Сбер запустил новый онлайн-сервис для получения правовой помощи

Сбер создал новую цифровую платформу по оказанию правовой помощи. Сервис СберПраво связывает поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам комфортное и безопасное сотрудничество.

В настоящее время к платформе уже присоединились больше двух тысяч адвокатов. А в скором времени к сервису планируют подключиться еще 26 000 адвокатских образований и 73 000 адвокатов. Вовлечь в систему почти все российское правовое сообщество Сберу удалось благодаря соглашению о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральной палатой адвокатов России. Такие масштабы также помогли сделать работу сервиса круглосуточной.

СберПраво представляет собой удобную систему, где в специальном чате пользователи могут обсуждать с экспертами любые правовые вопросы. Сервис позволяет не ограничивать себя во времени при общении, обмениваться файлами и получать документы. Кроме того платформа предлагает своим клиентам юридические услуги по ценам гораздо ниже рыночных. Этого удалось достичь благодаря тому, что сервис организует адвокатам виртуальное рабочее пространство, где можно вести дела и поднимать свой рейтинг, не тратясь при этом на офисы и рекламу.

«Такого рода продукты в эпоху цифровизации будут создаваться неизбежно, и поскольку Сбер является пионером в этой сфере, то платформа СберПраво — это отличное решение для людей, которые ищут надёжный источник получения квалифицированной юридической помощи в интернете. А для адвокатов такого рода платформы должны стать дополнительным средством реализации их профессиональных компетенций», - прокомментировал запуск сервиса Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

На сегодняшний день в СберПраво можно решить правовые вопросы практически по любой жизненной ситуации. Юристы системы работают в таких направлениях как семейные, жилищные, имущественные, денежные, земельные, административные отношения. Также можно проконсультироваться по вопросам взаимодействия с органами власти, решить проблемы защиты прав потребителей или вопросы материнства и детства, патронажа и опеки, узнать о начислениях и выплатах пособий и многое другое. Чтобы понять, юрист какого профиля нужен именно вам, достаточно просто задать вопрос в свободной форме в поисковой графе, а из предложенных вариантов выбрать наиболее подходящую сферу.

«Запуск платформы позволит избавить потребителей от рисков, связанных с тем, что юридические услуги в России никак не лицензируются, и предоставлять их могут любые организации или самозанятые граждане. Проверку образования и квалификации юристов возьмет на себя СберПраво», - объясняет заместитель Председателя Правления Сбербанка Белла Златкис.

В перспективе СберПраво превратится в единый сервис, где будет обеспечиваться полное правовое сопровождение жизни человека. В частности, к платформе присоединятся нотариусы, переводчики, эксперты, медиаторы и другие специалисты.