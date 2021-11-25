Москва завершает работу над климатическим планом города до 2060 года

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

В столице 25 ноября завершаются «Международные климатические диалоги в Москве». На несколько дней Москва стала международной площадкой, где российские и мировые эксперты обсудят возможные решения по снижению выбросов парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям. Темой пленарного заседания стала «Мировую климатическую повестку».

За два года с последнего климатического форума произошло много событий. На днях завершился COP26, в рамках которого страны и города достигли новых договоренностей, объединяясь в борьбе с климатическими изменениями.

- Россия взяла курс на углеродную нейтральность. Высокую планку ставят себе и мировые столицы. Трансформация мегаполисов неизбежна и абсолютно необходима для построения устойчивого будущего, - считает Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Улучшение качества воздуха Москвы

Российская столица в этом году завершает работу над Климатическим планом города, который будет рассчитан до 2060 года. Проект уже подготовлен и включает все отрасли городской экономики: от энергетики и транспорта до градостроительного планирования, строительства жилых и административных зданий, автомобильных и железных дорог.

- Предстоит и пересмотр приоритетов инвестиционной, и бюджетной политики в пользу зеленых проектов, и поддержки низкоуглеродных секторов, - рассказал Антон Кульбачевский.

Планируется, что стратегический документ по устойчивому экологичному развитию Москвы будет утвержден в январе 2022 года. В первую очередь, по словам Антона Кульбачевского, в городе будут сокращать количество выбросов парниковых газов – трансформация энергетики, градостроительной политики города и психологии жителей столицы.

Согласно климатическому плану города уже к 2030 году произойдет значительное улучшение качества воздуха и воды, сократится объем выбросов парниковых газов. Уже сейчас создаются озелененные пространства в промышленных зонах, в Москве появляются новые природные территории.

- Экологическая ситуация в городе уже существенно лучше, чем 10 лет назад. Например, мы снизили количество выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года. Каждый год идет уменьшение, этому способствуют мероприятия, которые мы проводим в энергетике, транспорте, градостроительной политике, - отметил Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования Москвы.

Трансформация энергетического комплекса за 10 лет, по словам Кульбачевского, колоссальная. Ведь основной выброс парниковых газов приходится именно на эту отрасль – около 40%. Здесь столица преуспела - удалось в период с 2013 по 2020 год снизить показатель на 23%.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Сохранить зеленые зоны

Одна из важных задач Москвы на ближайшие годы - сохранение естественной природы в черте города. Зеленые насаждения поглощают и удерживают углекислый газ, внося тем самым вклад в смягчение климатических изменений.

Деревья в городе создают прохладу и уменьшают стрессовую нагрузку. Особенно это актуально в жаркие дни, которые наблюдаются в летний период. Шаг за шагом происходит адаптация города к необратимым изменениям климата.

- Мы обратили внимание, что выбросы СО2 снизились за счет того, что прошлый год был очень теплым. Свои результаты дала и пандемия, когда люди стали меньше использовать личный автомобильный транспорт, - рассказал Михаил Юлкин, генеральный директор «КарбонЛаб».

Прозвучала в рамках Международных климатических диалогов и тема по переработке строительных материалов и сортировки мусора.

- При возведении жилищного и офисного сегмента уже внедряется вторичная переработка строительных материалов: асфальтная крошка, стекло и щебень. В Москве проще внедрять экологичную модель поведения и вторичное использование материалов. Сортировкой мусора пока занимаются не все, но идет постепенное внедрение, - рассказал Владислав Онищенко, президент Центра стратегических разработок.

Адаптация энергетических проектов, безусловно, требует существенных финансовых вложений. Постепенно инвесторы повышают ответственность и интерес к реализации климатических проектов.

- Сейчас формируется нормативная база «зеленого финансирования», у нас создан сектор устойчивого развития на московской бирже. Но еще много предстоит сделать, чтобы повысить интерес инвесторов к климатической теме, - рассказала Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

«Международные климатические диалоги в Москве» продлятся до 25 ноября, но общение экспертов будет продолжено на площадке нового уникального проекта Правительства Москвы – Международной климатической платформы.

– Это социальная сеть профессионального экспертного сообщества в области климата и устойчивого развития. В рамках платформы есть возможность обменяться конструктивной критикой, предложить новые идеи, создать групповые диалоги для обмена мнениями в любое время из любой точки планеты, - рассказал Антон Кульбачевский.