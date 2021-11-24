Бразильянка вышла замуж за саму себя, но развелась через три месяца

Все было по-настоящему: подвенечное платье, букет невесты, свадебная фотосессия и обручальное кольцо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

33-летняя бразильская модель Крис Галера удивила не только своих друзей и родных, но и весь мир. В сентябре девушка официально вышла замуж за себя любимую. Все было по-настоящему: подвенечное платье, букет невесты, свадебная фотосессия и обручальное кольцо.

Пользователи соцсетей тогда гадали: неужели Крис пошла на такой шаг только из-за того, что хотела, как и остальные подружки, погулять на собственной свадьбе и покрасоваться в подвенечном платье? Ситуация оказалась куда драматичней. Знойная красавица пожаловалась, что устала полагаться всю жизнь на мужчин, поэтому решила сделать предложение самому дорогому человеку на свете - то есть себе.

Крис настаивает, что пошла на беспрецедентный шаг не от одиночества и отсутствия достойных претендентом на руку и сердце.

- Я пришла к пониманию, что повзрослела, что являюсь сильной и решительной женщиной, - говорила Галера. - Я всегда боялась остаться одна, но в какой-то момент поняла, что мне нужно научиться получать удовольствие от одиночества. И когда это случилось со мной, я решила отметить это по-особенному.

Но спустя три месяца счастливой семейной жизни модель удивила общественность, объявив о разводе. Девушка призналась, что встретила «кое-кого особенного» и, кажется, влюбилась.

- Я была счастлива в этом браке и поверила в любовь, когда встретила одного особенного человека, — призналась бразильянка.

Эх, а совсем недавно Крис клялась в вечной любви к себе самой.