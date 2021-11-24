«Битва Лободы и Zivert»: Названы номинанты премии «Виктория»

Светлана Лобода
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом году музыкальная премия «Виктория» отгремит 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Накануне премии президент РНМП «Виктория», медиаменеджер Юрий Костин и соучредитель премии, продюсер и композитор Игорь Крутой встретились с журналистами. Соучредителем премии также является поэт и меценат Михаил Гуцериев.
В число академиков премии входит и спецкор kp.ru Мария Ремизова.
В 2021 году на соискание премии было подано рекордное количество заявок – свыше 700. По словам Юрия Костина, и среди более чем 400 академиков «Виктории» проголосовало тоже рекордное число. В шорт-лист вошли лучшие претенденты по 13 номинациям.
— Каждый год мы продвигаемся в правильном направлении — к профессиональной премии с абсолютно прозрачным и честным голосованием. Попадая в номинации, артисты не требуют побед, поскольку знают, что победители определяются объективно, большинством голосов независимых академиков. Я рад и горд тем, как работает премия, как она влияет на музыкальную культуру и вовлекает в свой круг новые имена, выводящие отечественную музыку на качественно иной уровень. Так и должно быть, — отметил Игорь Крутой.
Это мнение разделяет и президент премии Юрий Костин. Ведь именно в полной объективности результатов голосования заключается принципиальное отличие единственной в России профессиональной музыкальной премии. Отвечая на вопросы журналистов, почему каждый год в список номинантов «Виктории» входят песни, написанные соучредителем премии и меценатом Михаилом Гуцериевым, Юрий Костин отметил, что в премии «Виктория» может участвовать любой музыкант, поэт, композитор.
- Но ни разу не было ситуации, в которой Гуцериев накручивал бы голоса или просил нас с Игорем Крутым сделать его лауреатом в обход других номинантов, - сказал президент премии. - Именно для прозрачности и кристальной честности голосования была привлечена британская аудиторская компания Ernst & Young. Благодаря ее работе ни один из нас не узнает результаты до церемонии награждения 2 декабря в Кремле.
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Городской романс года
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Песня года
HammAli & Navai — «Птичка»
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«Машина времени» — «Свет рождает свет»
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Хабиб — «Ягода малинка»
Церемония вручения состоится 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие пройдет в формате COVID-free.