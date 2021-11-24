В США успешно испытали аэротакси в виде летающей тарелки

Форма летающей тарелки позволяет аппарату летать по воздуху без крыльев. Фото Zeva Aero

Один из американских стартапов успешно испытал одноместное аэротакси. Испытанию подверглась модель в масштабе 1:8, и теперь инженеры Zeva Aero готовят к полету полномасштабную версию.

Пока все проводится в режиме полета, управляемого с земли, а роль пассажира выполняет манекен. Но уже через полгода инженеры, воплотившие в реальность подобие НЛО, намерены перейти к полноценным перевозкам желающих быстро переместиться из одной точки в другую без пробок на дорогах.

Форма летающей тарелки позволяет аппарату летать по воздуху без крыльев. Двигатель – электрический, его зарядки хватит на 80-километровый маршрут. Максимальная скорость – 257 км/ч.

Кресла для пассажира не предусмотрено: человек полетит в позе Супермена, то есть горизонтально: аэротакси в полете так и движется, а вот взлетает и садится он вертикально. Такая комбинация позволяет отказаться от взлетных площадок, и уж тем более от взлетно-посадочных полос.

Гендиректор компании уверен, что новинка, после того, как будет окончательно доведена до кондиции и получит необходимые сертификаты, будет востребована транспортными компаниями, военными, экстренными службами.

Пока не сообщается, как новое изобретение сможет работать в разных погодных условиях, например, в дождливую или снежную погоду. Нет никакой информации и о том, насколько дороже (или дешевле) будут такие перевозки по сравнению с наземным транспортом.