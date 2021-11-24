Цемент невежества уже схватился, его можно разбить только молотком

Сейчас выход только один: люди, группа за группой, категория за категорией (социальной, возрастной, профессиональной), должны пройти обязательную вакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке и 10 его коллег приглашают лидеров широкой группы, которых принято называть антиваксерами, на экскурсию в красные зоны ковидных госпиталей. Это хорошее дело, тут даже никаких вопросов не может быть.

К сожалению, мне кажется, это приглашение немножко запоздало. Приглашать в красные зоны нужно было год назад, самое позднее - еще весной. То есть когда уровень этого массового психоза, который сейчас накрыл всю Россию, поддавался хоть какому-то контролю. Когда до сознания людей, до их логики можно было хоть как-то достучаться. Можно ли достучаться сейчас? Честно вам скажу, я сомневаюсь.

Что касается этого списка людей, которых называют антиваксерами - я думаю, что они уже стали заложниками своей политической позиции… Это именно политическая позиция, а не спор по поводу вопросов иммунологии и вирусологии.

Когда ты выдаешь в одной тональности по 5-10 постов в день, когда у тебя глаза, мозг в лентах новостей выискивает информацию только в одном ключе, ты с этой дорожки не свернешь. Из колеи нельзя выскочить, она глубокая. Поэтому я думаю, что даже если удастся ту же Марию Шукшину затащить в Коммунарку, это ровным счетом ничего не изменит в ее голове.

Нужно ли им запрещать выступать в публичном пространстве? Ну, так они пишут в своих социальных сетях, соответственно, люди выражают свое личное субъективное мнение. Это право человека - писать, говорить, сомневаться. А самое главное, нет необходимости чего-то им запрещать. Никто из тех, кого врачи зовут в красную зону, не является для людей каким-то безусловным моральным авторитетом.

При всем уважении, я не могу себе представить человека, для которого, допустим, экспертное или человеческое мнение Кати Лель, или Юрия Лозы, или даже орденоносной Марии Шукшиной (а ей совсем недавно орден Российской Федерации вручали) может стать хоть в какой-то степени решающим. Их мнение может лишь подтвердить уже сформированную убежденность человека в том, в чем он закостенел. Это, как схватившийся цемент - его можно разбить только молотком.

Поэтому, я думаю, что здесь никакая добровольность и никакая мягкость, никакая логика, никакой здравый смысл не работают. Вы меня простите, если я кого-то разочарую, но вакцинация должна быть принудительной. Не надо никого спрашивать, хочешь ты или не хочешь, веришь ты или не веришь, доверяешь ты власти или не доверяешь. Плевать на твое доверие. Убеждать надо было год назад, или хотя бы весной 2021 года пока этот цемент косности и невежества еще не схватился.

А сейчас выход только один: люди, группа за группой, категория за категорией (социальной, возрастной, профессиональной), должны пройти обязательную вакцинацию. Так же как в Москве мэр Собянин, совершенно не парясь, заставил сделать прививку работников супермаркетов и таксистов. Потому что мэр сказал: с 1-го числа вы без сертификата о вакцинации на линию не выйдете и не сможете сесть за кассу. И что, были митинги таксистов или кассиров? Нет, не было митингов. Вот то же самое должно было произойти во всех других группах.

Но что касается QR-кодов - я против. Это из другой серии, из серии цифрового контроля над человеком, это не имеет отношения к безопасности, к здоровью. Это имеет отношение к контролю государства, контролю системы за людьми. Я против этого. Ну, а то, что главные врачи написали письмо, честь им и хвала. Люди делают свое дело.

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