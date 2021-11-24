«Создал канал по переправке индусов через Шереметьево в Мексику»: За что задержали начальника полиции Долгопрудного

По версии следствия, 38-летний Карен Севикян только в ноябре помог улететь за океан семерым гражданам Индии Фото: facebook.com

В Подмосковье задержали подполковника полиции, которого подозревают в переправке иностранных нелегалов через Шереметьево в Мексику. Причем, 38-летний Карен Севикян не просто офицер, а начальник полиции целого подмосковного города - Долгопрудного.

Вместе с Севикяном задержан его товарищ по фамилии Тарбаев. Они оказались фигурантами уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». (Максимальное наказание - до семи лет колонии). Обычно по этой статье задерживают тех, кто устраивает на работу нелегалов или прописывает их в «резиновых» квартирах. Но у подполковника из Долгопрудного куда более загадочная схема.

- По версии следствия, Севикян и Тарбаев организовали канал переправки граждан Индии через Шереметьево в Мексику, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Система была отлажена. За взятку группы иностранцев встречали в Москве, размещали в гостинице, оформляли им подложные визы на выезд в третьи страны, помогали купить авиабилеты. Далее иностранцы вылетали в Мексику.

На текущий момент известно, что благодаря содействию задержанного дуэта из международного аэропорта «Шереметьево» с фальшивыми визами в страну кактусов и текилы перебрались как минимум семеро индусов. Двое улетели 1 ноября, еще пятеро - 11-го.

- Так как в схеме могут быть задействованы и сотрудники погранслужбы, расследованием занимается Военное следственное управление Следственного комитета, - отметил источник.

Интересно, что Карен Севикян, который служил в органах внутренних дел с 2003 года, ранее уже попадал в скандальные хроники. Например, в 2019 году, когда он занимал пост начальника полиции подмосковного города Пушкино, в его рабочем кабинете прошли обыски. В следствии подозревали, что офицер может быть причастен к исчезновению местного бизнесмена. Ходили слухи, якобы перед тем, бизнесмен пропал, местные полицейские вымогали у него семь миллионов рублей. Впрочем, тогда Севикян так и остался в головном деле лишь свидетелем. После этого его перевели в Долгопрудный.