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Политика24 ноября 2021 10:27

Шойгу: строители сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания

В этом году обеспечена постановка на боевое дежурство пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургских областях
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Шойгу также сообщил, что на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год

Шойгу также сообщил, что на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военно-строительный комплекс в 2021 году решал ключевые задачи по созданию объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, совершенствовании аэродромов, инфраструктуры арктической группировки, - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшей коллегии министерства.

- В частности, по его словам, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Мероприятия продолжаются в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском (Ивановская область) и Ужурском (Красноярский край) соединениях Ракетных войск стратегического назначения, - заявил глава военного ведомства.

Министр отметил, что в рамках развертывания Единой космической системы "завершен второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию".

Многое, по словам главы ведомства, делается для удобства службы военных моряков: в Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии, завершается строительство объектов береговой инфраструктуры и инженерных систем пункта базирования в Вилючинске (Камчатский край), причалов в Балтийске (Калининградская область).

Шойгу также сообщил, что на заседании будет рассмотрен перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год.

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