«Битва Лободы и Zivert»: Названы номинанты премии «Виктория»

Светлана Лобода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году музыкальная премия «Виктория» отгремит 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Накануне премии президент РНМП «Виктория», медиаменеджер Юрий Костин и соучредитель премии, продюсер и композитор Игорь Крутой встретились с журналистами. Соучредителем премии также является поэт и меценат Михаил Гуцериев.

В число академиков премии входит и спецкор kp.ru Мария Ремизова.

В 2021 году на соискание премии было подано рекордное количество заявок – свыше 700. По словам Юрия Костина, и среди более чем 400 академиков «Виктории» проголосовало тоже рекордное число. В шорт-лист вошли лучшие претенденты по 13 номинациям.

— Каждый год мы продвигаемся в правильном направлении — к профессиональной премии с абсолютно прозрачным и честным голосованием. Попадая в номинации, артисты не требуют побед, поскольку знают, что победители определяются объективно, большинством голосов независимых академиков. Я рад и горд тем, как работает премия, как она влияет на музыкальную культуру и вовлекает в свой круг новые имена, выводящие отечественную музыку на качественно иной уровень. Так и должно быть, — отметил Игорь Крутой.

Это мнение разделяет и президент премии Юрий Костин. Ведь именно в полной объективности результатов голосования заключается принципиальное отличие единственной в России профессиональной музыкальной премии. Отвечая на вопросы журналистов, почему каждый год в список номинантов «Виктории» входят песни, написанные соучредителем премии и меценатом Михаилом Гуцериевым, Юрий Костин отметил, что в премии «Виктория» может участвовать любой музыкант, поэт, композитор.

- Но ни разу не было ситуации, в которой Гуцериев накручивал бы голоса или просил нас с Игорем Крутым сделать его лауреатом в обход других номинантов, - сказал президент премии. - Именно для прозрачности и кристальной честности голосования была привлечена британская аудиторская компания Ernst & Young. Благодаря ее работе ни один из нас не узнает результаты до церемонии награждения 2 декабря в Кремле.

Номинанты премии «Виктория-2021»:

Певица года

Светлана Лобода — «Родной»

Манижа — «Russian Woman»

Zivert — «Многоточия»

Мари Краймбрери — «Самолет»

Наталья Гордиенко — «Туз буби»

Лолита – «Приходи на меня посмотреть»

Полина Гагарина — «Вчера»

Певец года

Jony -«Камнепад»

Дима Билан — «Она моя»

Димаш Кудайберген — «Я скучаю по тебе»

Леонид Агутин — «Включите свет»

Филипп Киркоров — «По камням по острым»

Поп-группа года

«#2Маши» — «Корабль-Печаль»

Artik & Asti — «Истеричка»

«А-Студио» — «Дискотека»

Dabro — «На крыше»

«Руки вверх» — «Deep House»

Лучшая рок-группа, рок-исполнитель

«Би-2» — «Нам не нужен герой»

«ДДТ» — «2020»

Земфира — «Почта»

«Ночные Снайперы» — «Не кури»

«Сурганова и Оркестр» — «Акварель»

Поэт года

Леонид Агутин — «Включите свет»

Мари Краймбрери — «Самолет»

Михаил Гуцериев — «По камням по острым»

Игорь Николаев — «Лето, вернись»

Юлия Соломонова — «Гордость»

Хип-хоп-исполнитель года

MiyaGi & Andy Panda — «Патрон»

Моргенштерн — «Aristocrat»

Слава Марлоу — «Ты горишь как огонь»

Баста — «Ты была права»

Скриптонит — «Чистый»

Саундтрек года

Тилль Линдеманн — «Любимый город»

Артур Пирожков — «Тудым-сюдым»

Елка — «Не брошу на полпути»

Земфира — «Злой человек»

«Любэ» — «А река течет»

Юрий Шевчук и Константин Шумайлов — «Доктор Лиза»

Городской романс года

Александр Розенбаум — «Держи свой такт»

Гарик Сукачев & Александр Ф. Скляр («Боцман и Бродяга») — «И снова май месяц»

Николай Басков и Любовь Успенская — «Большая любовь»

Стас Михайлов и Таисия Повалий — «Что с тобой? Как же я?»

Ярослав Сумишевский — «Ты не суди меня»

Танцевальный хит года

Artik & Asti — «Она не я»

DJ Smash & Моргенштерн — «Новая волна»

Victoria Kohana & Runstar — «Desert Rose»

Zivert — «Рокки»

Артур Пирожков — «Тудым-сюдым»

Клава Кока — «Ла Ла Ла»

Филипп Киркоров и Maruv — «Komilfo»

Музыкальное видео года

Artik & Asti — «Истеричка»

Тилль Линдеманн — «Любимый город»

Zivert — «Многоточия»

Макс Барских & Zivert — «Bestseller»

Полина Гагарина — «Ты не целуй»

Сергей Трофимов — «Народ»

Филипп Киркоров — «По камням по острым»

Филипп Киркоров & Maruv — «Komilfo»

Хабиб — «Ягода малинка»

Композитор года

Виктория Кохана — «По камням по острым»

Игорь Крутой — «Ave Maria»

Константин Меладзе — «Розовый дым»

Леонид Агутин — «Включите свет»

Мари Краймбрери — «Самолет»

Концерт года

«Новая волна-2021»

XIX-XX Церемония вручения премии «Шансон года»

Анна Нетребко — «Анна Нетребко приглашает»

Полина Гагарина — «Смотри»

«Моральный кодекс» — «Моральный Кодекс». 30 лет. Юбилейный концерт»

Песня года

HammAli & Navai — «Птичка»

Валерия — «Теряю сознание»

Джарахов & Markul — «Я в моменте»

Леонид Агутин — «Включите свет»

«Машина времени» — «Свет рождает свет»

Филипп Киркоров — «По камням по острым»

Хабиб — «Ягода малинка»

Церемония вручения состоится 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие пройдет в формате COVID-free.