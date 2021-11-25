Между медведем и лосем: что ждет КПРФ после череды громких скандалов

Красные флаги на шествии коммунистов в центре Москвы, ноябрь 2019 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня прошел круглый стол, где обсуждалась тема: «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис».

В обсуждении приняли участие политолог, политобозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов и руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, директор Института новейших государств Алексей Мартынов и доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского госуниверситета Сергей Шмидт, а также политолог Анна Федорова.

Вел дискуссию директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Поводом для обсуждения стали последние громкие события, связанные с известными представителями КПРФ. События эти подтвердили кадровый кризис в этой партии. Все сильнее ощущение, что коммунисты испытывают нехватку притока свежих лиц и недостаток новых лидеров.

Кадровые проблемы этой партии связаны не только с ее внутренними проблемами партии, но и в целом с определенным кризисом левой повестки в стране и в мире.

ЕСЛИ ЛОСЬ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Александр Асафов предположил, что коммунисты сегодня не готовы к самоочищению своей партии:

- Наша коммунистическая партия создала собственную реальность, в которой она живет. Нечто подобное совершила немецкая партия "Альтернатива для Германии". Возникает ощущение, что тут ты уже не способен остановиться. И кажется, что сегодня те меры хороши, которые вчера были плохи. Но при этом такие партии все дальше уходят от реальности в этом бушующем мире. Сами действия по «защите трудящегося класса» рушит эту идеологему. Ведь сами представители верхушки партии не соблюдают никаких ограничений, и, пользуясь депутатской неприкосновенностью, организовывают «антипандемийные"мероприятия, не соблюдая никаких дистанций и рискуя здоровьем своих пожилых соратников. Тот же Рашкин сам говорил, что на одной из таких встрече как раз и заразился ковидом. А когда заболел, он не стал соблюдать положенную изоляцию, перемещался по городу за рулем, да и вообще плевал на законодательство. То есть часто мы видим, что коммунисты в своей популистской риторике в каком-то космическом коммунизме пребывают - и упорно держатся за эту мифическую реальность. Так и в ситуации с Рашкиным и лосем они стали создавать дополнительную реальность. При том зная, как все на самом деле было. Эта история вся наполнена враньем. Они стал на волну отрицания. Если им комфортно находиться в рамках собственной логике и морали — то им нарушение закона нипочем.

На этом фоне очевидно, что современные коммунисты испытывают идеологический кризис. Ведь любая другая партия не стремится защищать преступников в своих рядах, а изгоняет их — даже исходя из соображений здравого смысла.

ОХОТА — НЕ ДЕЛО ЛЕВЫХ

Глеб Кузнецов рассказал о том, что происходит в мировом левом движении:

- Нельзя утверждать, что левая повестка международная находится в серьезном кризисе. Но, если бы любой депутат от любой левой партии в нынешнем Европарламенте оказался в такой ситуации, как КПРФ, то его однопартийцы с ним «покончили» бы в 10 минут. Особенно с учетом того, насколько ассоциация левых и экологических партий в Европарламенте сегодня сильна и насколько их «природная» повестка громкая.

Вообще левые по всему миру борются за запрет охоты. Это очень актуально, например, в Германии. Где охотникам необходимо сдавать серьезные экзамены. В Великобритании охоту на лис в 2004-м запретило «левое» правительств. Откуда это все происходит? Это же не просто заумь. Охота, в принципе, не несет никакой жизненной необходимости - это развлечение для богатых, у которых много времени, денег и мало забот. Они берут ружье и идут в лес убивать несчастных животных. То есть охота - это то, чем занимаются представители правых партий и аристократы. Когда представители монарших семей Британии и Испании убивали зверей в Восточной Европе — были большие скандалы, и не только в СМИ.

В общественном сознании современного европейца такое времяпровождение несовместимо с защитой человека труда. Охота не относятся в электоральным пристрастиям. И получается, что нынешняя КПРФ - это не столько левая, сколько право-консервативная партия. Они близки не к лейбористам в Англии, а к консерваторам, и не к демократам в США, а к республиканцам. Получается, российские коммунисты не чужды аристократическим дорогим развлечениям. И то, что представляет сегодня КПРФ, никакого отношения к коммунизму не имеет.

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА НАЗАД

Алексей Мартынов предполагает, что российские коммунисты сегодня оказались в мировоззренческом тупике:

- Владимир Ильич Ульянов в Сибири охотился потому, что ему, в общем, жрать там было нечего. А современная охота - это извращенное развлечение. Раз нельзя законно по лицензии убивать людей - то мы будем убивать зверей. И дело не в Рашкине - он никакой не коммунист. Он типичный Полиграф Полиграфович — и неважно, руководит ли он очисткой, или чем-то еще. Да, можно говорить, что все согласно постановлению. С точки зрения бюрократической все может быть правильно. Но ведь известно, сколько стоит лицензия на отстрел крупного зверя — не менее 100 тысяч рублей, и кто может позволить себе такие траты? Скоро 22 года, как товарищ Рашкин депутат. Можно посчитать, сколько зверей он убил.

А вообще, дело тут не в Рашкине, а в идеологии партии, которую он представляет, и которая называет себя наследницей КПСС. Никакого марксизма там давно нет. Они излечились от коммунистической идеологи и научного коммунизма. Коммунисты приняли на себя комфортную роль ручной оппозиции — и вот так, деградируя, они превратились в то, во что превратились. И все это носит уже характер политического кризиса. Когда для левого депутата задекларировать доход в миллиард рублей не является чем-то особенным. Многим экспертам очевидно, что партия Зюганова сегодня — в мировоззренческом тупике. И тут, только выгнав Рашкина, но не сделав не тактические, а стратегические выводы, они тупик этот не преодолеют.

А ЕЩЕ БЫЛ МЕДВЕДЬ...

Сергей Шмидт оценил то, как сказывается затянувшийся кризис в КПРФ на отношении людей к представителям этой партии во власти:

- Это какой-то «Год Лося». И, например, в Иркутске эта история переживается особенно болезненно, с учетом собственного опыта. Ведь до сих пор «главной» охотой в медиа-пространстве была охота нашего бывшего «красного» губернатора Левченко на медведя в таежной берлоге. И мы тут, в Сибири, немного расстроены тем, что Рашкин в своей общефедеральной известности нашего экс-губернатора в охотничьем раже обгоняет.

Но если серьезно, то есть ощущение, что пиарщики пошли по пути создания культа мученичества. Где основная тема создается вокруг того, что вот был один из лучших губернаторов России, и он пострадал ни за что, и его принудили к отставке. и главное, что отправили его сына в тюрьму, по «надуманному» делу, (которое является, вообще-то, пошлейшей семейной коррупцией). И идет создание культа мучающейся семьи настоящих коммунистов, которые невинно пострадали за свою атикоррупционную честность. Если сравнивать истории с лосем и медведем — КПРФ, возможно, будет искать ходы для создания нового культа «мученика Рашкина». Не обращая внимания на то, что сама стилистика такого дворянского «красивого» времяпровождения на природе — это раздражает обычных граждан.

Идеология настоящих коммунистов с таким веселым времяпровождением точно не стыкуется.