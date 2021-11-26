Антисемитизм, расизм, ксенофобия - это проявления неуверенности в себе

Разные национальности с древности у нас жили вместе. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Заседания и обсуждения проводили два дня - 23 и 24 ноября. Москва, как мировая столица, в которой живут сотни представителей разных этносов и народов, выбрана не случайно. Цель события благая и понятная без лишний разъяснений: не допустить национальной и религиозной розни.

- Кардинальная особенность нашего форума: не просто коллекционирование фактов и риторические призывы «Никогда больше». Такие задачи успешно решаются многими странами и организациями. Мы пошли другим путем. Впервые именно в Москве четко сформулирован вопрос ко всем участникам дискуссии: какой положительный опыт противодействия этой чуме ХХ века, приведшей к холокосту, накоплен и осмыслен правительствами, научным сообществом, широкой общественностью? Что мы можем и должны сделать совместно, какая роль в этом религиозных лидеров, деятелей культуры, представителей СМИ и сферы образования? - рассказали организаторы конференции «Защитим будущее» Российский еврейский конгресс (РЕК).

НЕ ВОЕВАТЬ, А КОНКУРИРОВАТЬ

На конференции присутствовали участники из 41 страны мира. Это госдеятели и общественники, ученые и эксперты. В дискуссиях участвовали представители всех религиозных конфессий.

- У нас, евреев, возможно, наиболее обширный и трагический опыт столкновения с последствиями ксенофобии. Нам, к сожалению, есть чем поделиться. В России сегодня один из самых низких уровней антисемитизма за всю ее историю. Вместе с тем ксенофобия в любых ее проявлениях - угроза будущему миру и благополучию, - сказал на пленарном заседании президент РЕК Юрий Каннер.

Ярким спикером секций стал основатель музея «Пересечение цивилизаций», экс-участник Национального совета Дубая Ахмед Обейд аль-Мансури. С трибуны он объявил, что будущее человечества возможно, только если прийти к взаимопониманию и обоюдному уважению.

- Антисемитизм, расизм, ксенофобия - это все проявления неуверенности в себе. Мы должны конкурировать и сотрудничать, чтобы преодолеть предрассудки и отчужденность, - заявил аль-Мансури.

С ВНИМАНИЕМ ООН

На конференции впервые провели круглый стол по проблеме исламофобии. Явление набирает силу по мере распространения идей радикалов и экстремистов.

- Мы все произошли от Адама и Евы, Господь сделал нас разными народами, чтобы мы познавали друг друга, поддерживали родственные связи, - сказал представитель муфтията Татарстана Гаят Ахматешин.

На другом круглом столе собрались российские и зарубежные филантропы - меценаты, которые финансируют проекты по противодействию ксенофобии. На еще одной секции обсуждали онлайн-игры, на третьей общались представители музеев, работающих по теме конференции.

На московском мероприятии выступили сотрудники ООН и докладчики от Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом. По итогам двух рабочих дней составили декларацию. В ней - рекомендации, как избежать расизма, ксенофобии и прочих отвратительных проявлений.

СКАЗАНО!

«Правительство Москвы активно сотрудничает с еврейскими и другими национальными общественными организациями, которые пользуются авторитетом и вносят большой вклад в сохранение атмосферы мира, дружелюбия и спокойствия в столице. Убежден, что конференция будет способствовать дальнейшему объединению усилий в борьбе с ксенофобией, поиску достойных ответов на вызовы времени, формированию будущего с учетом уроков прошлого».

(Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий СУЧКОВ - на конференции «Защитим будущее», 22 ноября 2021 года.)

НА ЗАМЕТКУ

Посмотреть запись трансляции конференции можно на сайте www.mcca.ru. Здесь опубликована подробная программа минувшего мероприятия, есть функция переключения по залам конференции, чтобы послушать интересные вам секции.