Оскандалившаяся Гузеева после шокирующего признания о покойном Гаркалине бесследно исчезла

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева вызвала небывалый скандал своими одиозными заявлениями после смерти Валерия Гаркалина. Сначала актриса сообщила, что звезда "Ширли-мырли" не был привит. А когда ее слова возымели эффект разорвавшейся бомбы и в адрес Ларисы Андреевны полетели проклятия, она внезапно призналась в обмане в своем блоге. Комментарии звезда экрана предусмотрительно закрыла. И вот уже сутки от артистки ни слуху, ни духу. Она как сквозь землю провалилась.

Лариса Гузеева бесследно исчезла. Она не отвечает на звонки и не появляется в соцсетях, храня гробовое молчание. Поклонники, меж тем, желают знать, по какой причине Лариса Андреевна, оболгавшая покойного Валерия Гаркалина, вдруг решила признаться.

Версии строятся самые безумные - от "давления на актрису" до "прямых угроз ее жизни и здоровью". Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо столь острой темы.

"Когда умер артист Гаркалин, Лариса Гузеева молчать не стала, заявив, что тот был не привит. Впрочем, не только это брякнула желтозубым ртом излишне говорливая баба, но еще и то, что дочь Гаркалина врет о его прививках. Теперь же Гузеева пошла на попятный и утверждает, что не знает, прививался Гаркалин или нет", - пишет обозревательница.

По ее словам, "Гузеевна сначала с непоколебимой уверенностью утверждает в соцсетях, что у Гаркалина «не было ни одной прививки». Потом, даже не удосужившись извиниться перед семьей покойного, заявляет, что сказала это «в пику, на зная, привит он или нет»".

В итоге стало известно, что теперь Ларисе Андреевне может грозить уголовное преследование за слова о покойном Гаркалине, если родственники артиста напишут заявление в полицию. Стоит отметить, что достоверно на самом деле не известно, был ли привит Валерий Борисович или нет.

"Отец был вакцинирован! Не хочется во все это влезать, хочется, чтобы все это заглохло. И все" - сообщала убитая горем дочь актера.

А режиссер Виктор Мережко был настолько взбешен скандальными словами Ларисы Андреевны, что не сдержался. "Вот то, что сейчас начала баба, которая ведет «Давай поженимся!», Лариса Гузеева, что он купил вакцинацию… За это надо морду бить той же Гузеевой. Как же не стыдно. За это высшие силы должны наказать!", - сказал, как отрезал, мэтр.

Ренее врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснял kp.ru, почему слабому здоровьем Гаркалина не помогла даже двойная прививка. По его словам, у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. "Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку", - пояснял врач. Он добавил, что случай Гаркалина очень редкий - антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев.