Почему у одних людей после прививки от коронавируса температура 38, а другим - хоть бы хны

Екатеринбург. В пункте вакцинации от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным экспертов, число привитых в России «Спутником V» или получившим один из компонентов вакцины составляет почти 65 миллионов человек. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил о том, что число привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт» за рубежом составляет более 100 миллионов человек. Получается, что в мире при помощи российской вакцины от коронавирусной инфекции обезопасили себя уже около 165 миллионов человек - это больше чем население нашей страны (144 миллиона). Однако у людей возникает еще много вопросов по поводу прививок. «Комсомолка» собрала самые распространенные и задала их врачу-инфекционисту, руководителю одного из московских медицинских центров Евгению Тимакову.

1. Есть ли в вакцине живой коронавирус или живой аденовирус? Если нет, тогда почему поднимается температура после прививки, на что идет реакция?

- В вакцине нет вектора аденовируса способного к размножению. Из вируса убраны свойства, которые позволяют ему воспроизводить самого себя. Но генетическая информация вируса сохранена для того, чтобы он мог внедриться в клетку организма. Когда аденовирусный вектор внедряется в клетку (при этом вектор содержит информацию об S-белке коронавируса SARS-CoV-2, цельного коронавируса в вакцине также нет, - прим. ред.) он запускает иммунный ответ организма по каскаду.

Наш организм не знает, пришел ли к нам вирус боевой, цельный, или в виде вектора. Через рецепторы организм получает сигнал о том, что вектор внедряется в клетку, и запускает все иммунные реакции. Это и выброс различных цитокинов, интерферонов, и повышение температуры, местные воспалительные реакции. То есть, организм пытается уничтожить тот агент, который пришел. В это время вектор дает организму генетическую информацию: частично про себя, и частично – про S-белок коронавируса SARS-CoV-2 (фрагмент которого вмонтирован в аденовирусный вектор, - прим. ред.).

Поэтому мы и видим гриппоподобные состояния после прививки. Но именно поэтому иммунитет формируется полноценно, по всем механизмам, включая неспецифический иммунитет, гуморальный иммунитет (антительный, - прим. ред.) и активирует Т-клеточный и B-клеточный иммунитет, клетки памяти. По этой причине, на мой взгляд, вакцины, основанные на векторной технологии, более перспективны для, скажем так, полноценной выработки иммунитета. И это лучше, чем переболеть самим вирусом. Здесь имитация вирусного процесса идет, но при этом болезни нет.

2. Если после прививки нет температуры это плохо?

- У каждого человека иммунный ответ развивается индивидуальным образом. Отсутствие температуры не означает, что иммунитет не вырабатывается.

3. Правда ли, что отсутствие температуры после прививки, - это свидетельство того, что иммунитет у организма слабый?

- Чем старше человек, который вакцинировался, тем меньше у него реакция на прививку.Потому что иммунный ответ, действительно, с возрастом развивается слабее по всем направлениям, включая и формирование специфического иммунитета, и формирование длительного иммунитета, того самого Т-клеточного и B-клеточного. Но это не означает, что все люди, у которых нет после прививки температуры, не сформировали иммунитет. Это просто говорит о том, что у данного человека в ответ на прививку меньше идет воспалительная реакция. А людям старше 65-ти лет стоило бы прививаться именно двухкомпонентным «Спутником V», а не однокомпонентными вакцинами, чтобы иметь большие шансы сформировать иммунологическую память.

4. Почему бывает так, что на первую прививку Спутником V» температура не повышается, а на вторую повышается (и наоборот)? Правда ли, что это бывает, когда к одному типу аденовирусов есть иммунитет, а другой организм встречает первый раз?

- Действительно, это одна из причин. Надо понимать, что у каждого человека индивидуальный ответ. Для кого-то бОльшая стимуляция оказывается через аденовирусный вектор 26 типа (первый компонент “Спутника”), для кого-то хороший раздражитель 5-й серотип - это второй компонент (в своей жизни разные люди имеют разную историю встречи с вирусами, - прим. ред.) Поэтому вакцина «Спутник V» является универсальной и уникальной. В мире нет других векторных вакцин, которые были бы сделаны на двух векторах, есть только одновекторные вакцины и их эффективность меньше.

5. Нужно ли измерять количество антител после прививки. Если их нет, значит ли это, что прививка не сработала?

- Количество антител после прививки стоило бы померить в том случае, если мы хотим посмотреть динамику падения титра антител и приблизительно понять, сколько времени сохраняется антительный иммунитет. Будет ли это, скажем, 6 месяцев, или 9 месяцев. Сроки сопряжены с индивидуальными особенностями человека. Но здесь есть финансовый вопрос, поэтому стоит уточнить, что делать это совершенно не обязательно. И все же, если проверять иммунитет после прививки, то стоит смотреть на иммуноглобулин IgG и по системе измерения в BAU (BAU расшифровывается как binding antibodies unit, то есть единица связывающих антител, - прим. ред.). Если показатели меньше 300 BAU, то гарантии крепкого иммунитета нет.

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