Пожить на деньги бюргеров: Спасаясь от зимы, молдавские мигранты бегут в Германию

За первые три квартала уходящего года граждане Молдавии подали властям ФРГ порядка 1500 прошений о предоставлении убежища. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне трудностей Кишинева с оплатой российского газа, которые могут привести к отключению отопления, некоторые граждане Молдавии решили податься в более приятные для жизни регионы Европы.

По словам высокопоставленного чиновника МВД Германии Гельмута Тайхмана, количество прошений об убежище от выходцев из этого постсоветского государства за последние месяцы возросло на 80%, сообщает издание BalkanInsight.

Так, если в июне сего года из Молдавию в ФРГ прибыло 111 беженцев, то в июле — 231, а в августе — уже 431. Дальше — больше.

Всего же за первые три квартала уходящего года «бессарабцы» подали властям ФРГ порядка 1500 прошений об убежище, ни одно из которых почему-то не было отклонено сразу, отмечает Гельмут Тайхман. Вместо этого немцы добросовестно берутся проверять, почему та или иная семья вдруг снялась с места. Ведь для полноценного статуса беженца, нужно, чтобы дома человека, например, преследовали за его политические взгляды.

О гонениях на инакомыслящих молдаван говорить не приходится — просто человек ищет, где ему лучше. Но на что рассчитывают новоявленные беженцы, если в конце концов потенциальная новая родина им все равно откажет?

Жители некогда братской страны давно раскусили немецкую систему. Рассмотрение заявки на предоставление убежища дело серьезное — а значит, долгое. Полгода, а то и месяцев семь пройдет, пока немецкий чиновник соберет все бумажки, чтобы обосновать отказ. Все это время гуманные немцы заботятся о приезжих, их селят в общежития (плохонькие, особенно по европейским меркам, но тепло и вода есть, жить можно), оделяют талонами на питание и главное — платят пособия. Семья из трех человек запросто может рассчитывать на тысячу евро в месяц. Это более чем в два раза больше средней зарплаты в Молдавии!

То есть можно приехать и спокойно перезимовать в Германии за счет бюргеров и их налогов. Чем не европейская мечта?

— Есть и еще одна схема, — рассказывает KP.ru депутат Гамбургского регионального парламента (партия АдГ) Ольга Петерзен. — Допустим, один мигрант вместе с семьей прибывает в ФРГ, устраивается чернорабочим с зарплатой 450 евро. Деньги маленькие, поэтому социальные службы доплачивают ему: на жилье, на детей и еще около 400 евро каждому несовершеннолетнему члену семьи. На это уже можно прожить.

Сейчас, по официальным сведениям, только в одном Гамбурге насчитывается 57,5 тыс. беженцев (при почти двухмиллионном населении Вольного города). По «странам-донорам» лидирует Афганистан — свыше 11 тысяч. Молдаване в данной статистике пока не отражены. Впрочем, учитывая темпы их бегства в Европу, это лишь вопрос времени.

Конечно, есть и риск. Ведь когда до немецких миграционных властей дойдет, что «несчастный беженец» просто дурит их за крышу над головой и кормежку, его отправят восвояси с запретом на въезда в Германию. Но, как оказалось, до такого можно не доводить. Погостил месяцев 4-5, а потом вежливо отозвал заявку. Мол, извиняйте, майне фройнде, обстоятельства изменились. Тогда через год, когда над Кишиневом снова нависнет угрозы отключения отопления, можно будет повторить трюк заново.

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