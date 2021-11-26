Подписано первое в истории глобальное соглашение по искусственному интеллекту

193 государства-члена ЮНЕСКО официально приняли этические рамочные нормы ИИ Фото: Shutterstock

В ходе Генеральной конференции государств-членов ЮНЕСКО, проходящей сейчас в Париже, все 193 участника этой организации приняли первые в истории человечества глобальные стандарты этических аспектов искусственного интеллекта (ИИ).

Необходимость в этом назрела давно: ИИ распространен повсеместно и помогает в реализации многих повседневных дел – от бронирования билетов на самолет до персонализации новостного контента. Технологии ИИ помогают миру в борьбе с глобальными проблемами, например, оптимизируют экономическую помощь бедным государствам в целях способствования сокращению масштабов бедности. Также искусственный интеллект применятся правительствами различных государств, крупными компаниями в процессе принятиями ими решений.

Но мир уже стал свидетелем роста числа серьезных угроз для жизни обычного человека, например, в области слежки и наблюдения за ним. И до сих пор не существовало универсальных стандартов, которые могли бы ограничить ИИ и его пользователей.

И вот, благодаря мобилизации сотен экспертов со всего мира и интенсивным международным переговорам, 193 государства-члена ЮНЕСКО официально приняли этические рамочные нормы ИИ.

Принятый документ прямо запрещает использование систем искусственного интеллекта для социальной оценки и массового наблюдения, поскольку такие виды технологий являются широко используемыми и одновременно инвазивными, они ущемляют права человека и основные его свободы.

- Решения, затрагивающие миллионы людей, должны быть справедливыми, прозрачными и оспариваемыми. Новые технологии должны помочь нам решить основные проблемы современного мира, такие как усиление неравенства и экологический кризис, а не усугубить их, - заявила заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.