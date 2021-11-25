Профессор Демин: ВОЗ включила сомнения по вакцинации в десятку главных мировых угроз

Сомневающихся людей надо убеждать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После открытого письма 11 главных врачей российских больниц к известным отечественным антиваксерам с приглашением им посетить «красные зоны» в их медучреждениях, поднялась мощная волна обсуждения. Люди начали спорить: нужно ли врачам заниматься такими акциями и к чему они могут привести.

Сайт KP.ru обратился за комментарием к президенту Российской ассоциации общественного здоровья Андрею Демину.

- Что бы вы сказали противникам вакцинации?

- Я бы сказал, что это всемирное явление. И оно появилось еще до пандемии ковида. И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2018-м году отнесла сомнения в отношений вакцинации к десятки глобальных угроз здоровья населению планеты. В английском варианте это - колебания относительно вакцин.

- А разве тогда, в 2018-м такой шаг ВОЗ кто-то в мире заметил?

- Нет. И сейчас мы видим это. Мы не отреагировали своевременно на это предупреждение, - не только в России, но и в целом в мире - и сейчас очень остро переживаем эту ситуацию.

- Что можно сказать противникам вакцинации?

- Этот вопрос не так прост, как кажется. И дело не только в красных зонах. Очень мало семей осталось, где бы не пострадали близкие, либо переболели тяжело, либо как-то иначе перенесли. Это ведь и качество жизни снижает, и может вести к ивалидизации человека. К тому, что он будет зависеть от других людей.

- И при этом остается немало людей, до сих пор не понимающих, насколько риски без вакцинации высоки?

- Риски чрезвычайно высоки. Кажется, что-то мы делаем не так. Население (немалая его часть) в нашей стране как-то отвыкло обращаться за медпомощью. Контакт с системой здравоохранения за последние десятилетия пострадал сильно. Это в разных формах проявилось. Резко сократилось число больничных листов. Изменилась ситуация по охране труда, по социальной защите.

- Так где же выход?

- Сейчас одной из важных форм было бы, чтобы система здравоохранения не ждала, когда люди пойдут в поликлинику или в торговый центр за прививкой - многие дорогу позабыли — а сама медицина выдвигалась бы в микрорайоны, где люди проживают. В этой процедуре ничего особо сложного технологически нет. Надо идти туда, где граждане живут. Для многих поход в поликлинику, где их встретит очередь на час-два - это барьер серьезный. И второй момент - необходимо мусор, который есть в информационном пространстве, серьезно почистить. Ведь там очень много информации фальшивой. Нужна постоянная группа авторитетных экспертов, которые бы независимо высказывали профессиональную позицию. Может, что-то подсказывали органам госуправления. И боролись бы с ошибочными воззрениями. А у нас часто ссылаются либо на госорганы, либо на другие организации — без проверки информации.

- Значит, порядок действий...

- Несколько вариантов. Остановить экономику и разбежаться по нормам - плохой выход. Если хотим сохранить привычную жизнь — нужна всеобщая вакцинация. Еще вариант - создание лекарств, которые целенаправленно будут действовать на этот вирус.

- Вакцина у нас есть — за чем дело стало?

- Наша вакцина признана на международном уровне. Она, по сути, технологически, мало отличается от главных зарубежных образцов. Раскол мира по ее поводу "признали не признали" — это ситуация искусственная и временная. Нам на это внимания обращать не надо.

- Антиваксеры говорят, что власть проводит эксперимент над народом.

- Десятки миллионов людей, прошедших вакцинацию, своим примером говорят — все нормально с этой вакциной. Есть претензии, что она не защищает от заболеваний. Но нигде нет вакцин со 100-процентной гарантией. Но она защищает с высокой вероятностью ( до 90%) от тяжелого течения заболевания и от смерти - и это главное. Если не хотим проблем для себя, для семьи, и если кто-то думает по государственному - надо вакцинироваться. Врачи ведь правильно написали, есть пределы человеческих возможностей.

- В Европе, в Америке тоже немало протестующих.

- В Германии при высокой заболеваемости — нет высокой смертности. Почему? Из-за высокой степени вакцинации - более 75%. Хотя опасения тоже высказывались. При том вакцинация не говорит: укололись - маску сняли и пошли целоваться. Меры защиты никто не отменял.

И у нас уже подготовлена вакцина, которую в нос можно закапывать, или в виде порошка. Причем наша вакцина устойчива в широком диапазоне температур.

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