Продуктовые магазины и вызовы пандемии: как торговые сети поддерживают тренд на здоровое питание

По статистике, продовольственные магазины и супермаркеты по числу ежедневных визитов являются одними из самых посещаемых заведений в стране. И даже во времена самых жестких коронавирусных ограничений они не останавливали свою работу. Какие изменения произошли в секторе продуктового ретейла за последние два года, обсуждали участники прошедшего на площадках «Комсомольской правды» круглого стола. Дискуссия состоялась в рамках международного форума «Всемирный день качества в России».

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ ЗАПАСАТЬ ВПРОК

С 2020 года установлен особый порядок проверок продовольственных магазинов, который нацелен на повышение эффективности и результативности проверок. Об этом рассказала в ходе обсуждения Ольга Фомичева, советник отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией Роспотребнадзора.

Ольга Фомичева, советник отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией Роспотребнадзора.

- Результаты проверок показывают, что за последние пять-шесть лет мы в среднем на проверяемых объектах выявляем по три-четыре нарушения. Ситуация в стране на рынке продовольственных товаров стабильная, - отметила представитель санитарного ведомства.

В Роспотребнадзоре посоветовали населению не увлекаться излишними закупками продовольствия впрок.

- Имеет смысл запасать лишь те продукты, которые имеют длительный срок хранения. И только в тех объемах, в которых вы привыкли. Ситуация на рынке свидетельствует о том, что товар в магазинах есть. Поэтому не приобретайте продукты, которые вы в ближайшее время не планируете употреблять в пищу, - говорит Ольга Фомичева.

Представитель Роспотребнадзора посоветовала в обязательном порядке мыть проточной водой продукты, а руки - обрабатывать с помощью антибактериальных средств. При этом увлекаться тоже не нужно: протирать продукты антисептиком не следует, поскольку он ни в коем случае не предназначен для употребления внутрь.

РЯЖЕНКА, ЙОГУРТЫ И МИНТАЙ - НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ

Национальная мониторинговая система Роскачество провела опрос населения: заметили ли покупатели какие-то изменения в качестве продуктов за время пандемии. Его результаты следующие: 57% считают, что никаких изменений не произошло, а по мнению 39% респондентов, качество еды упало. Но это субъективные оценки. Согласно лабораторным исследованиям самого Роскачества, ситуация на продовольственном рынке по многим параметрам улучшается.

Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

- По результатам исследований мы отмечаем рост качества продукции в отдельных категориях, - рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева. - В частности, хорошие результаты показали исследования такого традиционно российского продукта, как ряженка. То же самое можно сказать о питьевых йогуртах. Почти треть из них - высококачественные. И такая же ситуация с замороженным минтаем - около половины исследованных образцов соответствуют опережающим требованиям.

«МАГНИТНЫЕ» ПЕРЕМЕНЫ

В «Магните», одной из крупнейших торговых сетей страны, многие магазины работают круглосуточно. Поэтому с началом пандемии здесь усилили и без того серьезные меры по контролю за качеством продукции.

- Процесс гарантии качества мы начинаем задолго до того, как покупатель видит продукт на прилавке. Работа по контролю качества идет, что называется, «от поля до вилки». Только в этом году мы провели более 8 тысяч исследований продукции наших поставщиков и более 39 тысяч исследований продукции, которую мы производим в собственных цехах. У нас увеличилась периодичность обработки контактных поверхностей, мойка, дезинфекция, - рассказывает директор департамента системы менеджмента качества розничной сети «Магнит» Наталья Соммер.

Наталья Соммер, директор департамента системы менеджмента качества розничной сети «Магнит».

- Была внедрена термометрия сотрудников и обеспечены меры для социальной дистанции, для разрыва контактов, чтобы минимизировать возможность передачи инфекции. Все магазины оснащены средствами для дезинфекции. Обязательное обучение персонала, вакцинирование - по этой мере мы опередили даже все требования законодательства. Более 70% сотрудников привиты. И мы подходим к цифре более 80%. Покупателям обеспечивается бесплатный набор масок, перчаток, возможность обработать руки кожными антисептиками. Идет информирование покупателей о мерах безопасности в точке входа и на территории торговых объектов, там размещены необходимые памятки о мерах для поддержания здоровья.

Помимо этих, ставших уже стандартными подходов, в «Магните» развивают систему бесконтактной работы - работают кассы самообслуживания, видеоаналитика очередей, внедряются «умные» весы, которые за секунду распознают товар на платформе, тестируются роботы-дезинфекторы и пленка для обеззараживания поверхности, а также такое инновационное решение, как «оплата взглядом» при помощи биометрических данных покупателей.

ЖДИТЕ НА ПОЛКАХ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Крупный российский агропромышленный холдинг «ЭФКО» считает, что перед индустрией еды стоят три основных вызова - глобальный голод, здоровье населения и экология. Поэтому инвестиции компании связаны с тем, что продукция должна улучшать здоровье потребителей, не губить экологию и иметь потенциал массовости.

Евгений Шулепов, директор брендового дивизиона «ЭФКО».

- На основе этой парадигмы мы и выстраиваем бизнес, в котором появились биотехнологии - технологии завтрашнего дня, - сообщил директор брендового дивизиона «ЭФКО» Евгений Шулепов. - А продукты на растительной основе - это уже день сегодняшний. И с сетью «Магнит» мы договорились, что уже в декабре покупатели смогут найти в магазинах растительные продукты под нашей маркой.

СТАЛО БОЛЬШЕ ФЕРМЕРСКОЙ ЕДЫ

Как рассказал председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, в последние годы увеличивается в магазинах доля региональной и фермерской продукции.

Александр Борисов, председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка.

- Практически во всех сетях существуют либо отдельные полки, либо уголки фермерской продукции, - отметил он.

Подтвердила эту тенденцию и Наталья Соммер.

- В магазинах «Магнит» большого формата установлены «Острова здоровья», где представлена продукция, которая помогает покупателям обогатить их ежедневный рацион. В том числе и фермерская. У нас есть специальная программа по активному развитию в регионах проектов фермерских уголков, где покупатели могут приобрести свежую продукцию от маленьких производителей, которые локализованы и привычны покупателям в этих регионах. Мы нацелены на расширение более свежего ассортимента, с короткими сроками годности, которые очень востребованы покупателями.

Кроме того, магазинами реализуется комплекс проектов по поддержке фермеров и в целом локальных производителей, которые показывают хорошие результаты и помогают расширить ассортимент отечественной продукции на полках.