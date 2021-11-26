Пациент ковид-госпиталя в Бухаресте, Румыния. Фото: REUTERS

Евросоюз

Комиссар Европейского союза по здравоохранению Стелла Кириакидес предупредила: государствам-членам ЕС, в которых вакцинировано менее 80% населения, «следует готовиться к тяжелой зиме». Причина – новые волны заболеваемости COVID-19. Комиссар подтвердила, что в ЕС фиксируется резкий рост числа заражений, причем наиболее вирулентны – дети в возрасте до 15-и лет. Все это, по словам Кириакидес, происходит из-за замедления темпов вакцинации, а основную часть госпитализированных составляют непривитые.

Еврокомиссия ослабит ограничения на въезд в страны-члены ЕС, но это произойдет лишь 1 марта 2022 года. С означенной даты в Евросоюз смогут въехать все вакцинированные одобренными в Европе или Всемирной Организацией Здравоохранения препаратами. Рассматривается также возможность разрешить въезд и переболевшим коронавирусом, но окончательное решение для этой категории граждан будет принято позже.

Венгрия

Вакцина российского производства «Спутник V» показала самую высокую эффективность от летальных случаев в этой европейской стране. В Венгрии, помимо «Спутника V» используются еще несколько вакцин западного производства. Итоги исследования опубликованы в научном сборнике Science Direct.

Андорра

Власти княжества намерены с 3 декабря открыть границы для всех привитых иностранных туристов, в том числе и вакцинированных российским «Спутником V». «По поводу «Спутника V» с нашей стороны проблем нет», - сообщил посол Андорры в Испании Висенса Матеу Самора. Он также анонсировал открытие всех горнолыжных курортов страны «в начале декабря или даже раньше».

Словакия

Больницы страны заполнены до отказа, число новых случаев COVID-19 в сутки достигло максимума с начала пандемии. Власти сочли ситуацию критической и ввели жесткий двухнедельный локдаун. Ограничения коснутся всех, включая привитых и переболевших. Закрыты все точки общественного питания и магазины, в ассортименте которых не значатся товары первой необходимости. Школы пока будут работать, но и учащиеся, и учителя обязаны регулярно тестироваться. Словакам разрешено покидать дом только для похода в учебное заведение, ближайший магазин, пункт вакцинации или тестирования, для обращения за медицинской помощью, а также для того, чтобы отправиться на работу. Выгул домашних животных можно производить на расстоянии не более 500 м от дома.

Койка в "красной зоне" больницы в Тренчине, Словакия. Фото: REUTERS

Чехия

В Чехии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать с полуночи сегодняшнего дня, в его рамках отменены все массовые мероприятия с участниками в количестве более 1000 человек; предприятия общепита, бары и клубы должны закрываться в 22:00. Решено пока не прекращать работу уличных предрождественских ярмарок. Усиление ограничений вызвано новым пиком эпидемии коронавируса: впервые с начала распространения COVID-19 в Чехии за сутки заболели почти 26 тыс. человек.

Франция

Правительство республики вновь ввело масочный режим для тех, кто посещает общественные места. Исключений ни для кого, даже для привитых, не запланировано. Также сокращен срок действия т.н. «паспорта здоровья» - до 5 месяцев после второй прививки или даты выздоровления от коронавируса. Если обладатель такого паспорта решит не вакцинироваться в принципе или вакцинироваться повторно, то документ будет аннулирован. Продление «паспорта здоровья» возможно только после получения вакцины. Таким образом, учитывая то, что основная часть жителей Франции привилась от COVID-19 примерно квартал назад, теперь у них есть всего лишь пара месяцев для того, чтобы не лишиться «паспорта здоровья». Непривитым для посещения общественных мест по-прежнему нужны отрицательные результаты ПЦР-теста, но теперь срок действия такой справки сокращен до 24 часов вместо 72-х, а бесплатных тестов на коронавирус во Франции не предусмотрено.

Работа пункта тестирования на коронавирусную инфекцию в Рене, Франция. Фото: REUTERS

Дания

В королевстве 29 ноября вернут масочный режим для посещения общественных мест. Требование будет действовать в магазинах, больницах и в общественном транспорте. Возврат непопулярной меры спровоцирован резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

ЮАР

В стране обнаружен новый штамм коронавируса, классифицированный как B.1.1.529. Вирусологи уже сочли его потенциально самым опасным в мире, и у них нет пока ответа на вопрос - могут ли разработанные и используемые вакцины противостоять этому штамму, выявленному также в Ботсване и Гонконге. Пока лишь ученые предполагают, что множество мутаций, выявленных у B.1.1.529, позволили ему появиться в организме человека, зараженным ВИЧ/СПИД.

Израиль

Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила рекомендацию Минздрава страны, позволяющую упростить процедуру въезда в Израиль. Теперь въезжающие из-за границы могут за сутки сдать антиген-тест на COVID-19. Ранее действовало требование о ПЦР-тесте, биоматериал для которого должен быть взят не позднее чем за 72 часа до вылета в Израиль.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 26 ноября 2021 года:

Всего заболевших 259 917 858

Всего умерших 5 180 615

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 318 700 Умерших: 32 476

Всего: Заболевших: 48 122 430 Умерших: 775 759

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 089 864 Умерших: 4 266

Всего: Заболевших: 10 075 808 Умерших: 144 875

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 049 910 Умерших: 33 061

Всего: Заболевших: 9 303 751 Умерших: 263 934

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 050 009 Умерших: 4 634

Всего: Заболевших: 5 623 056 Умерших: 100 234

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 718 165 Умерших: 5 849

Всего: Заболевших: 8 654 142 Умерших 75 618

По данным Университета Джона Хопкинса.

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