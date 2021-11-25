«Тюмень не только быстро едет, но и быстро запрягает»: губернатор Александр Моор обратился с посланием к жителям региона

Фото: admtyumen.ru

25 ноября губернатор Тюменской области губернатор Александр Моор обратился с ежегодным посланием к региональному парламенту и жителям области. Особое внимание глава региона уделил анализу текущей ситуации в регионе - социальному развитию и здравоохранению, а также озвучил приоритетные задачи, включая поддержку экономического развития, привлечение инвестиций, развитие информатизации и интеллектуального потенциала.

Приводим ключевые фрагменты послания.

О НЕФТЕГАЗОВОМ КЛАСТЕРЕ

«В нефтегазовом кластере уже более пятидесяти компаний. В 2021 году к нему присоединились «Газпром», «НОВАТЭК» – названия говорят сами за себя. Всего лишь одна из технологических цепочек кластера объединяет 19 предприятий, более шести с половиной тысяч рабочих мест. Совокупная выручка компаний кластера уже сейчас составляет почти 250 млрд рублей, общий объем инвестиций в основной капитал — более 53 млрд. 1 ноября нефтегазовый кластер зарегистрирован в реестре Минпромторга России. Это далеко не формальность. Включение в реестр среди прочих бонусов дает участникам возможность компенсировать свои затраты, связанные с проектами импортозамещения, за счет федерального бюджета. Нефтесервисная компания «ИнТех» это уже сделала – 297 млн рублей пришли в Тюменскую область.

Большие перспективы имеет нефтехимический кластер, который складывается вокруг сибуровского «ЗапСибНефтехима». Только в сентябре состоялась первая его открытая презентация, а о намерениях участвовать в нем заявило уже более 60 компаний. Активная фаза сборки и проектирования кооперационных цепочек начнется через несколько дней, в декабре.

Совершенно новый инструмент привлечения инвестиций был предложен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Президент предложил выделить на развитие регионов инфраструктурные бюджетные кредиты на льготных условиях… Мы этим инструментом воспользовались одними из первых в стране – Тюмень не только быстро едет, но и, когда это нужно, быстро запрягает. Уже одобрена наша заявка на получение федерального бюджетного кредита в размере 6,5 млрд рублей, которые превратятся в две крупные транспортные развязки, в новую улицу имени Фармана Салманова, в новую школу на 1200 учебных мест в микрорайоне Ямальский-2».

О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Появляются и другие примеры экономического роста: проект завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе агрохолдинга «Юбилейный», строящийся племенной репродуктор индейки в Исетском районе компании «Дамате», проект производства кардиологических лекарственных препаратов компании «Фармасинтез», метановый газомоторный комплекс в Тюмени, который, кстати, значительно ускорит наш переход к экологически чистому транспорту... Суммарно в 2021 году Инвестиционное агентство Тюменской области приняло в сопровождение 46 новых проектов – на 18,5 млрд рублей и 1600 новых рабочих мест. В национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив область за год поднялась сразу на девять позиций, с 12-го места на 3.

…Более чем полмиллиарда рублей выделено на субсидирование сельхозпроизводителей, пострадавших от летней засухи.

В прошлом году я поддержал инициативу уполномоченного по защите прав предпринимателей о проведении единого дня консультаций в дополнение к единому дню отчетности. В том числе благодаря этим инициативам в индексе административного давления на бизнес Тюменская область поднялась до 5 места. В 2020 году было 24, в 2019-м – 61».

О ГЕРОЯХ-МЕДИКАХ

«Разумеется, огромное значение в нынешней ситуации имеет состоявшийся старт пятилетней региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»: только в текущем году на нее пошло более 1 млрд рублей. Капитальный ремонт десятков действующих и строительство совершенно новых лечебных учреждений – назову открывающиеся в декабре приемное отделение в ишимской областной клинической больнице №4, кардиологическое отделение в тюменской областной клинической больнице №2, уже работающую поликлинику в тюменском микрорайоне «Ямальский-2». Поликлиника №14 на улице Пермякова на подходе. Продолжается закупка передовой медицинской техники, причем в первую очередь – для села, где она нужнее всего.

Вообще в этом году тюменская медицина не просто подтвердила свою славную репутацию, но и взяла новые рубежи. Чего стоит подвиг, совершенный в Тюменском федеральном центре нейрохирургии Альбертом Акрамовичем Суфиановым и его коллегами. Имею в виду удивительное спасение челябинского мальчика Тихона.

Не раз в 2021 году опыт и профессионализм наших медиков был высоко оценен на российском уровне… Я благодарю от имени всех тюменцев этих людей. Вы - герои!»

ОБ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ

«Мы, безусловно, обязаны сохранить и развивать наш индустриальный потенциал. Несмотря на все испытания, за девять месяцев этого года индекс промышленного производства составил 109%, в обрабатывающей промышленности – 115%. На этой восходящей траектории мы обязаны удержаться.

…Особенно важно – и тоже вопреки трудностям – продолжить укрепление нашей экспортной ориентации, которой в инвестиционной стратегии Тюменской области отводится ключевое место. Да, объемы экспорта снизились в 2020 году. Однако в первом полугодии 2021 года началось восстановление. До прежних показателей еще далеко, но динамика хорошая. В том числе в сельском хозяйстве, которому этим летом так досталось. Экспорт агропромышленной продукции вырос на 19%, география поставок охватывает полтора десятка стран, от США и Норвегии до Китая и Арабских Эмиратов. По экспорту предмета нашей особой гордости, молочной продукции, мы занимаем 10 место среди регионов России, но и тут можно брать новые высоты.

И, конечно, мы не откажемся от нашей ставки на туризм, рекреацию, термальные источники. Да, сейчас и межрегиональная, и особенно международная мобильность сильно затруднена. Но долгожданный аэропорт в Тобольске открыт (спасибо компании «СИБУР»). Еще до того, в 2020-м, то есть уже в условиях пандемии, входящий турпоток превысил 2 млн человек. Только в первом полугодии 2021 года приехало почти 2 млн, к концу года ожидаем более 3 млн туристов. Это значимый для всей области, и для частного, и для государственного сектора источник доходов, а кроме того, важнейший способ брендирования региона, укрепления его известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной привлекательности».

О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

«Но надо думать и о том, что мы должны изменить.

...Утвержденная нами стратегия цифровой трансформации пока охватывает только шесть отраслей: образование, здравоохранение, транспорт, городская среда, социальная сфера и государственное управление. Мало, очень мало. Нужен и межотраслевой, координирующий и интегрирующий всю эту работу центр цифровой трансформации, который будет инициировать, сопровождать и отлаживать реальные процессы цифровизации, а не их бумажное отображение. Поручаю моему заместителю Марии Владимировне Рудзевич к февралю следующего года такой центр создать, а к марту – пересмотреть и расширить состав подлежащих ускоренной цифровизации отраслей".

О СОЗДАНИИ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО КАМПУСА

«Тюменские вузы прошли большой путь внутрисистемных преобразований и выстраивания межвузовского партнерства, но подлинной синергии на этом пути пока нет. Для этого нужно оптимизировать разнонаправленные усилия вузов за счет совместного участия в мощном интеграционном проекте, стимулирующем к качественному рывку в открытое образовательное пространство. Суть и потенциал подобного проекта мы видим в продолжении комплексного развития исторического центра города Тюмени как логистически объединенного общественного пространства, где функционал сосредоточения интеллектуального капитала сочетался бы с ростом туристического направления и сопутствующего малого и среднего бизнеса . Преобразовать эту идею в строгую концепцию и реалистичную «дорожную карту», а затем и реализовать этот проект — непростая и интересная задача. Уверен, она нам по силам. Такой межуниверситетский кампус превратится в нервную систему города – в нейросеть, в которой единожды запущенный процесс генерации новых смыслов и инициатив станет самоподдерживающимся».

О ПРОГРАММЕ ПЕРЕМЕН

«Итог таков. Нам как никогда нужна двуединая программа действий во благо родной земли, родного дома. Программа устойчивости и одновременно программа перемен, в которой то и другое будет точно выверено, отмерено и взвешено. Программа, которая сделает наше равновесие динамическим, устремленным в будущее. Программа – не в смысле официального и формального документа или инструкции, о которых забывают на следующий день после принятия. А в смысле гибкой перспективы действий, которая будет постоянно оспариваться, пересматриваться, обновляться и адаптироваться к насущным нуждам Тюменской области, при этом неизменно подчиняясь требованиям здравого смысла и здоровой нравственности».