Первая женщина-премьер Швеции продержалась на посту всего несколько часов

Магдалена Андерссон покинула свой пост после того, как парламент не принял проект бюджета, предложенный новым кабинетом министров. Фото: REUTERS

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон успела установить сегодня сразу два рекорда. Правда, разных по своим свойствам. Во-первых, 54-летняя политик стала первой за всю историю страны женщиной, возглавившей правительство, что, конечно увековечит ее имя в политической летописи северного королевства. Но, увы, в этом качестве Андерссон сумела пробыть лишь несколько часов, оставив пост после того как парламент не принял проект бюджета, предложенный кабинетом министров.

Увидев, что депутаты отвергли правительственный вариант, из сформированной коалиции сбежала Партия охраны окружающей среды Швеции. «Зеленые» не потерпели, что поддержанный ими проект не набрал большинства. Премьеру развалившегося правительства не оставалось ничего другого, кроме как подать в отставку.

До этого Андерссон была министром финансов Швеции – также первой женщиной во главе этого ведомства. Ожидалось, что, став премьером, она сдвинет внутреннюю политику страны влево, введя новые налоги и расширив социальные обязательства перед гражданами. Но не сложилось...

Пока парламентарии будут колдовать над созданием новой коалиции, переходное правительство продолжит возглавлять прежний премьер Стефан Левен, занимавший эту должность семь лет.