Успей принять участие в научно-популярном конкурсе «Наука.Территория героев» до 2 декабря 2021!

Материалы предоставлены АНО Национальные приоритеты

Увлекательное научное состязание «Наука.Территория героев» стартовало 25 сентября 2021 на платформе герои.годнауки.рф. Его суть – прохождение тестов и заданий разного уровня сложности с целью собрать наибольшее количество баллов. Участников ждут задания от ведущих российских ученых, интересные материалы о науке, а также видео экскурсии в передовые научные лаборатории России.

Первый этап конкурса завершился 24 октября, его победителями стали 30 человек из Омска, Курганинска, Протвино, Астрахани, Красноярска, Белогорска, Кременок, Йошкар-Олы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Абакана и других городов России. Второй этап конкурса стартовал 25 октября и завершился 24 ноября. По итогам второго этапа также определены 30 победителей, которые выиграли умную колонку! Список победителей будет опубликован на сайте герои.годнауки.рф

Все желающие присоединиться к конкурсу могут зарегистрироваться на сайте герои.годнауки.рф и включиться в гонку за призами до 2 декабря включительно. Организаторы проекта предусмотрели для припозднившихся участников специальный раунд: суперблиц. Он будет состоять из вопросов первого и второго этапов и пройдет в период с 25 ноября по 2 декабря 2021. Призы на суперблице разыгрываться не будут, зато его участники смогут тоже побороться за выход в полуфинал, а в дальнейшем – и за главный приз. Так у тех, кто не успел зарегистрироваться до окончания двух первых этапов появится возможность попытаться пройти весь конкурс с самого начала, но за меньшее количество времени.

Тем, кому суперблиц не нужен, будет предложен дополнительный, третий этап от партнера конкурса – телеканала «Наука». В течение недели, с 25 ноября по 2 декабря, участники будут отвечать на вопросы ведущих телеканала, подсказки к которым можно будет найти в его соцсетях. Будут и специальные вопросы от кураторов проекта. Баллы за этот этап могут дать фору в общем рейтинге. Кроме того, школьники и студенты, которые лучше всех ответят на вопросы, получат мерч телеканала и подписку на крутые онлайн-сервисы с фильмами, аудиокнигами и музыкой.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов за первые три этапа конкурса или суперблиц и третий этап конкурса, выйдут в полуфинал, который пройдет с 3 по 11 декабря 2021. 200 лидеров общего рейтинга получат задания от партнера проекта, журнала «Кот Шредингера».

Финал конкурса пройдет 19 декабря 2021. Итоговое состязание объединит 20 победителей полуфинала и пройдет в прямом эфире в формате научного квиза.

Все призеры конкурса получат ценные подарки, в том числе сертификаты на компьютеры, планшеты и другую полезную технику. Сертификаты об участии в конкурсе будут вручены ребятам, которые полностью выполнили не менее 50% конкурсных заданий. Главные призы для счастливчиков-финалистов – участие в проектной школе Дальневосточного федерального университета, практикуме по робототехнике и программированию в Университете Иннополис или проектной лаборатории «Спутник» Самарского национального исследовательского университета.

Проект «Наука. Территория героев» создан АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ в Год науки и технологий. Конкурс проводится с целью популяризации науки как сферы профессиональной деятельности, повышения престижности профессии ученого и привлекательности России в качестве площадки для научной работы. Ключевая аудитория проекта - школьники 5-11 классов и студенты. Участие в конкурсе позволит подросткам не только весело провести время и познакомиться с единомышленниками, но и сделать первый шаг к научной карьере

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на платформе герои.годнауки.рф и начать выполнять задания разных типов. Среди них «научное волонтерство» (здесь будет иметь вес активность участников в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные научные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков). Ответы на многие задания можно найти в статьях и видеоэкскурсиях, публикуемых на платформе.

В конкурсе уже участвуют более 14 000 школьников и студентов со всей страны. Успей присоединиться до 2 декабря!