В Госдуме хотят заставить работодателей нести ответственность за каждого гастарбайтера

Сегодня на стройплощадках в столичном регионе работают порядка 40 тысяч мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Опять у нас в Юго-Восточном округе массовая драка, на сей раз есть погибшие. Вопрос с незаконными ночлежками для мигрантов мы постарались решить, дело за участковыми, которые теперь должны следить за соблюдением закона", - заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. И заметил, что необходимо выработать нормы, которые бы "позволили спрашивать с работодателей за поведение привлеченной ими в столичный регион рабочей силы".

Отметим, прошлой ночью в массовой драке граждан из Средней Азии на Люблинской улице одного мигранта зарезали, другого (35-летнего Иномжона Куганова) ранили. Помощь ему в больнице сразу оказать не смогли, потому, что он был сильно пьяным. И напомним, за последнее время в столичном регионе случилось несколько инцидентов с участием мигрантов, в которых пострадали местные жители.

- Те, кто завозит нам мигрантов, устраивает их к себе на работу, должны нести ответственность за последствия. Господа, вы получаете космическую прибыль за счет дешевой рабочей силы, извольте и отвечать за поведение ваших подопечных, - обратился к ним Петр Толстой.

Сегодня на стройплощадках в столичном регионе работают порядка 40 тысяч мигрантов. Для них строятся комфортные рабочие городки, им оказывается медицинская помощь, решаются другие социальные вопросы, которые несут нагрузку на местные бюджеты.

И это при том, что в Госдуме уже не раз говорили о том, что Москве нужны рабочие руки "другого качества" с достойной зарплатой (ранее Толстой призывал учить рабочим специальностям сотни тысяч молодых сограждан), а мигрантов, которые нарушают законы призвал депортировать в 24 часа.

Но, что толку их депортировать, когда они в последующие 24 часа меняют свой национальный паспорт и имя, а затем возвращаются в Россию с другими установочными данными. Дошло до того, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию мигрантов. Собственно, с граждан России давно снимают отпечатки пальцев и биометрию в аэропортах Сингапура, Арабских Эмиратов и даже Египта. Что мешает это сделать нам?!

Недавно Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит законно проверять трудовых мигрантов на наркотики и СПИД.

Но все это лишь малая часть от того комплекса мер, которые давно напрашивались в области миграционной политики.

А пока к мигрантам отношение ровно такое, как в появившейся в социальных сетях частушке:

Дети в подвале в корону играли,

Дворника Бачу без маски поймали.

Грязные тапки торчат из цемента —

Нету пощады ковид-диссидентам!