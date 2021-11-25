Оператор билайн напомнил о необходимости регистрации корпоративных сим-карт на госуслугах

Положения нового закона не оставят в стране обезличенных SIM-карт. Фото: Shutterstock

В прошлом году в России приняли ряд поправок в закон «О связи» (533-ФЗ). Они гласят, что до 1 декабря в стране не должно быть обезличенных SIM-карт. Это гарантия информационной безопасности, а еще противодействия мошенничеству и спаму. Под закон попали корпоративные номера: их заводят своим сотрудникам многие компании в рабочих целях. У таких абонентов нет привязки к конкретной персоне, что противоречит нововведениям.

По оценкам представителей телекоммуникационного рынка, в России более 32 миллионов корпоративных «симок». Около 15 млн — не закреплены за конкретным пользователем. Многие уже подали данные (это нужно сделать через портал Госуслуг). Но есть и те, кто затянул с решением. В итоге осталось уже меньше недели, чтобы успеть до блокировки номеров.

В качестве напоминания абонентам операторы связи уже делают рассылки бизнес-клиентам.

— С 1 декабря 2021 года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале Госуслуг. билайн регулярно проводит информационные кампании, направленные на информирование наших корпоративных клиентов о данной ситуации. Мы просим бизнес, а точнее конечных пользователей по корпоративному контракту, пройти необходимую процедуру регистрации, — рассказали о текущей ситуации в пресс-службе мобильного оператора билайн.

Компания предлагает абонентам в случае возникающих вопросов проконсультироваться у персонального менеджера, закрепленного за организацией. Либо сделать звонок на специальную линию центра поддержки клиентов по телефону 8 (800) 700-06-28.

Кстати, пройти верификацию номера на Госуслугах нужно не только корпоративным клиентам сотовой связи. Бизнес, который использует M2M устройства (в таких установлены SIM-карты — банкоматы, платежные терминалы и проч.), также может столкнуться с блокировкой. Законом установлен срок подачи заявления для таких абонентов до 1 марта 2023 года.

НА ЗАМЕТКУ

Как избежать блокировки корпоративной SIM-карты

В срок до 30 ноября 2021 года включительно нужно:

- Сотруднику: иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг.

- Компания (юридическое лицо или ИП) передает сведения оператору связи.

- Госуслуги присылают запрос на подтверждение активации корпоративной SIM-карты или можно направить его самостоятельно.