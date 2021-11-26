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Звезды25 ноября 2021 21:12

Во всем черном: жена пришла на премьеру без больного раком Валентина Юдашкина

Марина Юдашкина впервые за долгое время появилась на публике без больного раком Валентина Юдашкина
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Марина Юдашкина.

Марина Юдашкина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марина Юдашкина появилась на одной из светских премьер Москве. К удивлению поклонников жена Валентина Юдашкина вышла в свет без именитого кутюрье.

Марина Юдашкина посетила премьеру фильма "Бумеранг". Супруга дизайнера Валентина Юдашкина на светское мероприятие пришла одна, облачившись во все черное. Марина для выхода выбрала широкие брюки и рубашку в тон. Образ она дополнила лаконичным ремнем. Ансамбль выгодно подчеркнул идеальную фигуру 63-летней женщины.

Вероятно, кутюрье не хочет подвергать себя риску, посещая публичные сборища. Как известно, мэтр с 2016 года борется с онкологическим заболеванием. Поклонники, конечно же, волнуются за здоровье Юдашкина.

"В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год", - рассказывал он.

Валентин лечился в самых дорогостоящих клиниках, перенес несколько операций и химиотерапию. Из-за поражения пищевода он сел на жесткую диету. Валентин переносил все испытания "на ногах" - продолжал летать на показы.

Сейчас он сейчас практически не выходит в свет. Свое здоровье не комментирует. Ранее Валентин говорил, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал Валентин.

Напомним, Валентин и Марина женаты уже более 30 лет. Они познакомились, когда оба работали в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина была парикмахершей, а Валентин - художником по макияжу.

Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ