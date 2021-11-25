«Комсомольская правда» запускает конкурс для читателей в «Одноклассниках»

Вспомните свои самые счастливые моменты этого года, улыбнитесь, сделайте фото и выложите его в Моменты ОК с рамкой от «Комсомолки»

Запускаем конкурс «Самый лучший день» для наших любимых читателей в «Одноклассниках». Ноябрь считается грустным месяцем, не зря его называют «сумерки года». Но за плечами у всех нас почти целый год интересной жизни.

Вспомните свои самые счастливые моменты этого года, улыбнитесь, сделайте фото и выложите его в Моменты ОК с рамкой от «Комсомолки». Пять самых популярных обладателей счастливых селфи получат полезные памятные наборы от «КП».

Правила простые:

1. Вспомнить хорошее и улыбнуться

2. Сфотографироваться с помощью нашей рамки «Самый лучший день» и выложить в Моментах

3. Первые пять победителей получат от нас в подарок наборы красивых кулинарных книг, чтобы сделать жизнь вкуснее и теплее!