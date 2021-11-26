Жить будем проще, жить будем «зеленее»: чем обернется отказ от нефти для простых россиян

В конце октября правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В конце октября правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года. А Владимир Путин объявил, что к 2060 году (а может, и раньше) Россия достигнет углеродной нейтральности. Все эти умные термины, еще недавно казавшиеся развлечением «богатой Европы», потихоньку становятся и частью жизни россиянин. Сомневаетесь? Почитайте рассказы о том, как из-за углеродных налогов на традиционные энергоресурсы, которые собирается ввести у себя Европа, обречены вырасти цены на все виды энергии. Это не про «них», это про нас — если идти прежним курсом. Иными словами, дальше оставаться вне тренда на борьбу с выбросами углекислого газа у нашей страны вряд ли получится. А теперь попробуем все-таки разобраться, что за изменения нас ждут и что с этого будет обычному россиянину.

1.Что такое углеродная нейтральность?

- Она предполагает сокращение до нуля выбросов углекислого газа, которые образуются в ходе работы предприятий и жизнедеятельности общества. Или компенсацию этих выбросов за счет технологий или биокультур, которые могут этот углекислый газ поглотить, - объясняет руководитель проекта +1Город, интерактивного помощника по устойчивому образу жизни (экологический портал-навигатор) Максим Голованов. - Россия по объемам выбросов СО2 сегодня находится на четвертом месте. Но за счет гигантской территории лесов Сибири может говорить о том, что частично эти выбросы нейтрализуются.

Как разбираться с выбросами? Путей не так уж мало. Во-первых, развитие возобновляемых источников энергии. Это не только солнечные батареи с ветряками. Но также: гидро- и приливные электростанции, геотермальные электростанции, атомные станции, водород (по водородной энергетике в России уже принята отдельная программа — благо наработки есть еще с советских времен). Во-вторых, технологии по улавливанию углекислого газа. А для России открыт еще один путь — навести порядок в своих лесах и хотя бы их пересчитать. По оценкам из свежего доклада Boston Consulting Group, данные о 84,4% российских лесов недостоверны, и, как считают зарубежные эксперты, на самом деле они поглощают гораздо больше парниковых газов, чем предполагается. И вообще реальная стоимость российского «зеленого богатства» превосходит стоимость наших нефтяных запасов — если начать заниматься им столь же трепетно, как и нефтью.

СПРАВКА «КП»

Как мы собираемся снижать выбросы парниковых газов

- К 2050 году, согласно принятой низкоуглеродной стратегии, выбросы снизятся на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. Если все пойдет по плану, Россия должна достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

- Для этого потребуются инвестиции в объёме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах

Правительство обещает поддерживать:

- низко- и безуглеродные технологии,

- использование вторичных энергоресурсов,

- меры по сохранению и увеличению поглощающей способности лесов и других экосистем,

- технологии улавливания, использования и утилизации парниковых газов.

В связи с этим предполагается изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики (о чем конкретно речь, пока неизвестно).

Более детальные планы должны быть разработаны в течение полугода.

2. Зачем нам оно надо?

Эксперты разделяют причины экономические и экологические. С экономическими последствиями мы, по прогнозам, столкнемся раньше.

- Все больше стран вводит углеродный налог, а значит, российский экспорт сильно подорожает в цене, - говорит Максим Голованов. - В ЕС уже к 2026-му году введут углеродное регулирование, при котором экспортировать в Европу нефтепродукты и газ может стать экономически невыгодно для России. Подобные планы есть и в Китае.

Климатические изменения, которые мир рьяно начал пытаться остановить, России тоже касаются не в последнюю очередь. Быстрее всего теплеет в арктической зоне, а это существенная часть нашей территории. Для нас в этом есть свои плюсы — расширяются, например, площади под посевы пшеницы. Но есть и серьезные минусы — в частности, таяние вечной мерзлоты, которое ставит под угрозу сохранность всего на этой мерзлоте построенного, от домов до газопроводов.

- Планета может пройти порог средней температуры и нагреться на 2 - 2,5 уже к 2050 году. Последние прогнозы ученых здесь крайне не оптимистичны. Это означает таяние ледников, изменение теплых течений, в первую очередь Гольфстрима, наводнения в низинных районах, усиление засух и пожаров, - рассказывает Голованов. - Это не резкий переход как в фильме “Послезавтра”, но природных катаклизмов станет с каждым годом все больше, а значит, начнется и массовая иммиграция в более климатически стабильные регионы.

Тут нас тоже могут ждать неожиданные проблемы — в связи с большими малозаселенными или, попросту говоря, заброшенными территориями.

3. Что нам с этого будет и к чему готовиться?

- Собственно, завтра для обычных россиян ничего не изменится, перемены будут происходить постепенно. Наши потомки могут получить улучшение экологической обстановки и чистую планету. Но расплачиваться за это придётся на протяжении всего этого пути, - считает заведующий кафедрой конкурентного права Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Андрей Тенишев. - Бизнес, конечно же, будет нести издержки, связанные с декарбонизацией, и все это в конечном итоге будет переложено в цену товара. Вырастет ли цена энергоресурсов? Скорее да, но все будет зависеть от того, насколько быстро нам и всему миру удастся создать новые "зеленые" энергетические мощности и удовлетворять с помощью них спрос. Пока это все больше разговоры - массового строительства новых ГЭС нет.

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