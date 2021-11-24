На Avito теперь можно пройти верификацию через Госуслуги

Онлайн-сервис объявлений Avito добавил возможность для пользователей пройти верификацию через Госуслуги. Сделать это можно в настройках своего профиля на сайте. Для этого у человека должен быть подтвержденный аккаунт портала государственных услуг.

После этого рядом с аватаркой и именем пользователя появится специальная отметка. Она подтверждает — это реальный человек. Таким образом продавцы и покупатели могут повысить доверие к своей персоне и увеличить безопасность сделок.

Верификация через Госуслуги на сторонних проектах — пилотный проект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тестирование продлится до 1 июля 2022 года. Первым функцию получили популярные агрегаторы товаров и услуг. Например, Авто.ру, HeadHunter и Avito. Всего десять компаний, которые управляют 12 сайтами и приложениями.

— Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Он повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом. Поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и соцсетей в мошеннических целях, — рассказал руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры РФ Александр Смирнов.

В свою очередь представители Avito сообщили, что поддерживают желание государства создать прозрачную интернет-среду. На этой площадке ежемесячно общаются около 50 млн пользователей из России.

— Верификация через Госуслуги создает дополнительную защиту для наших клиентов, что очень важно в современной цифровой среде, — заявил директор по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Avito Виктор Топадзе.

Ранее сайт, чтобы повысить достоверность цифрового контента, ввел модерацию объявлений алгоритмами искусственного интеллекта. Ежесуточно на Avito проходят проверку более пяти млн объявлений. Кроме того, пользователи могут верифицироваться по паспорту или водительским правам.