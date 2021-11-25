«Он вернулся и забил Катю насмерть»: В Москве вынесли приговор участковому, который отпустил из отдела мужа-садиста

Екатерина Телькина обожала дочку, рожденную от гражданского мужа-тирана Фото: СОЦСЕТИ

На суде сестра Екатерины Телькиной плакала: «Участковый тоже ее убил. Своими руками. Если он хотя бы три часа продержал этого изверга в отделении…»

Кате Телькиной было 27 лет. В марте 2020 года ее забил насмерть гражданский муж, отец ее маленькой дочери. Накануне, после очередного избиения, женщина вызывала полицию, садиста увезли, но тут же отпустили. Спустя пару часов Катя была мертва.

Редкий случай - на скамью подсудимых попал и участковый, который отпустил доставленного в отдел дебошира. И вот что из этого вышло.

ТРИ ЗАЯВЛЕНИЯ, НОЛЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Катя из многодетной семьи. Младшенькая. Седьмой ребенок.

Когда ей было 14 лет, умер отец. Спустя еще два года не стало мамы. Опеку оформила старшая сестра.

В 18 Катя как сирота получила от государства квартиру в социальный найм - однушку в многоэтажке на Партизанской улице в Кунцеве. Училась на ландшафтного дизайнера, но через два года бросила. Работала кассиром в магазине, мыла полы в гостинице. В общем, «крутилась» как-то. В 24 в ее жизни появился мужчина. Разнорабочий из Приднестровья Александр Назаров был на десять лет старше Кати и сумел в конфетно-букетный период произвести впечатление на не слишком-то привычную к мужскому вниманию молодую женщину. Вскоре она забеременела. Правда, очень быстро стало ясно, что Назаров на самом деле любитель выпить и по пьяной лавочке повоспитывать молодую жену кулаками.

- За три года совместной жизни Телькина трижды писала на Назарова заявления о насилии, - рассказывает адвокат Анна Гордеева. - Один раз даже после того, как он угрожал ей ножом и, чтобы себя защитить, женщина схватилась за лезвие рукой. К заявлению прилагалась справка из травмпункта. Но в возбуждении уголовных дел отказывали.

Назаров снова возвращался к Кате. Поначалу просто разводил руками: прости, больше не буду, честное слово. И она прощала. А после рождения дочери Александр, когда Телькина требовала его покинуть квартиру, усмехался в лицо: не пойду, здесь мой кровный ребенок живет!

«ПРОСТО У МЕНЯ НЕ БЫЛО ТЕЛЕФОНА»

Читаю показания Александра Назарова, описывающего, что случилось в тот роковой день, 17 марта 2020 года.

«У меня был выходной. Я проснулся и выпил коньяку - с вечера оставалось немного. Потом я уснул. Разбудила меня жена, которая пришла домой с сотрудниками полиции…»

На самом деле, как рассказывали соседи, дело было так. В тот день Назаров снова избил Катю. Та схватила ребенка и выскочила во двор. Попросила одного из жильцов дома спрятать ее с дочкой в машине и дождаться, когда приедет полиция — она уже позвонила. Вскоре приехал наряд. Полицейские попросили Назарова отдать жене свой комплект ключей, увезли его в отделение.

«Участковый провел со мной беседу и отпустил», - рассказывал потом на допросе приднестровец.

К моменту его возвращения Екатерина уже закрылась в квартире. Как ломился в дверь и орал матом Назаров, слышал весь подъезд. Но Телькина ему не открыла. И тогда мужчина пошел на хитрость. Выждал. Потом обесточил на щитке квартиру. На улице уже темно. Екатерина хотела выйти в подъезд, чтобы проверить, что со светом, а за дверью поджидал Назаров. Прорвавшись в квартиру, он запер дверь, и начал «разбираться» с гражданской женой - какого черта она сдала его в полицию.

Екатерина снова успела позвонить в отдел. Приехавший наряд несколько раз позвонил в дверь. Не открыли. Соседям полицейские объяснили: ломать не имеем права.

В третий раз за день полицейских вызвали уже сами соседи, слышавшие через стенку, как кричала Телькина.

- Есть запись того звонка в службу 112: «Езжайте быстрее, он ее бьет, сейчас будет убийство», - говорит адвокат Мари Давтян. - Но сотрудники ППС снова не стали ничего предпринимать. Постояли у двери и уехали.

Александр Назаров заявил на суде: скорую помощь умирающей от разрыва внутренних органов жене летне вызвал, потому что... у него не было телефона Фото: Личный архив

А в это время, как показывает заключение судмедэкспертов, в квартире уже умирала Катя. Назаров после задержания заявил, что «всего пару раз» ударил ее в живот. На самом деле - не менее пятидесяти раз. У Кати Телькиной посмертно обнаружили переломы пяти ребер, разрывы печени и селезенки - кровь пошла в брюшную полость. Она умирала на полу кухни около сорока минут. В какой-то момент Назаров, как он говорил, пытался самостоятельно реанимировать свою гражданскую жену.

На вопрос судьи, почему не вызывал скорую помощь, ответил:

- Просто у меня не было телефона…

При этом медики считают, что если бы скорую вызвали сразу после избиения, женщину можно было спасти.

ДАЖЕ НЕ ПРОВЕРИЛ ДОКУМЕНТЫ

После этого Назаров снова сел пить. На звонки в дверь соседей и приехавших через пару дней родных Кати Телькиной он не отвечал. Маленькая дочь лежала в своей кроватке. Папаша несколько раз подходил к ней, кормил.

- Екатерина умерла вечером в пятницу. Но дверь квартиры удалось взломать только спустя трое суток, в понедельник, - продолжает Мари Давтян. - Вскрыла ее не полиция, а родственники Телькиной (про вызов полиции они ничего не знали, приехали, когда в течение двух дней не могли дозвониться, - Авт.). Они и обнаружили труп.

И уже во время расследования выяснились шокирующие обстоятельства. Участковый в тот день не имел права просто так отпускать Александра Назарова! Потому что гражданина Молдовы должны были депортировать за нарушение миграционных законов России.

- По закону Назаров не мог просто так постоянно проживать в России, периодически он должен был выезжать за пределы страны, но он это правило годами игнорировал, - рассказывает адвокат Анна Гордеева. - Незадолго до гибели Телькиной Кунцевский суд оштрафовал Назарова за нарушение и обязал покинуть пределы страны. Но он этого не сделал.

То есть, даже если участковый проигнорировал, что к нему доставили мужика, который регулярно бьет жену и та пишет заявления, тут-то он должен был увидеть, что человек находится у них в базе и снова нарушает миграционные законы. Но у дебошира, получается, даже документы не проверили. Отпустили с миром.

ДВА ПРИГОВОРА

Александра Назарова осудили в декабре 2020-го по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Адвокат семьи Екатерины Телькиной Анна Гордеева (ее работу оплачивал Консорциум женских неправительственных объединений) просила следствие переквалифицировать уголовное дело по статье «Убийство», но ей отказали. Назарову грозило до 15 лет колонии строгого режима. Дали 8,5 лет.

- При этом одним из смягчающих обстоятельств стало наличие несовершеннолетнего ребенка, - говорит адвокат.

То есть, той самой девочки, три дня пролежавшей в кроватке рядом с телом мамы, которую убил папа. (Ребенка в итоге удочерила старшая сестра Екатерины Телькиной, - Авт.).

После расследования Следственного комитета участковый Панов, который отпустил Назарова в день убийства, стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». После случившегося из полиции он был уволен. Полтора года находился под подпиской о невыезде, устроился охранником в торговый центр. На днях экс-участковому вынесли приговор.

- Панов признал свою вину лишь частично, - продолжает Анна Гордеева. - Сказал: «Да, к сожалению, я достоверно не установил личность Александра Назарова. А то, что он вернулся домой и начал бить жену - я же не экстрасенс…»

Вердикт суда: бывший участковый получил два года условно.

Участковый Валентин Панов (крайний слева) получил за свою халатность два года условно Фото: СОЦСЕТИ

Почему не возбуждают уголовные дела о бытовом насилии ?

К сожалению, дело Екатерины Телькиной - характерное для России. Сколько таких случаев было, когда женщина жалуется на побои со стороны мужа или сожителя, полиция эти заявления игнорирует, а в итоге все заканчивается трагедией! Сотни, тысячи по всей стране. Так почему же по заявлениям о бытовом насилии не заводят уголовные дела?

Мнение участкового: «Женщина пойдет на попятную — и у отдела отрицательная статистика»

- По идее, участковый имеет право без участия прокуратуры возбудить уголовное дело только по одной статье - «Причинение легкого вреда здоровью» (наказание по ней - штраф или арест до четырех месяцев, - Авт.), потому что это статья частного обвинения, - анонимно рассказал «Комсомольской правде» действующий участковый одного из районов Москвы. - Но проблема в том, что женщины в абсолютном большинстве случаев сначала пишут такие заявления, а уже через день-два их забирают. Если честно, большинство участковых, получая такие заявления, поступают так. На проверку у нас есть трое суток с момента получения. Но мы еще можем письменно попросить руководство продлить этот срок до десяти суток. Ты получаешь заявление и просто ждешь, что будет дальше. Если ты подорвешься и быстро возбудишь уголовное дело, а потом женщина заберет заявление, у отдела получится отрицательная статистика - дело-то придется отменять. Поэтому ты не спешишь. В девяти из десяти случаев заявление заберут обратно. По разным причинам. Муженек пришел с цветами, валялся в ногах - она его простила. Или просто прикинула последствия: например, если папа судимый, детей никогда не возьмут в вузы, связанные с силовыми структурами.

- Но есть ведь и другие статьи УК.

- Есть. Например - «Побои», «Истязание», «Причинение вреда здоровью средней тяжести», «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Угроза убийством». Но уголовное дело по ним можно возбудить только после утверждения в прокуратуре. А для этого нужны неопровержимые доказательства. Иначе обвинение не утвердят и у отдела снова будет отрицательная статистика. За такое начальство тебя так отчихвостит! Представьте ситуацию: женщина звонит в полицию, что муж ее бьет, приезжают - у нее лицо разбито, а муж пьяный спит на диване. Как доказать, что это он ее избил? Если нет свидетелей, нет доказательств, прокуратура такие материалы не примет. К сожалению, у ППСников даже нет оснований вывести его и доставить в отдел, потому что он пьяный, но у себя дома. Иногда ребята попадаются понимающие, они этого дурака могут специально выманить в подъезд, чтобы он начал орать, возмущаться, матом ругаться. Подъезд - это общественное место, там нельзя появляться в пьяном виде и ругаться матом. Но все равно это лишь «административка», максимум 15 суток могут дать. Если интересно мое мнение, что-то нужно делать во взаимодействии между полицией и прокуратурой по эпизодам о бытовом насилии. Иначе все так и будет продолжаться.

Мнение правозащитника: «Палочная система существует до сих пор»

- Суть в том, что сотрудники полиции на практике просто не понимают, как они должны действовать, получая заявление избитой мужем женщины, - считает правозащитница Мария Давтян, много лет занимающаяся проблемой бытового насилия. - Возьмем для примера дело Екатерины Телькиной. Во время проверки после трагедии выяснилось, что ее предыдущие заявления перебрасывались внутри отдела разным сотрудникам, но никто так и не отреагировал. Дежурный, начальник дежурной части, ППСники, участковый, начальник отдела участковых. Полицейские не понимают, что должны делать в такой ситуации, и не оценивают реальные риски заявителя. Участковым не утверждают обвинение по уголовным статьям в прокуратуре? Я знаю систему и понимаю, что в большинстве случаев это потому, что отправляются очень слабые материалы, недоработанные. Все жертвы бытового насилия сами забирают заявление? Тоже миф. Рита Грачева свое первое заявление не забирала. И разве по нему возбуждали уголовное дело? Нет.

- Участковые часто жалуются, что перегружены другой работой.

- Это правда. Сядет участковый кропотливо разбираться с заявлением жертвы бытового насилия, если начальник ставит ему задачу - найти за день пять нарушителей парковки во дворах и трех пьяных в общественных местах? К сожалению, палочная система существует до сих пор.

Полицейский из дела Риты Грачевой так и не стал обвиняемым

Одна из самых громких за последние годы историй о бытовом насилии - дело Риты Грачевой. Молодую женщину, маму двоих детей, муж-тиран отвез в лес и отрубил ей кисти рук. За несколько недель до этого Дмитрий Грачев (пара была в состоянии развода) уже вывозил супругу в лес, угрожал ножом. Женщина тогда писала заявление в полицию, ее мать давала показания, но участковый ограничился лишь профилактической беседой с садистом по телефону.

Когда дело грянуло на всю страну (трагедия произошла в декабре 2017-го), было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». На этом все и затихло. Хотя прошло уже почти четыре года.

- Производство по этому делу то прекращают, то снова возобновляют, - рассказывает адвокат Мари Давтян, представляющая интересы Маргариты Грачевой. - Все это время фигурирующий в деле экс-участковый является лишь подозреваемым. Обвинение ему даже не предъявляли. Срок давности по этой статье истечет в 2023 году, но уже сейчас мы понимаем, что ничего не будет, его никак не накажут.

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