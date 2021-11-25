"Правы в своей категоричности": Россияне поддержали обращение врачей 11 больниц к противникам вакцинации

Вопрос дня: А что бы вы сказали противникам вакцинации? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Открытое письмо 11 врачей к тем, кто не хочет вакцинироваться, вызвало волну обсуждений. В связи с этим - наш Вопрос дня: А что бы вы сказали противникам вакцинации?

Олег ШЕИН, вице-президент Конфедерации труда России:

- Господа-товарищи! Надо в первую очередь думать о своем здоровье и о здоровье близких, которое мы можем подвергнуть риску.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, врач-биохимик, бывший зампред Комитета Госдумы по охране здоровья:

- Наша вакцина очень удачная. А побочные явления и определенные несовместимости есть у всех препаратов. Надо стремиться к тому, чтобы максимальное число людей приняли вакцину. Ее не было, когда умирала моя мама. Я привилась, и я вовлечена в волонтерство в больницах. Вопрос вакцинации относится к вопросам рационального мышления.

Андрей ДЕМИН, президент Российской ассоциации общественного здоровья:

- Очень мало семей осталось, не пострадавших от ковида. Риски высоки, если мы что-то сделаем не так. В этой процедуре ничего особо сложного нет. Но она жизненно важна.

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Я категорически поддерживаю это обращение. Я - за прививки. И не понимаю протестующих. Врачи правы в своей категоричности. Статистика говорит, что это реальное средство борьбы с коронавирусом. Я тоже лежал в красной зоне в «Коммунарке» и все это видел. Я народному артисту Володе Качану, своему другу, говорил: сделай прививку. Он отвечал: да это все разговоры. Ну вот теперь он с этими разговорами лежит в земле.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, телережиссер, шоумен:

- Если мне врач говорит высококвалифицированный: Сережа, у тебя вот такая болезнь, и, если мы не вырежем, ты сдохнешь, то я не могу этого допустить. Да, народ очень недоверчив ко всему официальному, я сталкивался с таким мнением. Но в данном случае врачи исполняют свой долг. И мы должны им верить.

Владислав КУЧМА, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков:

- Сожалею, что мы не смогли сформировать соответствующее отношение к медицинской культуре. Это дремучесть и безграмотность. Разорвать этот специфический круг можно лишь так: надо вещать из каждого утюга с утра до вечера о вакцинации.