Вдова Кобзона вышла в свет в слишком узких брюках

Нелли Кобзон продолжает восхищать поклонников своей красотой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нелли Кобзон не устает восхищать поклонников своей красотой. Вот уж точно - время над вдовой Иосифа Кобзона не властно. Каждый выход в свет 70-летней Нелли Михайловны вызывает всеобщий восторг. Так произошло и на этот раз.

В Москве состоялась премьера нового фильма Петра Буслова "Бумеранг". Посмотреть картину пришли Оксана Акиньшина, Светлана Устинова, Ольга Сутулова, Дмитрий Песков, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон и многие другие. Среди зрителей была замечена и вдова Иосифа Кобзона.

Нелли Кобзон вышла в свет во всем черном. Трикотажная кофточка и слишком узкие брюки-дудочки сидели на Нелли Михайловне идеально. Публика шепталась: "Фигура как у школьницы. Выглядит Нелли превосходно".

Нелли Кобзон вышла в свет во всем черном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отметим, Нелли Кобзон всегда отличалась изысканной красотой и роскошной фигурой. Вдова Иосифа Кобзона тщательно следит за собой. Она по сей день может позволить себе и мини, и декольте.

В одном из интервью Нелли Михайловна делилась главным ритуалом красоты. "Я встаю утром, смотрю в окно и говорю: «Боже, какое счастье!». Солнышко - замечательно, дождь - великолепно, снег - просто потрясающе. Спасибо, Господи, дожила. Самое главное, чтобы все были здоровы. Семья, окружение - это так же важно, как и внутренняя гармония. Если меня ничто не раздражает, не заботит, не огорчает, у меня хорошее настроение - на душе спокойно и хорошо. Отсюда улыбка на лице. Счастливый человек не может выглядеть плохо", - говорит пенсионерка.