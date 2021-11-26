«Назначаются другие препараты»: Врач объяснил, как отличается лечение непривитых и привитых пациентов с коронавирусом

Медсестра в резервном госпитале отделения ГКБ №24 на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе главврачи ведущих российских ковидных больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Медики, ученые и представители властей продолжают самыми разными способами убеждать людей в необходимости привиться от коронавируса. Но доля вакцинированных у нас в стране едва-едва перевалила за 50%. А для затухания эпидемии при Дельта-штамме нужно привить более 80% населения.

Некоторые государства, например, Австрия, заявили о введении всеобщей обязательной вакцинации. В России обязательные прививки сегодня предусмотрены в отдельных регионах и касаются лиц определенных профессий, которые активно контактируют с окружающими. Если человек отказывается от вакцины, по закону его могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Вместе с тем, некоторые регионы стали вводить обязательную вакцинацию и для жителей старшего возраста, а также граждан с серьезными хроническими заболеваниями. Для них прививки особенно актуальны, но как можно обеспечить обязательность для неработающих людей?

Эту и другие актуальные темы, связанные с борьбой против коронавируса, мы обсудили в очередном выпуске программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда». Гостем эфира стал эксперт по лечению и профилактике COVID-19, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель Фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ - В ЧЕМ РАЗНИЦА

- Кирилл Сергеевич, часть людей называет обязательную вакцинацию принудительной, но это же, очевидно, разные вещи? Вы могли бы пояснить, в чем отличия?

- Понятие «принудительная вакцинация» носит угрожающий, устрашающий характер. Воображение сразу рисует картину, как человека заставляют прийти и вакцинироваться в любом случае. Обязательная вакцинация не означает, что к тебе могут приехать домой и вопреки твоей воле сделать прививку. Отказаться от вакцины можно, но тогда тебе ограничивают доступ к общественным местам и к перемещению, скажем, к авиаперелетам. В этом основное отличие.

Я глубоко убежден, что вакцинация не должна быть принудительной. Нужно вести разъяснительную работу. К сожалению, открытый диалог представителей медицинского сообщества, органов власти с самого начала эпидемии не состоялся. Основным рупором борьбы с COVID-19 стали различные государственные деятели. И для меня было достаточно удивительным, почему те или иные должностные лица, не имеющие медицинского образования, рассказывают об инкубационном периоде, формировании иммунитета, опасности заболевания и необходимости вакцинации. С самого начала нужно был подключать к диалогу профессионалов, которые могли бы донести людям информацию авторитетно, обладая четкими знаниями о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и профилактики. Из-за неудачной пропаганды мы, к сожалению, получили волну негодования и те самые разговоры о принудительной вакцинации.

- Читатели kp.ru спрашивают: если неработающий пенсионер не захочет прививаться, что ему будет? Домой со шприцем не придут, пенсии лишить тоже не могут.

- Думаю, речь пойдет о тех же мерах, которые предпринимались еще в 2020 году. Это ограничение посещения массовых мероприятий (например, без сертификата о прививке нельзя купить билеты в театр или на концерт) и общественных мест, скажем, торговых центров.

ПОПАЛ В ГОСПИТАЛЬ? РАССКАЖИ ВРАЧАМ ВСЕ НАЧИСТОТУ

- В России сейчас остро стоит проблема покупки поддельных сертификатов о вакцинации. В соцсетях люди обсуждают: если человек с фальшивкой попадет в больницу, умолчит об афере и врачи будут думать, что он действительно привит - чем это чревато? Методы лечения вакцинированных и не привитых в ковидных госпиталях различаются?

- В подавляющем большинстве случаев у людей, которые вакцинированы, вырабатываются иммуноглобулины (антитела. - Ред.) класса G. Это наша защита в крови, внутри организма, которая призвана ликвидировать попадающий вирус. У не вакцинированных больных, как правило, мы можем в первые дни применять плазму крови, обогащенную антителами (либо лекарственный препарат на основе такой плазмы. - Ред.). Именно поэтому в начале эпидемии мы так ждали плазму людей, которые переболеют - чтобы получить антитела для введения не вакцинированным. Если же человек привит, у него есть свои иммуноглобулины класса G, то переливание плазмы ему, конечно, не будет показано. Назначаются другие препараты.

Это нюансы, а в целом лечение должно строиться в зависимости от текущего состояния организма, результатов исследований, в первую очередь анализов крови. Если пациент полноценно обследован, получены все необходимые данные о его состоянии, то для определения тактики лечения уже не столь важно, вакцинирован он или нет.

От редакции: к сожалению, на местах в условиях нехватки коек, медоборудования и медперсонала далеко не всегда больных обследуют по полной программе вскоре после госпитализации. Поэтому в интересах пациента честно рассказать - был ли он привит в самом деле, чтобы не дезориентировать врачей. Ну и, конечно же, важно осознать: у невакцинированных шансы попасть в больницу с тяжелейшими осложнениями ковида несопоставимо выше чем у тех, кто разумно сделал прививку проверенной и эффективной вакциной.

НЕТ АНТИБИОТИКАМ, ДА - СТАТИНАМ

- Недавно Минздрав очередной раз обновил Методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Что нового и важного появилось в документе для врачей и для пациентов?

- Прежде всего радует, что из протоколов лечения убрали антибиотики. Они применяются лишь в том случае, когда установлено присоединение вторичной бактериальной флоры. Это видно по анализам крови: идет нарастание уровня лейкоцитов. Только тогда врачу стоит задуматься о назначении антибиотиков. В противном случае они не то что не пойдут на пользу, а могут ухудшить течение коронавирусной инфекции.

Еще очень важно изменение отношения к препаратам из группы так называемых ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). К ним относится ряд лекарств для снижения артериального давления. В первое время после начала эпидемии считалось, что такие препараты могут ухудшить состояние при ковиде, вплоть до попадания человека в реанимационное отделение, поскольку усиливают проникновение вируса в клетки. Позже многие исследования по всему миру подтвердили, что ингибиторы АПФ являются не только безопасными, но и, более того, их прием прямо рекомендован [в период пандемии] людям с гипертонической болезнью.

Также в новой версии Методических рекомендаций отражена важность приема препаратов, которые снижают уровень холестерина, статинов. В обычной жизни мы подходим к их назначению очень избирательно, при небольшом повышении уровня холестерина не спешим назначать такие лекарства. Однако во время коронавирусной инфекции все меняется, и даже незначительно повышенный уровень сахара или холестерина является крайне опасным. Потому что при COVID-19 страдают кровеносные сосуды, организм находится буквально на передовой войны. Даже при небольшом повышении холестерина он будет атаковать стенки сосудов, пытаясь залатать повреждения, и это приведет к весьма плачевным последствиям.

Поэтому в период пандемии особенно важно принимать по медпоказаниям препараты, направленные на снижение уровня холестерина.

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