Доля иномарок на дорогах растет: так ли плох отечественный автопром или это стереотипы

Что же касается стереотипа, что машины отечественной сборки заметно уступают настоящим иномаркам, то здесь вопрос спорный, уверен автоэксперт. Фото: Эдуард Карипов

Самой популярной иномаркой в России сегодня является Toyota - особенно на Дальнем Востоке, где такие «японки» может составлять до четверти всего потока на дорогах. Это выяснили аналитики СберСтрахования, опросив 13 тысяч жителей крупных российских городов. Долю же отечественного автопрома они оценили всего в 22%. Почему так мало?

- Другие исследования, например Автостата, дают другие цифры - 36% российских автомобилей от общего числа, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Но на самом деле, не так уж важно, сколько «Жигулей» и «Москвичей» осталось на ходу. Ведь, по сути, национального автопрома в России нет. Даже АвтоВАЗ на 60 процентов зависит от импортных комплектующих.

Что же касается стереотипа, что машины отечественной сборки заметно уступают настоящим иномаркам, то здесь вопрос спорный, уверен автоэксперт.

- У Lada, конечно, есть свои преимущества. Наш производитель очень хорошо понимает внутреннего потребителя. Поэтому, например, часто дорожный просвет у наших авто выше, чем у конкурентов. И в целом нельзя сказать, что новые модели Lada драматически отличаются по качеству инженерии от той же Renault, на основе которых они созданы, - говорит Шапарин.

Автомобильный эксперт Антон Ломанов отмечает, что на учете ГИБДД до сих пор стоит много старых отечественных автомобилей. В основном, российские машины выбирают из-за дешевизны в обслуживании и возможности многое починить в гараже самостоятельно.

- Отношение к российским машинам как к второсортным идет из девяностых, - говорит он. - Многие помнят, что тогда сразу после покупки нужно было ехать в автоцентр и ставить всевозможную пластиковую защиту, чтобы машина не сгнила за два года. Сейчас, конечно, производители постоянно улучшают качество. Но в целом, утверждение, что средняя иномарка выше по качеству среднего российского автомобиля, все еще справедливо.

КОНКРЕТНО

ТОП-5 иномарок в России

1. Toyota

2. Kia

3. Renault

4. Nissan

5. Ford

Доля иномарок на дорогах

1. Владивосток — 98%

2. Хабаровск — 97%

3. Москва — 91%

Санкт-Петербург — 89%

...

35. Набережные Челны — 36%

36. Уфа — 36%

37. Тольятти — 50%

(По данным СберСтрахование).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Lada дорожает в седьмой раз за год

По сообщениям профильных СМИ, с 1 декабря «АвтоВАЗ» снова повысит цены на все свои модели. Ценники в автосалонах вырастут на 7-10 тысяч рублей. Таким образом, самая бюджетная модель Lada Granta будет стоить от 566 тысяч рублей.

В предыдущий раз автоконцерн производил индексацию в октябре, а всего в этом году это случалось уже 6 раз. Что поделать - из-за пандемии наблюдается перебои с поставками электронных компонентов для машин, а глобальный дефицит авто толкает цены на них еще выше.