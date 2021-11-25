Научный подход для лучшего качества жизни

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Это позволит производителями регистрировать их как продукты, переход на которые снижает вредное воздействие на организм курильщика или способствует отказу от вредной привычки.

Курение остается ключевой причиной преждевременной смертности в Великобритании, и, несмотря на то что количество курильщиков в стране находится на рекордно низком уровне, они составляют около 6 млн человек или примерно 10% населения.

Переход на ЭСДН был наиболее востребован среди совершеннолетних курильщиков, совершавших попытку отказаться от курения обычных сигарет в 2020 году. Принимая во внимание общественный спрос и постоянно обновляемый корпус научных доказательств, созданный в октябре департамент улучшения здоровья и устранения неравенства в здравоохранении Минздрава Великобритании обеспечит совместную работу на национальном, региональном и локальном уровнях со специалистами в области общественного здравоохранения, представителями научных кругов, НКО и индустрии для разработки подхода к регулированию, который обеспечит внедрение единообразных практик для достижения прогнозируемого положительного влияния на организм курильщиков.

По мнению российских экспертов, британский пример демонстрирует эффективность открытого многостороннего диалога с опорой на научные факты для корректировки отраслевого регулирования. При этом, по мнению Алексея Трофимова, заместителя директора Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, важно с осторожностью подходить к результатам научных исследований и скрупулезно разрабатывать технические регламенты для различных видов альтернативных средств доставки никотина.

«Я считаю, что этот вопрос нужно изучать, к нему нужно подходить непредвзято», - отметил Алексей Трофимов. «Например, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей категорически противопоказано вдыхать продукты горения. Тем не менее, от никотина они отказаться не могут. Их не заставишь. Но есть некая надежда на то, что, если они будут потреблять никотин другим способом, который не подразумевает продуктов горения, возможно это как-то улучшит их ситуацию».

Такую позицию разделяет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, международный опыт и результаты исследований указывают на то, что именно продукты горения являются ключевым источником вредного воздействия на организм курильщиков, поэтому отказ от обычных сигарет в пользу альтернативных средств доставки никотина с последующим снижением зависимости от никотина позволит значительно сократить вред для здоровья. При этом она уверена в том, что лучшее решение для совершеннолетних курильщиков – полный отказ от курения.

Лариса Попович также отметила необходимость проведения дополнительных научных исследований для работы с существующими опасениями на стороне национальных регуляторов.

Ключевое значение опоры на результаты научных исследований при разработке дальнейших мер борьбы с табакокурением отражено и в итоговом документе девятой конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком Всемирной организации здравоохранения (РКБТ ВОЗ). Достоверные научные данные необходимы для укрепления доказательной базы и своевременного информирования стран для выработки актуальных регуляторных решений.

Текущие международные примеры указывают на востребованность практик концепции снижения вреда (harm reduction) в общественном здравоохранении. При этом внедрение таких практик основывается на результатах научных исследований. Подобный подход закреплен на уровне национальных правительств и документов наднациональных организаций. Действующее российское антитабачное законодательство также определяет необходимость проведения исследований причин и последствий потребления табака.