоду. Нет никакой информации и о том, насколько дороже (или дешевле) будут такие перевозки по сравнению с наземным транспортом.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ