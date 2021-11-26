Захар Прилепин: "Я робко царапаю дверь власти, говоришь? Открыть ее ногой? Я не хочу майдана!"

Захар Прилепин дал большое интервью Фото: Иван МАКЕЕВ

«МОЯ СОВЕСТЬ ЧИСТА»

- Захар, перед разговором с вами я опросил знакомых - что бы вы спросили у Прилепина? Они сказали, что покорно сдав свой депутатский мандат, вы сняли все вопросы.

- Колоссальная сила инерции! В представлении людей - если ты политик, значит, должен стоять на трибуне Госдумы. Ерунда. Я сопредседатель партии, мои люди сидят на всех руководящих постах в «Справедливой России - За Правду». И быть рядовым депутатом Госдумы нет никакой необходимости. Не потому, что у меня есть театр, две телепрограммы, четверо детей и пять собак. Просто это не нужно.

- А почему вы не сказали это до выборов?

- За два или три дня до голосования объявил - в Думу не пойду. Миронов говорил: зачем ты это делаешь? 44 «паровоза» идет у других партий, и никто не считает нужным оправдываться, а ты... Ты у нас сбил процент голосов. Миллион (голосов)! Я говорю: ну и что? Зато у меня совесть чиста. Я за правду.

- Но вы все время что-то недоделываете. Недоделали Донбасс, МХАТ, думскую кампанию. Словно в последний момент с кем-то договариваетесь. Или уступаете.

- Не согласен! За три года в театре было сделано 15 новых спектаклей. А кто не доделал Донбасс? У нас огромное количество патриотов говорило, что Донбасс запихнут обратно на Украину, что он не нужен. А я и мои товарищи работали, как рабы на галерах, чтобы ДНР И ЛНР точно оказались в России.

- Но вас и из Донбасса попросили на выход…

- Это разные вещи. Я выехал из Донецка после убийства Захарченко (главы ДНР), с новой донецкой властью у меня сложные отношения. И что в этом такого?!

- Говорят, и ваша «Гвардия Прилепина» разбегается. Мол, закончились у вас на нее деньги.

- Ну, я даже комментировать это не буду… Все хорошо. И деньги есть. У меня серьезное количество недоброжелателей, которые мечтают, чтобы я ушел отовсюду - из театра, из политики. Они как бы проговаривают свою мечту затаенную – давай, он уйдет.

- Кто попросил вас сдать мандат?

- Никто меня не может попросить уйти из Думы. Нет таких людей. Нет у меня врагов ни среди силовиков, ни в Кремле. Там с некоторым интересом отнеслись, когда я им передал, что не пойду в Думу. Решили, видимо, что это в духе Захара - он приходит, когда хочет и уходит, когда хочет.

За три года в театре было сделано 15 новых спектаклей Фото: Борис КУДРЯВОВ

«СОБЯНИН ПОСОВЕТОВАЛ СТРОИТЬ МОСТ ... НАИСКОСОК»

- Вы учитесь в школе губернаторов. Что это такое?

- Просто перечислю преподавателей. Собянин. Песков. Набиуллина. Шойгу. Лавров. Мишустин... Там не ведется ни видео, ни аудиозаписи. Нас попросили по-человечески, чтобы мы детали не выкладывали на публику, потому что идет предельно искренний разговор. Это дико увлекательно.

- Кто вас больше всего поразил?

- Собянин.

- Почему?

- Что говорит Набиуллина, для меня сложно. Но Собянина, в силу того что я был причастен к управлению ДНР - я плюс-минус понимаю. Очень смешно он рассказывал, что надо делать губернатору или мэру, когда займешь свой пост. Собянин, конечно, шутил, иронизировал, чтобы было понятнее: первые два года можно все списывать на предшественников, а потом мост построить. Причем, наискосок, чтоб с набережной… Хоть и шутка, но многие мэры и губернаторы действительно поступают так. Они поливают предшественников, а потом строят какой-нибудь красивый мост.

- Вы хотите быть губернатором родной для вас Нижегородской области?

- Не хочу. Надо иметь очень сильную команду, которая позволит два года не ругать предшественников, а на третий набрать кредитов, чтоб построить мост наискосок. Я нахожусь в процессе сбора этой команды. Когда буду готов, я всех оповещу.

- Администрация президента будет в курсе? Там готовы видеть губернатором Прилепина?

- А оно подумает. Тогда придется объяснять, как же Прилепина, который дружил с Навальным, назначили губернатором?

- Я уже вижу эту передачу. Вас либо недоназначат губернатором, либо вы уйдете в отставку по загадочной причине.

- Опять же - во МХАТе я нахожусь, как и находился. В партии я нахожусь, как и находился. Я вообще ниоткуда не уходил!

- Как ваши избиратели отнеслись к тому, что вы пошли в эту «школу губернаторов»?

- Есть одна вещь, которая меня действительно волнует - совесть. Мне совершенно все равно – что думает большинство, меньшинство, нагнанные боты. И меня не волнует реакция на мои поступки.

- Вы политик?

- Я политик. Но я больше чем политик. Я русский писатель.

«ХОТЬ БЫ МЕДАЛЬКУ ПОВЕСИЛИ»

- Заметили, как бодро выводят из строя коммунистов? То лось депутата Рашкина, то фаллоимитатор депутата Самсонова...

- С коммунистами, видимо, не договорились, и теперь их ставят на место. Мол, вы, суки, плохо слушаетесь. Ну, то есть лосей, конечно, убивать не надо, но я подозреваю, что в деле Рашкина есть подоплека. Только система была такой же все последние 30 лет. И она такая везде - в Италии, в США, во Франции...

- Там меняется власть.

- Старики с другими стариками воюют. И у нас бывало - парламенты расстреливали и партии запрещали. В России идет борьба с не меньшим напряжением, чем в Европе. Везде систему пытаются зацементировать крупные финансовые группы. Россия в этом смысле ничем не отличается. Но, с другой стороны, нельзя зацементированную систему сохранять слишком долго. Мы видели, к чему это едва не привело в Белоруссии и привело на Украине. Оранжевые революции от того и случаются - если вы поставили каменную задницу и все вынуждены на нее смотреть, то такая конструкция не устойчива. И во имя спасения Отечества мы мягко рекомендуем допускать представителей, скажем так, иных идей внутрь политической системы.

- «Мягко рекомендуем»? Напоминает робкое царапание двери с покорной просьбой впустить…

- Я царапаюсь, говоришь?! Потому что я не хочу Майдана! Не хочу нового 1991-го. Я говорю: ребята, немножко расслабьтесь, чего вы сомкнули ряды…

- Может слегка постучать ногой?

- Вышибить двери? Я двадцать лет своей жизни провел в составе одной ныне запрещенной организации во главе с Лимоновым. Этот путь приводит лишь к героическим историям. Нацболы первые догадались – у буржуазного государства много недостатков, и надо его нахрен переформатировать. Сто с лишним человек в тюрьмах отсидели. Десятка полтора погибли. И что в результате? Ничего. Это оказалось неинтересно людям. Зато те, кто в 90-е годы славили Ельцина, теперь неистовые патриоты. А нацболов никто не помнит. Мы говорили в газете «Лимонка» в 1999 году то, что сегодня произносят на всех ток-шоу наши государственные аналитики. И никакой благодарности. Хоть бы медаль какую повесили.

Захар Прилепин на передовой линии обороны армии ДНР в селе Коминтерново Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«НАПИСАЛ СМС КЕХМАНУ, СПРОСИЛ – ЗАЧЕМ?»

- Какая у вас должность в МХАТе?

- Заместитель художественного руководителя.

- Почти всех выгнали, но вас оставили.

- Написал заявление по собственному желанию Эдуард Бояков и один из ведущих артистов Валентин Климентьев. Вот и все.

- Вы видели, как новый руководитель театра Кехман снимал со стены портрет бывшего худрука Боякова? Судя по видео, он готов был его сжечь.

- Написал ему (Кехману, - ред.) смс-ку по этому поводу и говорю: зачем? Собственно, вы думаете, это вызовет какую-то симпатию у кого-то? Он сказал: ничего личного...

- В МХАТ отменяются старые спектакли. Батюшек, говорят, вызвали переосвещать театр после Боякова и Бузовой...

- Цель, по-моему, проста - Татьяна Васильевна Доронина должна оценить старания новой команды, вернуться в театр и благословить труппу. Но Доронина не спешит. И мне очень интересна эта новая история МХАТ. Может быть, я уйду, может, вернусь. Это я уже сам решу. В любом случае, я привел в театр людей, которые готовили спектакль «Женщины Есенина» по моей книге (премьера во МХАТ 3 декабря). Год он готовится. Для него композитор написал музыку, сделали костюмы, все вложились так, что первый вопрос артистов Кехману: «останется ли спектакль «Есенин»? И в этот момент Прилепин, в соответствии с представлениями Ворсобина, говорит: нет, я ухожу, разбирайтесь сами, без меня? Нет. Люди вкалывали как кони, и я не хочу, чтобы все пошло прахом. Я не суечусь – ведь ни вы, не я не знаем всей подоплеки. Что-то в системе сдвинулось...

- Известно – что. Доронина написала слезное письмо Путину, что ее ущемляют, что бесовской режиссер ведет театр в пучину пошлости...

- Не факт. Потому что первая встреча Путина с Дорониной произошла через месяц после прихода Боякова с Прилепиным, и никаких решений не последовало. Эти письма продолжались до бесконечности, и решение было принято только сейчас.

- Почему - не знаете?

- Я сразу у Кехмана спросил: А кто придет худруком? Чтобы мне было понятно, что будет дальше с театром. Он говорит: Нет пока такой задачи. Пока мы все замораживаем и ждем Доронину. Придет Доронина - будем обсуждать. В любом случае, то, что было при Боякове, это уже факт культуры. Есть блистательные постановки, на которые написаны сотни восхищенных рецензий, есть «Лавр», есть «Лес»...

Владимир Кехман Фото: Тимур ХАНОВ

- Стареющая элита – это ведь проблема не только театра. Год назад мы с вами уже обсуждали, что время Зюганова, Жириновского, и других персонажей не может быть вечным. И тут, пожалуйста, история с Дорониной - театральный возврат в прошлое. Мы словно в Советском Союзе...

- А почему не в США? Даже мировая киноэлита состоит процентов на 90 из тех звезд, которые еще с Эльдаром Рязановым снимали кино. Люди, ухватив кусок власти, уверены, что это должно им принадлежать по праву, а все молодые просто понабежали.

Смена поколений – неизбежный процесс. Но совет молодым - работайте, ждите, ваше время придет. Будете ли вы к этому готовы – вот вопрос. Вспомните Перестройку. Тогда тоже кричали о засилье стариков, а теперь вопрос - много ли было прорывов, кроме Балабанова, в кино 90-х? Можно ли те времена соотнести с фильмами Захарова, Рязанова, Никиты Михалкова? Нет. В литературе – то же самое. Кричали: нам надоели Астафьев, Распутин. А теперь что? Пелевин с Сорокиным?

«ЗАПАД ПРОВОЦИРУЕТ, КАК ФАШИСТЫ В 41-М»

- Все чаще произносится слово «война».

- Финансовые элиты США крайне недовольны энергетической зависимостью Европы от России. «Северный поток-2» - колоссальный их проигрыш и они обязаны его остановить. Но немецкие инвесторы вложились. Что нужно, чтобы это остановить? Сделать так, чтобы Россия выглядела чудовищем. Нужна полномасштабная война. Зеленскому говорят: наступайте. Он упирается: не буду. Что значит – не будешь? Наступай. Он: а в НАТО нас тогда примите? Они: нет. Зеленский: а в Евросоюз? Запад: не надо тебе. Зеленский: ну, дайте хоть что-нибудь! Те: вот, корабли подогнали. Он: дайте тогда нам армию американскую, хотя бы батальонов десять. Те: не дадим, просто так наступайте. Зеленский: так русские нас побьют, как под Дебальцево! Говорят: ну и что, наступайте. Потому что американцам выгодно, чтобы война началась. И чтобы украинцев побили.

Зеленский: ну, дайте хоть что-нибудь! Те: вот, корабли подогнали Фото: REUTERS

- А есть вероятность, что Россия начнет войну?

- Нет, конечно. Россией управляют технократы, которым это даром не надо. Я вам открою секрет – если была бы возможность, элита отказались бы от Донбасса, от Украины, от Белоруссии – от всего. Потому что это дикая нагрузка на бюджет. Вся эта великая имперская экспансия России придумана в основном в СМИ Европы и Америки. Мы имеем дело с народным национальным движением. Люди в Крыму, на Донбассе восстали. И Россия такая: ну, блин. А куда деваться? А то будет позор. Причем на третий месяц военного противостояния, когда в Донбассе все взрывалось и дымилось, появился Саша Бородай (первый глава ДНР). Приехал из России, чтобы понять обстановку... И хотя все мировые СМИ писали, что Россия ввела войска, и всем там управляет, она на самом деле ничем не управляла. И Донбасс в этом смысле стал головной болью для Москвы. Россия все эти годы (я на Донбассе послужил, я это знаю) говорила только: ради бога, никуда не стреляйте, никого не бомбите. И сейчас ровно то же самое. Но Запад провоцирует без конца. Здесь обстреляли, там беспилотник ударил, тут кого-то убили, тут в огород бомба прилетела. Они провоцируют, как фашисты в 1941 году, чтобы пошла «ответка».

- Но что хочет добиться Москва? Не новой ли Ялты? Когда Сталин, Рузвельт и Черчилль сели за один стол и расчертили земной шар – это наше, это ваше.

- Именно! Наши хотят ясности. А с той стороны: нет, мы будем жать вас везде, где хотим, и никаких соглашений с вами не будет. Сейчас бывшие республики СССР напрямую зависимы от России – энергетически, технически, даже интеллектуально. Мы им башляем деньги, мы в них вкладываемся. А их наполняют разными НКО, имитируют революции. Из Москвы говорят: блин, мы потратили туда кучу бабок, а вы опять туда влезли и устроили нам смену президента. Зачем? Ну, мы же вам назло не меняем власти в Мексике или Канаде.

- А почему, кстати, не меняем?

- Вот и я говорю: зря не меняем. Будут сговорчивее.

После второй мировой войны что произошло? Нам отошла Восточная Европа, а им - остальная. А после 1991 года как начали все договоры нарушать, так и не прекращают.

- Но вся Восточная Европа, которая была нашим пирогом, сейчас - яростный противник России.

- Посмотрите на Латинскую Америку – она практически вся ненавидит США.

- И одновременно рвется в Америку.

- И к нам тоже рвутся. У нас 8 миллионов мигрантов в стране.

И надо учесть, что советская Россия после 1945 года была очень бедной. Мы не могли столько бабок вложить в союзников, сколько американцы.

- Мы и сейчас не можем. За очередную раздачу денег «дружественным режимам» опять придется заплатить нищему Брянску и Пскову.

- Это можно было обсуждать при Иване III, при Иване IV, что мы не потянем Астраханское ханство, Казанское, Сибирь. Но сейчас благодаря этому у нас газ, нефть, алмазы, самые большие запасы питьевой воды. Из-за этого да, страдали мужики в Брянске, в Ярославле, в Рязани...

- Обязан спросить. Мои друзья очень интересуются – какую книгу пишите? Когда выйдет?

- Я в середине крайне увлекательного жизнеописания Шолохова. Написал половину первого тома исторического романа про XVII век. Раскол, Степан Разин, воссоединение Украины с Россией. И там ровно то же самое, что и сегодня. Ничего не меняется.

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