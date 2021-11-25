Из-за роста акцизов нелегальные продажи сигарет увеличились в 10 раз

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С 2016 года ставка акциза на сигареты и папиросы выросла в 1,9 раз. А доля нелегальных продаж — более чем в десять. Такое положение дел заинтересовало Счетную палату, которая проанализировала, что у нас происходило с акцизами и как это влияло на «курительный» рынок в 2016 — первой половине 2021 г.г.

Акцизы на табак и все, что с ним связано, дают федеральной казне около 3% всех доходов. До 2018 года поступления от них росли — пропорционально увеличению ставок. Но в 2018-2019 годах, как следует из анализа Счетной палаты, что-то сломалось: акцизы увеличивались, а поступления в казну стали падать.

И вроде бы в этом можно увидеть скорее хорошее: хотели, чтобы народ стал поменьше курить — вот и добились. С 2016 по 2020 год объем проданных сигарет и папирос сократился почти на 28%. Причины — да, отказ от курения и переход на электронные сигареты. И… рост продаж нелегальной табачной продукции, с которой акциз в бюджет, естественно, не поступает.

Счетная палата приводит оценки независимых аналитиков, по которым доля «левых» продаж увеличилась до 10,7% в 2021 году. То есть, в сравнении с 2016 годом, как мы уже говорили, более чем в 10 раз. А потери бюджета из-за этого прискорбного факта, уже по оценкам самой Счетной палаты, с 2016 года составили 295,6 млрд рублей.

Для «обеления» табачного рынка была введена система маркировки продукции. И тут тоже - интересные вещи. В прошлом году были промаркированы 11,1 млрд пачек сигарет. Зарегистрированы же в информационной системе как «вышедшие из оборота», то есть проданные, всего 5,6 млрд. Спрашивается, где остальные? Получается, что легально произведенный товар потом куда-то исчезает.

- На 2021 год ставки акциза почти на все виды табачной и никотинсодержащей продукции были увеличены на 20%. Это вызвало недовольство как бизнеса, так и потребителей. На фоне повышения акцизов наблюдается рост доли нелегальной реализации табачной продукции - в некоторых регионах она составляет более 40%, - отмечает аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

В качестве одной из причин роста нелегальщины в отчете называется разница в ставках акцизов на сигареты в России и у наших братьев по Евразийскому экономическому союзу (Белоруссия, Казахстан и т. п.), с которыми у нас общая таможенная граница.

Что же делать? «Счетка» предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов. Сейчас на местах нет никакого стимула бороться за порядок и правильный мониторинг, потому что весь акциз с сигарет поступает в федеральный бюджет.

В Минфине считают, что такое перераспределение обогатит и так наиболее обеспеченные регионы.

- Около 90% производства табачной продукции сосредоточено на территории лишь пяти регионов, а существенная часть населения в трудоспособном возрасте проживает в наиболее высокообеспеченных субъектах (г. Москва, Московская область, г.Санкт-Петербург), на которые, соответственно, приходится и существенная часть розничных продаж табачной продукции, - заявила директор Департамента доходов Минфина России Елена Лебединская.

В то же время, по ее словам, к вопросу стоит вернуться, когда в полном объеме заработает система мониторинга за оборотом табачной продукции: сейчас информации о продажах по регионам недостаточно для анализа последствий того перераспределения акцизов, которое предлагает Счетная палата.