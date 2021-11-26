Бесценная мозаика времен Калигулы полвека провела в нью-йоркской квартире

Оказалось, что последние полвека фрагмент творения древних римских мастеров простоял в квартире на Манхэттене в качестве журнального столика Фото: EAST NEWS

Итальянский историк Дарио Дель Буффало рассказал историю обнаружения уникальной мозаики времен Калигулы, украденной из музея во время Второй мировой войны.

Оказалось, что последние полвека фрагмент творения древних римских мастеров простоял в квартире на Манхэттене в качестве журнального столика.

История создания мозаики относится к правлению императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика, известного под прозвищем Калигула, который правил Римом всего неполных четыре года, но успел войти в историю как один из самых жестоких тиранов.

Именно по приказу Калигулы были построены два огромных корабля, плававшие по озеру Неми (в 30 километрах от Рима), на берегах которого располагалась вилла Калигулы. Считается, что именно в этой усадьбе и был похоронен убитый в результате заговора император, а в 2011 году полиция Италии заявила, что черные археологи нашли и разграбили его гробницу.

Роскошные корабли, украшенные мозаикой, после смерти императора затонули, либо были потоплены специально. В средние века было организовано несколько попыток поднять останки судов, но отсутствие подходящей техники так и не позволило это сделать.

Извлечь корабли из донного или озера сумели лишь в 1929-1930 годах. Останки судов выставили на всеобщее обозрение, а для экспозиции найденных на них предметов был построен музей. Однако в 1944 году в результате пожара корабли сгорели, а сам музей был частично уничтожен и разграблен.

В 2013 году, когда Дель Буффало после лекции подписывал для желающих копии своей книги «Порфирий», к нему подошла молодая пара. В книге было много фотографий, в частности и знаменитой, но давно утраченной мозаики. Глядя на одно из фото, мужчина сказал своей спутнице: «О, Хелен, посмотри, это твоя мозаика!».

После недолгого разговора выяснилось, что фрагмент мозаики был приобретен семьей женщины в середине прошлого века, а позже превращен в журнальный столик. В конце концов, пара согласилась передать его в музей, рассказало издание The Guardian.