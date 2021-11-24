Шойгу: строители сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания

Шойгу также сообщил, что на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военно-строительный комплекс в 2021 году решал ключевые задачи по созданию объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, совершенствовании аэродромов, инфраструктуры арктической группировки, - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшей коллегии министерства.

- В частности, по его словам, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Мероприятия продолжаются в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском (Ивановская область) и Ужурском (Красноярский край) соединениях Ракетных войск стратегического назначения, - заявил глава военного ведомства.

Министр отметил, что в рамках развертывания Единой космической системы "завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию".

Многое, по словам главы ведомства, делается для удобства службы военных моряков: в Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии, завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край), причалов в Балтийске (Калининградская область).

Шойгу также сообщил, что на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год.