России сулят новые победы над Америкой в экспорте пшеницы: Хорошо ли это для россиян

Во время ночной уборки урожая пшеницы в Ставрополье. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики сулят российскому экспорту зерна новые перспективы. У США и Канады возникли проблемы, связанные с дефицитом удобрений. А значит, на будущий год у североамериканских фермеров может упасть урожайность пшеницы и прочих культур. В связи с этим, по прогнозам, для России (которая сама производитель дефицитных удобрений) могут открыться новые рынки, до того традиционно занятые американскими конкурентами.

Экспорт пшеницы из Штатов резко снизился уже в этом году. Из-за засухи американское зерно вздорожало, что сделало его менее привлекательным на мировых рынках. В России урожай зерновых неплохой, но хуже прошлогоднего. И объемы экспорта ниже, чем в прошлом сельскохозяйственном году (это с лета по лето). Тем не менее мы в передовиках: единственный наш конкурент по объемам экспорта пшеницы нынче Евросоюз (да, всем составом сообща). А надо ли нам всех обгонять?

У российского потребителя рапорты об экспортных успехах и еще лучших перспективах в последнее время вызывают тревогу. Обожглись уже на сахаре с подсолнечным маслом да на стройматериалах - рост цен на них как раз ситуацией на мировых рынках и растущим экспортом производители и обосновывали. А цены на пшеницу на мировых рынках сейчас бьют рекорды. Наше правительство в связи с этим установило на нее более высокие ставки экспортных пошлин. (С помощью «плавающей» пошлины власти регулируют ситуацию: чтобы экспорт зерна не был в разы привлекательнее продаж внутри страны.)

И все же - какие есть пределы у российского экспорта зерна, чтобы не поставить под угрозу свои отечественные прилавки?

- Что «вывезем все», можно не переживать. У нашего зернового экспорта есть вполне естественные ограничения. В частности, связанные с логистикой. Уже сейчас образуется что-то вроде бутылочного горлышка на «воротах» страны, через которые идет торговля зерном за рубеж. Больше 50-55 млн тонн зерна не вывезти (прогноз Минсельхоза на экспорт в этом году — 45-48 млн тонн — ред.). Строятся новые элеваторы и перевалочные мощности, но прямо завтра они не заработают, - говорит директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Потребность нашего внутреннего рынка, с учетом кормов, - где-то порядка 80 млн тонн зерна. Мы же стабильно собираем более 120 млн тонн не в рекордные годы. Излишки — это уже почти весь тот объём, больше которого из страны пока сложно вывезти в силу технических причин. При этом надо понимать, что экспорт — это деньги, которые остаются у нас в стране. Можно оставить весь урожай в России и обрушить на него цены. Но на следующий год производители резко сократят посевные площади, потому что не смогут выплатить кредиты и не захотят работать в убыток.

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